Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Champions League im TICKER zum Nachlesen

In Mailand kam es zum Champions-League-Duell zwischen Inter und dem BVB. Hier gibt's die Partie im TICKER zum Nachlesen.

Bundesligist hat in der einen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre verlor am Mittwoch 0:2 (0:1) bei und kassierte die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb.

Lautaro Martinez (22.) und Antonio Candreva (89.) schossen die Italiener zum ersten Sieg. Martinez scheiterte vor der Entscheidung durch Candreva mit einem Foulelfmeter an BVB-Schlussmann Roman Bürki (82.).

INTER MAILAND - BORUSSIA DORTMUND 2:0 Tore 1:0 Martinez (23.), 2:0 Candreva (90.) Aufstellung Inter Mailand Bürki - Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz - Weigl, Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Hazard Aufstellung BVB Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Brozovic - Candreva, Galiardini, Barella, Asamoah - Lautaro, Lukaku

Inter Mailand erweist sich als der schwere und unangenehme Gegner, der im Vorfeld erwartet wurde, und behält die drei Punkte im Giuseppe Meazza. Die biedere und auf Spielzerstörung ausgelegte Spielweise kann theoretisch hinterfragt werden, macht aber letztlich keiner, denn der Erfolg gibt ihnen Recht. Gegen Dortmund war es heute das richtige Mittel. Der BVB fand zu keiner Zeit zu seinem Tempo, wurde regelmäßg abgekocht und erarbeitete sich nur wenige Torchancen. Hinten wurde zwei Mal gepennt, ein Mal konnte Bürki noch retten, als er einen von Hummels verschuldeten Elfer hielt, per Konter machte Inter wenig später dann aber doch alles klar.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 4' Und hat den Sieg nun in der Tasche. Inter schlägt den BVB mit 2:0!

90' + 3' Kein Aufbäumen mehr, wozu auch. Das Spiel ist durch. Inter schiebt sich den Ball hin und her und feiert auf den Rängen und der Bank.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

90' + 1' Ein Tor, ein verschossener Elfmeter, am Ende aber drei Punkte: Gemischte, aber eigentlich positive Gefühle bei Martinez' Auswechslung. Valero kommt für die letzten drei Minuten ins Spiel.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90' Candreva feiert seinen ersten CL-Treffer mit runter gerissenem Trikot, dafür gibt es die Gelbe.

TOOOR! INTER MAILAND - Borussia Dortmund 2:0 | Torschütze: Candreva

89' Toooooooooooor! Dortmund kassiert den Knockout. Ballverlust am gegnerischen Strafraum und dann geht es blitzschnell. Inter fährt den Konter, Brozovic schickt Candreva mit perfektem Timing und perfekter Geschwindigkeit auf die Reise und der bleibt gegen Bürki saucool.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

87' Hummels holt sich die Gelbe ab, die er eigentlich beim Elfmeter-Foul hätte kriegen müssen. Das wäre in Addition Gelb-Rot gewesen. Andererseits: Hätte er die Gelbe schon gesehen, hätte er dieses klare taktische Foul gegen Gagliardini nicht gezogen.

86' Esposito setzt Martinez rechts im Strafraum ein, der sich im Duell mit Schulz nur so halb durchsetzt, trotzdem aber zum Abschluss kommt, der aber abgefälscht wird, und trotzdem aufs Tor fliegt. Und das in tückischem, hohen Bogen. Bürki streckt sich und fängt den Ball.

85' Fünf Minuten noch, Inter hat den Matchball liegen lassen, das gehört eigentlich bestraft. So wie die komplette Spielweise Inters heute. Doch noch gibt der Erfolg ihnen Recht.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

84' Letzter Wechsel beim BVB, Guerreiro ersetzt Hazard.

82' Bürki hält! Martinez läuft an und schießt halbhoch und wenig platziert nach rechts. Bei einem Elfer niemals eine gute Kombination. Bürki ist richtig unterwegs und wehrt ab.

