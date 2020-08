Havertz-Tor reicht nicht! Inter Mailand wirft Bayer Leverkusen aus der Europa League – das Spiel im TICKER zum Nachlesen

In der Europa League duellierten sich Inter Mailand und Bayer Leverkusen um den Einzug ins Halbfinale. Hier gibt's die Partie im TICKER zum Nachlesen.

Bundesligist hat das Halbfinale der verpasst. Die Rheinländer verloren im Viertelfinale in Düsseldorf gegen den italienischen Vize-Meister mit 1:2 (1:2) und müssen damit weiter auf ihren ersten Titel seit 1993 warten. Damit wird es auch im zwölften Jahr der Europa League keinen deutschen Sieger geben.

In Düsseldorf beendeten Nicolo Barella (15.) und Romelu Lukaku (21.) den Leverkusener Traum vom Titel beim Finalturnier in NRW. Der Treffer von Kai Havertz (24.) war zu wenig. Bayer verspielte damit nach Platz fünf in der in der Europa League seine letzte Chance auf die Champions-League-Qualifikation. Inters Halbfinalgegner ermitteln am Dienstag und der (21 Uhr/DAZN).

Inter Mailand - Bayer Leverkusen 2:1 (2:1) Tore: 1:0 Barella (15.), 2:0 Lukaku (20.), 2:1 Havertz (24.) Aufstellung Inter Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni (84., Skriniar) - D'Ambrosio (59., Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (59., Eriksen), Young - Lautaro Martinez (64., Sanchez), Lukaku Aufstellung Bayer Hradecky - L.Bender (86., Bellarabi), Tah, Tapsoba, Sinkgraven (68., Wendell) - Baumgartlinger (68., Amiri), Palacios (59., Bailey) - Diaby, Demirbay, Havertz - Volland (86., Alario) Gelbe Karten: D'Ambrosio (31.), Sinkgraven (43.), L. Bender (48.), Eriksen (85.), Tapsoba (87.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: APFIFF

90' + 8' Das Spiel ist aus!

90' + 7' Barella geht zu hart in den Zweikampf mit Demirbay, er sieht Gelb.

Mehr Teams

90' + 7' Godin hat Krämpfe und bleibt am Boden liegen. Die offizielle Nachspielzeit ist abgelaufen, aber da die Efmeterentscheidung lange gedauert hat, dürften den Leverkusener noch ein bis zwei Minuten bleiben.

90' + 6' Lukaku setzt sich gegen Tapsoba durch und läuft allein aufs Tor zu. Aber es ertönt ein Pfiff, Lukaku hatte die Arme zu sehr eingesetzt.

90' + 5' Eriksens Schuss aus 20 Metern flattert stark und Hradecky wehrt ihn unorthodox mit der Brust ab - aber er wehrt ihn ab!

90' + 4' Bailey flankt mit rechts, seine Hereingabe wird abgefälscht und Handanovic schnappt sich den Ball aus der Luft.

90' + 2' Es gibt wieder keinen Elfmeter! Vor dem Foul von Bellarabi hatte Barella den Ball am Boden liegend mit der Hand getroffen. Statt Strafstoß für Inter gibt es Freistoß für Bayer.

90' + 2' Erneut läuft der Unparteiische zum Bildschirm und sieht sich die Szene selbst an.

90' + 1' In der Zwischenzeit werden sechs Minuten Nachspielzeit angekündigt.

90' + 1' Auch diese Entscheidung wird vom Video-Referee überprüft.

90' Elmeter für Inter! Bellarabi fährt im Strafraum im Zweikampf mit Eriksen den Arm aus und trifft den Dänen im Gesicht. Carlos del Cerro Grande zeigt auf den Punkt.

Quelle: imago images / Norbert Schmidt

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

87' Tapsoba wird nach einem Foul an Sanchez für die Menge an Fouls, die er begangen hat, verwarnt.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

86' Bosz nimmt seine letzten zwei Wechsel vor: Bellarabi ersetzt Bender ...

86' ... und Alario kommt für Volland.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

85' Eriksen begeht ein taktisches Foul an Havertz und sieht Gelb.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

84' Conte bringt Skriniar für Bastoni.

84' Wieder ist Lukaku im Zweikampf mit Tabsoba und hält aus 12 Metern drauf. Diesmal bekommt der Verteidiger aber den Fuß dazwischen und klärt zur Ecke.

83' Die Schlussphase ist anbgebrochen. Leverkusen geht also langsam die Zeit aus. Die Werkself hat zwar einen guten zweiten Durchgang gespielt, war aber bislang einfach nicht zwingend genug.

80' Conte beschwert sich zu vehement über Entscheidungen des Schiedsrichters und wird vom Unparteiischen verwarnt.

79' Bailey flankt scharf vors Tor, Volland und Havertz springen im Fünfer nach dem Ball - keiner der beiden kann ihn aber erreichen.

