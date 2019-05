Inter Mailand vs. FC Empoli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zum heutigen Spiel in der Serie A

Inter Mailand empfängt am letzten Spieltag der Serie A den abstiegsgefährdeten FC Empoli. Alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Am 38. Spieltag der gastiert der bei . Die Partie findet am Sonntag 26.5. um 20:30 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand statt.

Inter Mailand kann sich mit einem Heimsieg gegen den FC Empoli den vierten Tabellenplatz sichern und sich damit für die qualifizieren. Der AC Milan und die AS Roma könnten den Nerazzurri diesen Platz noch abluchsen, sollten diese nicht gewinnen. Am Sonntag verlor Inter bei Napoli mit 1:4. Das Team von Luciano Spalletti hat eine bewegte Saison hinter sich. Die Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League verpasste man denkbar knapp, bevor Mauro Icardi das Kapitänsamt abgeben musste und Schlagzeilen um den Torjäger den Verein auf Trab hielten. Im Falle des Erreichens von Platz vier in der Serie A könnte Antonio Conte das Traineramt übernehmen.

Der FC Empoli kämpft dabei noch um den Klassenerhalt in der Serie A. An den vergangenen drei Spieltagen sicherte sich Empoli die vollen neun Punkte. Mit einem 4:1 Heimsieg gegen den FC Turin verabschiedeten sich die Gäste am vergangen Wochenende von den Abstiegsplätzen und haben nun einen Punkt Vorsprung auf Rang 18.

Inter Mailand vs. FC Empoli am letzten und entscheidenden Spieltag der Serie A: Goal verrät, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem: Wir sagen Euch, wo Ihr die Highlights sehen könnt. bzw. wo Ihr einen LIVE-STREAM findet. Wen Ihr wissen wollt, welche Spiele heute noch live gezeigt werden, gibt die Programm-Vorschau von Goal Abhilfe.

Inter Mailand vs. FC Empoli: Alle Infos zur Serie A im Überblick

Duell Inter Mailand - FC Empoli Datum Sonntag, 26. Mai 2019 || 20:30 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Zuschauer 80.018 Zuschauer

Inter Mailand vs. FC Empoli heute live im TV verfolgen - geht das?

Kann Inter Mailand die Qualifikation für die Champions League sicherstellen? Kann der FC Empoli mit seinem unglaublichen Finish den Ligaerhalt tatsächlich noch schaffen? Und läuft Inter vs. Empoli eigentlich im Free-TV?

Schlechte Nachrichten für alle Freunde der Serie A. Keiner der Free-TV-Sender ARD, ZDF oder RTL zeigt das Spiel. Auch weitere Sportsender und der Bezahlsender Sky haben keine Rechte an der Partie Inter vs. Empoli.

Falls ihr das Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Empoli sehen wollt, ist DAZN die einzige Möglichkeit. Die Onlineplattform besitzt alle Rechte zur Serie A in . Bei DAZN sehr Ihr das Spiel live und in voller Länge.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 9.99€ im Monat. Hier könnt Ihr das komplette Angebot für 30 Tage kostenlos testen. Obwohl DAZN nicht mit dem herkömmlichen TV-Signal ausgestrahlt wird, kann Inter vs. Empoli auf DAZN trotzdem auf einen großen TV-Bildschirm verfolgt werden. Mithilfe der DAZN-App für euren Smart-TV seid Ihr hautnah dabei.

Inter Mailand vs. FC Empoli heute im LIVE-STREAM sehen

Da Inter Mailand vs. FC Empoli nicht im TV gezeigt wird, ist der LIVE-STREAM auf DAZN die einzige Möglichkeit, das Duell um Inters Champions-League-Entscheidung und Empolis Hoffnung auf den Klassenerhalt live zu sehen.

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr auf verschiedensten Geräten verfolgen. Falls Ihr das Spiel auf Computer oder Laptop sehen wollt, gelangt Ihr über Euren Browser durch das Klicken auf den untenstehenden Link direkt zu DAZN.

Auch auf den meisten mobilen Geräten die DAZN-App verfügbar, die Ihr ganz einfach im iTunes- oder Google-Play-Store herunterladen könnt. Auf Eurem Smart-TV ist DAZN ebenfalls schnell installiert.

Inter Mailand vs. FC Empoli: DAZN zeigt dir die Highlights der Serie A

Ihr könnt das Duell zwischen Inter Mailand und dem FC Empoli nicht live verfolgen? Seht Euch alle wichtigen Szenen in den Highlights von DAZN an.

Die DAZN Highlights sind bereits wenige Minuten nach dem Spiel verfügbar und bleiben für alle DAZN-Kunden mehrere Tage verfügbar. Ihr könnt Euch alle interessanten Szenen von Inter Mailand vs. Empoli also anschauen, wann Ihr wollt.

Was musst Ihr tun, um die Highlights zu sehen? Auf jeden Fall braucht Ihr ein DAZN-Abo. Falls Ihr dieses noch nicht besitzt, könnt Ihr das Angebot einen Monat lang kostenfrei testen. Ihr genießt dann die komplette Auswahl an Sport auf DAZN 30 Tage lang gratis. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle kommenden Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN im Überblick.

Der Streamingdienst bietet Euch alle Entscheidungen zum Ende der Saison. Egal ob, Serie A, oder Champions League. Mit DAZN seid Ihr immer live dabei.

Inter Mailand vs. FC Empoli heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr kein Abo für DAZN besitzt, das Spiel Inter Mailand vs. Empoli aber trotzdem nicht verpassen wollt, sollte der LIVE-TICKER von Goal zur Serie-A-Entscheidung Eure erste Anlaufstelle sein.

Unser Angebot versorgt Euch bereits 20 Minuten vor Anpfiff mit den wichtigsten Informationen zu Inter vs. Empoli. Sobald die Partie läuft, verpasst Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal keine Aktion des Spiels und bleibt immer auf dem Laufenden.

Inter Mailand vs. FC Empoli: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen für Inter Mailand vs. FC Empoli sind zurzeit noch nicht bekannt. Diese werden ca. eine Stunde vor dem Spiel bekanntgegeben, dann findet Ihr sie natürlich genau hier.