81' Elfmeter für Inter! Langer Ball auf den schnellen Esposito, der ins Laufduell mit Weigl und Hummels geht. Und schneller als beide ist. Hummels fährt das lange Bein aus und erwischt nur Esposito. Schiri Taylor zeigt zu Recht auf den Punkt.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

80' Zweiter Wechsel bei Inter: Asamoah räumt seine linke Seite und macht Platz für Biraghi.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

79' Die Grätsche von Weigl gegen Martinez ist da schon fieser, er erwischt den Torschützen am Bein. Hier gibt es keine zwei Meinungen.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

78' Gelb für Godin, weil er Hazard zu Boden reißt. Harte Gelbe, wirkliche Torgefahr war da weit in der Dortmunder Hälfte nicht, trotzdem legt es Taylor als taktisches Foul aus.

76' Hui, das war knapp! Brozovic tritt am eigenen Strafraum über den Ball, beim hinterherrennen rutscht er auch noch aus. So kommt Brandt an den Ball, der schnell zu Witsel gebt. Der wiederum passt von der Strafraumgrenze in den Sechzehner zu Hazard, der an den Fünfer zu Hakimi zurücklegt. Doch der Marokkaner kommt ins Straucheln und kann keinen ordentlich Torschuss abgeben und Inter bekommt ein Bein dazwischen.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

74' Zweiter Wechsel beim BVB, Akanji geht raus, Larsen kommt rein. Aus der Schublade Attacke.

73' Martinez hat das 2:0 auf dem Fuß. Weiter Ball von Skriniar auf Asamoah, den Hakimi aus den Augen verliert. Asamoah darf den Ball verarbeiten und an die Strafraumkante zum Torschützen spielen, der Ballannahme und Eintritt in den Strafraum mit einer energischen und ballsicheren Bewegung abarbeitet. Sein Schuss wird im allerletzten Moment geblockt und streicht knapp am Pfosten vorbei.

70' Schöner Flugball auf die rechte Seite von Brozovic zu Candreva, der kroatische Nationalspieler bringt die meiste Spielkultur ins Spiel der Italiener. Candrecas Ballbehandlung kann sich auch sehen lassen, außerdem verschafft er sich mit schnellen Schritten gegen Schulz etwas Platz. Seine Flanke wird dann aber unterbunden und auch die folgende Ecke bleibt ohne Folgen.

68' Könnte diese Torchance von Brandt nicht als Knotenlöser dienen? Noch ist genug Zeit, um hier Zählbares zu holen. Godin gibt den Spirit aber wieder vor: Auf den Ball treten, ruhig bleiben, Jungs, Rückpass. Als hätte er Atletico im Sommer nie verlassen ...

65' Guter Schuss von Brandt! Erst versucht es Hakimi aus der Distanz, der Schuss wird abgeblockt, landet aber bei Brandt halblinks im Strafraum. Der Nationalspieler verschafft sich mit zwei schnellen Schritten etwas Platz und schießt mit der Innenseite. Damit erwischt er Handanovic fast auf dem falschen Bein, doch der Keeper kann seine Richtung noch ändern und pariert stark.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

65' Auch Dortmund wechselt erstmals, Delaney geht runter, vielleicht bekommt Dahoud mehr Tempo und Spielwitz in die Partie.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

62' Lukaku war heute überhaupt kein Faktor im Spiel und hat nach einer Stunde Feierabend. Das 17-jährige Stürmertalent Esposito kommt neu rein.

62' Hummels spielt einen tiefen Ball aus der eigenen Hälfte, den Skriniar abfangen muss. Doch der Verteidiger lässt den Ball durch, so kommt er zu Hazard, der urplötzlich nur noch die letzte Abwehrkette vor sich hat. Er nimmt rechts Hakimi mit, der wird von Asamoah aber fair abgegrätscht. Da war die Hintermannschaft ein Mal unsortiert...

61' Vielleicht geht mal was über die emotionale Schiene? Auch die ist bislang kaum befahren. Hakimi legt sich mal mit de Vrij an und streitet mit ihm um einen Eckball. Taylor muss schlichten, entscheidet auf Eckball, der wird am ersten Pfosten geklärt.