76' Moses dribbelt in den Strafraum, spielt einen Doppelpass mit Eriksen und zieht mit links ab. Wieder reagiert Hradecky stark und hält Leverkusen im Spiel.

75' Bender läuft noch nicht ganz rund, aber er betritt das Spielfeld wieder.

74' Humpelnd geht Bender erst mal vom Feld. Er hat Barellas Stollen an die Wade bekommen. Der Italiener konnte aber nichts dafür, er wurde selbst von Tapsoba zu Fall gebracht und konnte seinen Fall nicht richtig kontrollieren. Leverkusen ist vorerst zu zehnt.

72' Bender und Barella haben sich in einem Zweikampf beide wehgetan. Barella steht schon wieder, auch wenn er noch humpelt. Bender liegt am Boden und wird behandelt.

70' Lukaku hat inzwischen fünf Torschüsse abgegeben, während die gesamte Leverkusener Mannschaft nur siebenmal aufs Tor geschossen hat.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

68' Wendell betritt anstelle von Sinkgraven den Platz ...

68' ... und Baumgartlinger geht runter, an seiner Stelle ist Amiri im Spiel.

66' Eriksen findet Sanchez völlig frei im Strafraum stehend. Der Chilene will den Ball im kurzen Eck platzieren, aber Hradecky fährt das Bein aus und rettet sein Team erneut.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

64' Nächster Wechsel bei Inter: Alexis Sanchez kommt für Lautaro Martinez.

62' Die folgende Ecke von Demirbay fliegt genau in die Arme des Inter-Torhüters.

61' Demirbay geht am Strafraumeingang gut nach und erobert den Ball zurück. Er schießt aus 20 Metern und Handanovic lenkt den Ball über die eigene Latte.

60' Eriksen gleich mit einem Torabschluss: Sein Flachschuss aus 20 Metern stellt für Hradecky aber kein wirkliches Problem dar.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

59' ... und Gagliardini macht Platz für Eriksen.

59' Auch Conte bringt frische Spieler in die Partie: Moses kommt für D'Ambrosio ...

59' Bosz wechselt offensiv: Bailey ersetzt Palacios.

58' Diaby steckt für Demirbay durch, der in den Strafraum läuft. Er gibt den Ball in die Mitte, dort kommt aber de Vrij vor Volland an den Ball.

56' Nach einer Ecke der Leverkusener kontert Inter über Martinez. Er findet Lukaku am rechten Strafraumeck, der sich den Ball auf den linken Fuß legt und draufhält. Sinkgraven wirft sich in den Schuss und blockt ihn.

54' Die Ecke wird kurz ausgeführt, dann flankt Young hoch in den Strafraum. Hradecky kommt heraus und boxt den Ball mit einer Faust weg.

54' Gagliardini marschiert durchs Zentrum und kommt bis in den Strafraum. Bevor er schießen kann, geht Tapsoba dazwischen und klärt zur Ecke.

53' Martinez wird auf rechts geschickt und drückt aus spitzem Winkel ab. Hradecky ist zur Stelle und lenkt den Ball von seinem Tor weg.

52' Diaby dribbelt in den Strafraum und geht an die Grundlinie. Bei seiner Hereingabe trifft er den Ball aber völlig falsch und haut ihn in den Oberrang.

50' Young hat auf links ganz viel Platz und findet Gagliardini am Elfmeterpunkt. Der zieht direkt ab - und trifft Lukaku, der den Treffer seines Mitspielers verhindert.

49' Lukaku setzt sich erneut gegen Tapsoba durch, legt sich den Ball aber dann zu weit vor. Hradecky sammelt ihn auf.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

48' Lars Bender sieht für ein Foul an Gagliardini die Gelbe Karte.

47' Diaby wird von Havertz an die Grundlinie geschickt und flankt hoch in die Mitte - zu hoch für Volland, der den Ball nicht erreichen kann.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Der Ball in Düsseldorf rollt wieder.

Nach 45 Minuten steht es 2:1 für Inter, ein leicht schmeichelhafter Spielstand für Leverkusen. Denn die Werkself kam mit Lukaku nicht klar und lag nach 20 Minuten mit 2:0 zurück - an beiden Toren war der Belgier beteiligt. Er hätte auch noch das 3:0 machen können, aber Hradecky hielt sein Team mit einer starken Parade im Spiel. Fast im Gegenzug erzielte Havertz den Anschlusstreffer. Daraufhin hatte Bayer noch mal Glück, dass der Unparteiische seine Entscheidung, einen Handelfmeter für Inter zu geben, wieder zurücknahm - auch wenn das ein eher berechtigter Beschluss war.

Quelle: imago images / Maik Hoelter

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' +1 Nach einer Minute Nachspielzeit bittet der Unparteiische beide Mannschaften in die Kabinen.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

43' Sinkgraven grätscht D'Ambrosio um und kassiert die Gelbe Karte.