58' Die Universallösung gegen dieses Inter hatte Favre in der Halbzeit offenbar nicht parat. Ein Sturmlauf sieht anders aus, es fehlen weiterhin Ideen und Durchschlagskraft im BVB-Spiel. Inters Offensivgeist in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit waren übrigens offenbar nur Hochmut. Mailand steht wieder tief und beschränkt sich auf die Verteidigung.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

56' Inter spielt hart und zweikampfintensiv, aber nicht unfair. Barellas Grätsche gegen Akanji ist trotzdem zu viel des Guten und bedeutet die zweite Verwarnung eines Inter-Spielers.

53' Ich nehme alles zurück. Nächste Flanke Hakimi, diesmal auf den langen Pfosten, dort kommt Sancho an den Ball und will volley zurücklegen auf Brandt, der an der Fünfmeterraumkante lauert. Gutes Mittel. Handanovic ist mit seinen Händen aber dazwischen und fängt das Leder weg.

52' Hakimi mit dem Flankenversuch von der rechten Seite, der wird aber abermals abgeblockt. Außerdem stellt sich bei den Flanken auch die berechtigte Frage, wen die eigentlich erreichen sollen, spielt Dortmund doch ohne klassischen, großen Mittelstürmer. Sei's drum. Auch die folgende Ecke bringt nichts ein.

50' Inter hat sich offenbar etwas vorgenommen. Die Gastgeber schieben das Spiel weit in die gegnerische Hälte und drängen Dortmund in den eigenen Sechzehner. Schöner Hackentrick von Martinez auf der linken Außenbahn zu Asamoah, der weit und hoch in den Strafraum flankt, Lukaku aber nicht findet.

47' Hoppla, was macht Inter denn da in der Dortmunder Hälfte?! Und dann wird es auch noch gefährlich! Flankenwechsel auf die rechte Seite zu Asamoah, der geht parallel zur Strafraumlinie und gibt auf Brozovic weiter, der mit dem ersten Kontakt zu Candreva gibt, der sich im Sechzehner um die eigene Achse windet und abschließt. Sein Schuss geht knapp über die Querlatte.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Hinein in den zweiten Durchgang. Ein Wort noch zu Durchgang eins: Vier gezählte Torschüsse sind der bisherige Tiefstwert dieser CL-Saison. Es kann also nur besser werden.

Borussia Dortmund findet keine Mittel gegen Inters beinharte Verteidigung und das langsame Spiel des Gegners, ist zwar bemüht und aktiver, allerdings ohne Durchschlagskraft und liegt aufgrund einer verschlafenen Aktion mit 0:1 hinten. Für Inter läuft dagegen alles nach Plan. Mit ihrer einzigen Offensivaktion ist es in Führung gegangen, den Rest des Spiels konnte es damit verbringen, den Gegner zu entnerven. Erst mit dem Halbzeitpfiff sorgte Sancho dann für den Wachmacher, doch mit Handanovic steht eben auch noch ein starker Keeper zwischen den Pfosten. Es macht aber Mut für den zweiten Durchgang. Bis gleich!

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 2' Unmittelbar danach ist Halbzeit.

45' + 1' Mit dem Halbzeitpfiff hat Sancho die Topchance! Tiefer Pass an die Strafraumkante zu Brandt, der leitet schnell weiter auf Sancho, der rechts in den Strafraum eindringt und aus schwierigem Winkel abzieht. Doch der Flachschuss ist stark, Handanovic' Parade allerdings noch stärker. Der Keeper taucht schnell ab und wehrt einhändig ab.

44' Auch der fällige Freistoß bringt keine Torgefahr ein. Eher sogar noch in die andere Richtung, Inter startet den Gegenangriff, weil Witsel einen fiesen Fehlpass spielt. Doch in gemeinsamer Arbeit kann der Angriff unterbunden werden.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

43' Doch Dortmund bekommt gleich die Möglichkeit auf Besserung. Im Nachgang wird der Ball nochmal hoch Richtung Mitte geschlagen, bleibt aber an erster Instanz hängen. Das ist allerdings Brozovic' Arm. Für das Handspiel gibt es Gelb und einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld.

40' Fast die sechste Ballaktion von Lukaku, doch der belgische Top-Stürmer steht bei einem weiten Ball knapp im Abseits. Und die Dortmunder Abwehrkette verdient sich ein Lob, da hat die Abseitsfalle nämlich wunderbar funktioniert.

38' Auf der einen Seite mit Lukaku ein Stürmer, der gerade mal fünf Ballaktionen zu verzeichnen hat. Auf der anderen Seite eine ganze BVB-Mannschaft, die erst fünf Strafraumaktionen auf dem Zettel stehen hat. Dazu die alles umfassende Torschussstatistik von 2:1 pro Inter. Heute ist mal echt Geduld gefragt ...

36' Ein bisschen Platz für den BVB, weil Godin bei einem Vorstoß der Ball verspringt und bei Hummels landet. Schnell wird Hakimi auf der rechten Seite gesucht, doch Skriniar macht die Tür zu und badet für seinen Abwehrkollegen aus. Godin, de Vrij, Skriniar. Drei Türsteher vor dem Inter-Tor, die bislang mal noch überhaupt keinen Einlass zur Party gewähren.

34' Candreva mit der steilen Flanke aus dem Mittelfeld von der rechten Außenbahn. In der Mitte liefern sich Martinez und Akanji das Laufduell. Beide verpassen, der Ball segelt ins Toraus, doch Martinez fällt. Schiri Taylor reagiert nicht, Brozovic fragt mal höflich nach dem VAR und bekommt eine nicht so höfliche, aber klare Absage: "Go away!" Alles richtig so, da war gar nichts. Auch wenn Martinez kurz behandelt werden muss, er hat sich offenbar leicht vertreten.

31' Sancho geht links ins Dribbling gegen Godin und behauptet den Ball, spielt dann an die Strafraumecke zu Witsel, der schnell abzieht. Der Ball geht zwar gut und gerne drei Meter über das Tor, ist nun aber offiziell Dortmunds erster Torschuss.

30' Das ist mal ein bessere Ansatz, Sancho und Hakimi kombinieren sich den rechten Flügel entlang und spielen einen feinen Doppelpass, der Hakimi an die Grundlinie schickt. Dort will der Marokkaner zurücklegen, zwei Inter-Spieler kommen aber angeflogen und blocken ab. Und im Luftkampf bei Standards wird Dortmund heute aller Voraussicht nach nicht viel zu melden haben. Und so wird der folgende Eckball problemlos verteidigt.

28' Und schon zieht sich Inter zurück und beginnt fortan, die Führung zu verteidigen. Dortmund kommt so mal etwas tiefer in die Mailänder Hälfte, schnürt den Gegner sogar kurzzeitig um dessen Starfraum herum ein. Steckpässe oder Flankenversuche kommen aber nicht durch. Wir warten auf den ersten Dortmunder Torschuss.

25' Das ist der Worst Case für den BVB, der dem Gegner da voll in die Falle getappt ist. Immer wieder schieben sich Godin, de Vrij und Skiniar in aller Ruhe den Ball hin und her. Tempoläufe, Flankenläufe, Kombinationsspiel, alles Pustekuchen. Und dann kommt ein guter, langer Ball auf einen guten, kaltschnäuzigen Stürmer an - und Dortmund rennt dem Rückstand hinterher.

TOOOR! INTER MAILAND - Borussia Dortmund 1:0 | Torschütze: Lautaro Martinez

22' Tooooooooor! Inter spielt unglaublich langsam. Fast schon öde. Und erreicht damit genau das, was es erreichen will: Der BVB ist eingelullt, pennt bei einem Chipball aus dem Mittelfeld von de Vrij, der Martinez erreicht. Und der Stürmer ist frei vor Bürki und schiebt ein.

19' Gute Flanke von Candreva aus dem rechten Halbfeld. In der Mitte verpasst Martinez mit dem langen, hohen Bein nur knapp, weil Akanji unter dem Ball herspringt. Kein Torschuss, aber bislang das gefährlichste in dieser Partie.

14' Brandt mit dem Ballverlust an der linken Außenlinie, Martinez leitet nach dem Ballgewinn schnell mit der Hacke auf Barella weiter. Der könnte eigentlich Fahrt aufnehmen, läuft aber lieber quer, statt tief. Und verschleppt so diesen Angriff. Auf der anderen Spielfeldseite gewinnt Dortmund den Ball dann zurück.

12' Insgesamt sehen wir einen recht dürftigen Beginn. Da ist auf beiden Seiten noch Luft nach oben. Inter spielt erstmal die Handbremse, schaut sich viel aus der eigenen Hälfte aus an, schickt langen Hafer auf Lukaku und lauert. Dortmund ist die dagegen die aktivere Mannschaft, sucht den Weg nach vorne. Findet ihn bislang aber noch nicht.

9' Dortmund kommt mit Brandt, Hakimi und Sancho über die rechte Seite. Sancho will Brandt dann im Sechzehner in Szene setzen und findet seinen Mitspieler auch, dem verspringt aber die Ballannahme. So kann Godin locker klären.

6' Candreva darf ran und entscheidet sich zum Flachschuss. Da ist allerdings kaum Wumms hinter. Und weil auch noch im Strafraum kein langes Bein mehr ausgefahren wird, geht die Kugel gut drei Meter am langen Pfosten vorbei.

4' Tiefer Pass auf Martinez, der lässt auf Lukaku klatschen und der will zu seinem Sturmpartner direkt in den Sechzehner durchstecken. Weigl bekommt allerdings die Hand an den Ball - und es gibt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Der Ball ruht rund 20 Meter vor dem Tor, leicht rechts versetzt.

3' Nicht Brandt spielt neben Sancho im Sturm, sondern Hazard. Brandt dagegen wirkt offenbar eine Position dahinter und übernimmt die Reus-Rolle. Bei Inter dagegen keine Überraschungen: Dreierkette, Asamoah und Candreva auf den Außen als Unterstützung, Brozovic, der Staubsauger und vorne drin der Leuchtturm Lukaku und Wirbelwind Martinez.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Genug Gerede, jetzt wird gespielt. Der englische Schiri Anthony Taylor hat die Partie freigegeben!

Vor Beginn | BVB-Ersatzkapitän für den kranken Reus ist heute Mats Hummels. Er ist damit erstmals seit dem gegen Bayern im Elfmeterschießen verlorenen -Finale 2016 wieder BVB-Kapitän. Bei Inter führt Keeper Samir Handanovic die Mannen aufs Feld. Der Torhüter ist mit Marcelo Brozovic und Milan Skriniar das Dreigestirn, das bislang in jedem Spiel unter Conte in der Startelf stand.

Vor Beginn | In gewisser Weise kann man Dortmund und Inter in dieser Saison gut miteinander vergleichen. Beide formulierten offensive und selbstbewusste Saisonziele, wollen die jeweiligen nationalen Herscher angreifen und haben dafür viel Geld, Arbeit, Kopfzerbrechen und Mut investiert. Und beide zeigen auf diesem Weg bis hierhin viel Licht, aber auch schon hin und wieder etwas Schatten. Wer kann heute glänzen?

Vor Beginn | In der Liga starteten Conte und Inter fulminant, thronten nach sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen an der Tabellenspitze. Die mussten sie nach der ersten Saisonniederlage, dem 1:2 gegen Juve, dann aber gegen eben jene Alte Dame hergeben. Viel schmerzvoller war aber scho vor Wochen das magere 1:1 gegen Gruppe-F-Außenseiter . Das sind zwei Punkte, denen Inter hinterherrennt, will es im Kampf um die zwei Achtelfinaltickets gegen den BVB und Barcelona mitreden. Und weil gegen Barca 1:2 verloren wurde, ist heute schon ganz schön viel Druck auf dem Kessel.

Vor Beginn | Doch Schalke ist Samstag, heute heißt die Prüfung Inter Mailand. Und schon diese Prüfung wird hammerhart werden. Neuer Trainer, neue Stars, gleiches Standing und gleiche Mentalität, seit diesem Sommer aber irgendwie wieder mit mehr Überzeugung und Zuversicht als in den letzten Jahren: Bei Inter hat sich viel getan. Zum Guten getan. Antonio Conte hat für neuen Schwung gesorgt.

Vor Beginn | Ungelegen kommt da das Fehlen des wichtigsten Spielers . Doch schon am Samstag war Reus' Einsatz aufgrund eines grippalen Infekts gefährdet. Heute muss er dann eben aussetzen. "Er ist noch angeschlagen", sagte Michael Zorc, für den der Ausfall nicht keine Überraschung ist: "Es war, glaube ich, klar, dass er in der Verfassung keine drei Spiele in einer Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist."

Vor Beginn | Umso größer und schwerer fielen die Steine, die der gesamten BVB-Familie beim 1:0-Sieg am Wochenende gegen Gladbach vom Herzen gefallen sind. "Dieser Sieg gibt uns einen Schub", atmete etwa Axel Witsel durch. Wobei, zum durchatmen hat Dortmund gar keine Zeit. Heute Inter, dann Revierderby, dann nochmal Gladbach im Pokal, gefolgt von Wolfsburg, nochmal Inter und Bayern. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Spieltagseinteilung!

Vor Beginn | Am dritten Spieltag der Königsklasse kann der BVB einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Ein Sieg, und Inter wäre bereits auf sechs Punkte entfernt - bei nur noch neun zu vergebenen Punkten könnte das schon die halbe Miete sein. Zudem wäre ein Auswärtssieg beim starken Inter sicherlich weiterer Balsam für den BVB und Coach Lucien Facre, der nach dem dreifachen 2:2 in der Liga arg unter Beschuss war.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund.

BVB (Borussia Dortmund) bei Inter Mailand im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des BVB:

Bürki - Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz - Weigl, Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Hazard

Bank : Zagadou, Dahoud, Götze, Guerreiro, Piszczek, Bruun Larsen, Hitz

Marco Reus verpasst erstmals seit dem 33. Spieltag 2018/19 ein Dortmunder Pflichtspiel, damals gegen Düsseldorf (3:2) wegen einer Rot-Sperre. 2019/20 stand er zuvor in allen zwölf Partien in der Startelf.

Roman Bürki kommt zu seinem 179. Pflichtspiel für Borussia Dortmund – in genauso viele Partien stand auch Jens Lehmann im BVB-Tor.

Mats Hummels führt den BVB als Vertreter von Reus als Kapitän aufs Feld. Hummels ist damit erstmals seit dem DFB-Pokal-Finale 2016 (im Elfmeterschießeh gegen Bayern verloren) BVB-Kapitän.

Eine Änderung beim BVB im Vergleich zum 1:0 gegen Mönchengladbach: Sancho spielt für den zu Hause gebliebenen Marco Reus.

Nico Schulz feiert sein Champions-League-Debüt für den BVB, nachdem er die ersten beiden Gruppenspiele verletzt verpasste. Für Gladbach (3) und Hoffenheim (5) bestritt er aber schon 8 Partien in der Königsklasse.

Axel Witsel bestreitet heute sein 50. Champions-League-Spiel (6 für Lüttich, 10 für , 24 für Zenit und 10 für den BVB).

Mit dieser Aufstellung geht Inter Mailand in die Partie:

Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Brozovic - Candreva, Galiardini, Barella, Asamoah - Lautaro, Lukaku

Bank: Politano, Lazaro, Valero, Padelli, Esposito, Biraghi, Bastoni

Bei Inter sind es zwei Änderungen nach dem 4:3 bei Sassuolo: Godin und Asamoah spielen für Bastoni und Biraghi, die beide auf der Bank sitzen.

Im Vergleich zum 2. Gruppenspiel in Barcelona (1:2) sind es bei Inter zwei Änderungen: Lukaku und Gagliardini spielen für Sensi und Sanchez.

Inters Startelf ist im Schnitt über 2 Jahre älter (28 Jahre und 22 Tage) als die von Dortmund (25 Jahre und 306 Tage).

Bei Inter standen 3 Akteure in allen 11 Pflichtspielen dieser Saison in der Startelf: Keeper Handanovic, Brozovic und Skriniar. Beim BVB stand nur Akanji in allen 13 Pflichtspielen in der Startelf.

Das hausgemachte Sturmproblem beim BVB: Sehnsucht nach der guten alten Zeit

Bei Inter muss der BVB erneut auf Paco Alcacer verzichten, ein echter Backup-Stürmer steht nicht zur Verfügung. Notlösungen statt echter Alternative.

Ein bisschen sehnsüchtig wird man im BVB-Quartier in Mailand am gestrigen Abend nach Piräus geschaut haben. Dort agierte der frühere BVB-Angreifer Robert Lewandowski mal wieder als personifizierte Lebensversicherung der Bayern und stellte mit einem Doppelpack die Weichen für den 3:2-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters.

Sehnsüchtig nicht unbedingt im Hinblick auf die erfolgreichen Jahre mit dem polnischen Stürmer, konnte man mit ihm den Bayern schließlich 2011 und 2012 erfolgreich die Meisterschale streitig machen. Auch die erstaunliche Torserie Lewandowskis, der in den letzten zwölf Spielen immer getroffen hat, dürfte man verkraften. Schwarz-Gelb hat schließlich selbst einen durchaus fähigen Torjäger in den eigenen Reihen, der es immerhin in seinen ersten sechs Saisonspielen jedes Mal auf die Anzeigetafel geschafft hat.

Nein, es ist nicht nur die Tatsache, dass Lewandowski trifft und trifft und trifft, die es den BVB-Machern angetan haben dürfte - sondern auch die, dass der 31-Jährige spielt und spielt und spielt. Der letzte verletzungsbedingte Ausfall Lewandowskis im Bayern-Trikot datiert vom Januar 2018, während der oben erwähnte Torjäger, Paco Alcacer, aufgrund muskulärer Probleme erst gar nicht nach Mailand gereist ist.

Hier geht's zum kompletten Text .

BVB: Jose Mourinho angeblich Trainerkandidat

Jose Mourinho soll beim BVB als möglicher Favre-Nachfolger im Gespräch sein. Nach Informationen der Sport Bild ist Jose Mourinho bei Borussia Dortmund als Nachfolger auf das Traineramt von Lucien Favre im Gespräch.

Dem Bericht zufolge wollen die BVB-Verantwortlichen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc einen Trainerwechsel während einer laufenden Saison zwar vermeiden, könnten ihre Prinzipien aber über den Haufen werfen, sollte Favre seine Mannschaft nicht zurück in die Erfolgsspur führen.

Inter-Trainer Conte über Duell mit BVB: "Kein Endspiel"

Inter Mailand steht vor dem Duell mit dem BVB in der Champions League gehörig unter Druck. Ein Endspiel ist es für Trainer Conte aber nicht. Hier könnt Ihr Euch die Aussagen von Antonie Conte anschauen .

BVB: Einsatz von Roman Bürki bei Inter Mailand noch offen

Borussia Dortmund bangt vor dem Champions-League-Duell bei Inter Mailand am Mittwoch noch um den Einsatz von Torhüter Roman Bürki. "Wir wissen noch nicht, ob er spielen kann", sagte Trainer Lucien Favre und gab im Anschluss leichte Entwarnung: "Es sollte aber gehen."

Der Schweizer war im -Topspiel gegen (1:0) mit einer Kapselverletzung im Knie ausgewechselt worden. Eine Entscheidung wollte Favre nach dem Abschlusstraining am Dienstagabend treffen. Als Ersatz steht Marwin Hitz bereit.

Hier geht's zur kompletten News .

BVB ohne Marco Reus gegen Inter Mailand in der Champions League

Bundesligist Borussia Dortmund muss gegen Inter Mailand auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten. Wie der BVB am Dienstagmorgen mitteilte, konnte der Nationalspieler die Reise zur Champions-League-Partie am Mittwoch angeschlagen nicht antreten.

"Es ist immer blöd, wenn Marco nicht dabei ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc: "Er ist weiter leicht angeschlagen und es war klar, dass er in seiner Verfassung keine drei Spiele in der Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist." Rund um die Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) am vergangenen Samstag hatte Reus bereits unter den Auswirkungen eines grippalen Infekts gelitten. Am kommenden Samstag gastiert der BVB zum Revier-Derby bei Schalke 04.

Hier gibt's alle Informationen zum Ausfall von Marco Reus gegen Inter Mailand .

BVB (Borussia Dortmund) bei Inter Mailand: Der Vorbericht zur Partie heute - Derby-Denkverbot in Mailand: Dortmund will ohne Reus "den nächsten Schritt machen"

Nach dem erlösenden Sieg gegen Borussia Mönchengladbach will Borussia Dortmund auch ohne Kapitän Marco Reus in der Königsklasse nachlegen. Ein Erfolg bei Inter Mailand wäre eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.

Ohne ihren Kapitän Marco Reus und dennoch mit viel Zuversicht stiegen die Dortmunder Spieler im Sonnenschein in vornehmen dunklen Anzügen auf dem Flughafen Malpensa aus dem Flieger. Auch vom Fehlen des erkrankten Nationalspielers ließ sich der BVB vor dem wegweisenden Duell in der Champions League bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr) nicht die Laune verderben - das Ziel bleibt gleich: "Wir wollen den nächsten Schritt in der Gruppe machen", sagte Mittelfeldspieler Axel Witsel eindringlich. Mehr Informationen zum Reus-Ausfall gibt es hier .

Der Ausfall des erkälteten Denkers und Lenkers im Offensivspiel dürfte dieses Unterfangen allerdings deutlich erschweren: "Es ist immer blöd, wenn Marco nicht dabei ist", sagte Sportdirektor Michael Zorc: "Er ist weiter leicht angeschlagen und es war klar, dass er in seiner Verfassung keine drei Spiele in der Woche machen kann. Wir hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist."

BVB: Nach Inter Mailand wartet Schalke 04

Das hoffen sicher auch die Fans, sie fiebern längst dem Revierderby am Samstag bei Schalke 04 entgegen - doch davon will Witsel noch nichts wissen. "Wir dürfen nur an Inter denken", sagte der belgische Nationalspieler.

Das sieht auch Zorc so: "Wir wissen, dass die beiden Duelle mit Inter enorm wichtig sind. Da geht es wohl um die Entscheidung, wer am Ende weiterkommt." Bei einem Sieg im traditionsreichen Giuseppe-Meazza-Stadion hätte der BVB den 18-maligen italienischen Meister schon um sechs Punkte distanziert.

Ein Punkt beim ehemaligen Champions-League-Sieger ist das Minimalziel des deutschen Vizemeisters. "Wir wollen sie auf Abstand halten", sagte Nationalspieler Julian Brandt.

Nach dem erlösenden Sieg in der Bundesliga gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach (1:0) will die Mannschaft von Trainer Lucien Favre mit einem Erfolg in Mailand ihr teilweise verlorenes Selbstvertrauen weiter zurückgewinnen. "Es bringt nichts, wenn du nur ein Spiel gewinnst", sagte Zorc, während Julian Weigl betonte: "Wir wollen nachlegen und etwas mitnehmen."

BVB: "Nichts schöneres als unter der Woche gegen Inter Mailand"

Zorc trat die Reise nach trotz der zusätzlichen Belastung drei Tage vor dem Derby mit einem guten Gefühl an. "Es gibt doch nichts Schöneres als unter der Woche noch gegen Inter Mailand zu spielen. Das ist der Lohn der Arbeit der letzten Saison. Ansonsten würden wir vor dem Fernseher sitzen, das will doch kein Mensch", sagte Zorc.

Jadon Sancho erst recht nicht. Nach seiner Suspendierung für das Gladbach-Spiel kehrt der englische Jungstar in den Kader zurück. "Die Suspendierung galt nur für dieses eine Spiel", erklärte Zorc. Torhüter Roman Bürki gab nach seiner Auswechslung am Samstag zumindest leichte Entwarnung, hinter seinem Einsatz steht aber noch ein kleines Fragezeichen.

Der zuletzt mit einer Grippe fehlende Mario Götze ist derweil wieder an Bord, angesichts der Ausfälle von Reus und des angeschlagenen Toptorjägers Paco Alcacer könnte der Rio-Weltmeister bei seiner Rückkehr gleich eine Schlüsselrolle einnehmen.

Auch den Gegner plagen personelle Probleme. Alexis Sanchez und Stefano Sensi fallen aus. Bei der Generalprobe bei Sassuolo Calcio (4:3) offenbarte Inter in der Defensive einige Schwachstellen. "Der Weg zur europäischen Spitze ist noch lang", sagte Trainer Antonio Conte.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Inter Mailand und dem BVB:

Inter Mailand: Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - Lukaku, Martinez

Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - Lukaku, Martinez Borussia Dortmund: Hitz - Hakimi, Hummels, Akanji, Guerreiro - Delaney, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho - Götze

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. BVB live? Die Opta-Fakten vor der Partie heute