42' Inter hat wieder mehr vom Spiel und würde gern noch vor der Pause das 3:1 machen. Leverkusen tut sich aktuell schwer, für Entlastung zu sorgen.

39' Lukaku setzt Martinez auf links in Szene. Der Argentinier will seinen Sturmpartner im Zentrum wieder anspielen, aber Tah steht richtig und haut den Ball zur Ecke weg. Youngs Eckstoß fliegt an Freund und Feind vorbei auf der gegenüberliegenden Seite ins Aus.

38' Diaby flankt in Richtung Volland, aber Handanovic kommt raus und boxt den Ball aus seinem Strafraum raus.

35' Demirbays Eckstoß wird am ersten Pfosten von Lukaku aus der Gefahrenzone geköpft.

34' Palacios schickt Diaby auf links, der Franzose flankt sofort flach vors Tor. Volland grätscht nach dem Ball, aber Bastoni geht dazwischen und klärt zur Ecke ...

33' Demirbay flankt an den zweiten Pfosten und dort begeht Tah ein Offensivfoul an Godin.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31' Diaby mit einer starke Aktion: Im Dribbling lässt er drei Gegner stehen und wird dann gefoult. D'Ambrosio sieht dafür Gelb und Demirbay wird den Freistoß aus gut 20 Metern in halblinker Position ausführen ...

29' Der Elfmeter wird zurückgenommen. Carlos del Cerro Grande hat in der Wiederholung kein absichtliches Handspiel gesehen und entscheidet sich doch gegen den Strafstoß. Eine nachvollziehbare Entscheidung.

Der Strafstoß wird zurückgenommen. Puh! Aber nach Ansicht der Fernsehbilder: absolut korrekt! https://t.co/RlTwnf0Ba4 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 10, 2020

28' Der Unparteiische sieht sich die Szene noch mal an. Denn die Kugel hat den Leverkusener aus kurzer Distanz am Oberarm getroffen, eine Bewegung zum Ball gab es aber nicht.

27' Lukaku muss noch warten, um den Elfmeter auszuführen. Denn der VAR überprüft, ob es tatsächlich ein Strafstoß ist.

26' Elfmeter für Inter! D'Ambrosio will den Ball im Strafraum an Sinkgraven vorbeilegen und die Kugel trifft den Außenverteidiger am Arm. Carlos del Cerro Grande zeigt auf den Punkt.

TOOOR! Inter Mailand - Bayer Leverkusen 2:1 | Torschütze: Havertz

24' Havertz macht den Anschlusstreffer! Der Jungstar kommt an Young vorbei und spielt Volland im Strafraum an. Vom Stürmer kommt der Ball sofort wieder zurück und aus 12 Metern haut Havertz mit dem Vollspann drauf - Handanovic berührt den Ball, kann aber das Tor nicht verhindern.

23' Hradecky verhindert das 3:0! Lukaku spielt einen Doppelpass mit Martinez und läuft alleine aufs Tor zu. Er will den Ball an Hradecky vorbeilegen, aber der Keeper macht sich ganz breit und blockt den Schuss.

22' In der Wiederholung sieht man, dass sowohl Tapsoba als auch Lukaku im Duell ziehen und zerren - aber der Leverkusener ist dem Mailänder einfach körperlich unterlegen und bekommt keine Hilfe von seinen Mitspielern.

TOOOR! Inter Mailand - Bayer Leverkusen 2:0 | Torschütze: Lukaku

20' Wieder verliert Tapsoba seinen Zweikampf mit Lukaku, wieder fällt ein Tor. Der Belgier schirmt den Ball im Strafraum erneut gegen den Verteidiger ab, legt ihn sich auf den linken Fuß und schießt im Fallen aus kurzer Distanz auf den Kasten. Hradecky ist chancenlos.

16' Mit der ersten wirklichen Chance geht Inter Mailand in Führung. Wie reagieren die Leverkusener?

TOOOR! Inter Mailand - Bayer Leverkusen 1:0 | Torschütze: Barella

15' Lukaku schrimt den Ball im Strafraum gegen Tapsoba ab und schießt aus der Drehung. Sinkgraven wirft sich dazwischen, aber die Kugel geht zu Barella. Aus 15 Metern schießt er sie mit dem Außenrist punktgenau ins linke untere Eck.

🇮🇹 | NICOOOOOOLOOOOOOOOOOÒ



15' - Azione avviata da uno splendido tacco di Lautaro e conclusa da #Barella con un esterno destro vincente dal limite!!! Siamo in vantaggioooo!!! 🙌🙌🙌#InterLeverkusen 1⃣-0⃣#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/5Qe938pyb3 — Inter (@Inter) August 10, 2020

14' Demirbay spielt einen guten Pass zu Havertz, der daraufhin für Volland durchsteckt. Der Stürmer nimmt den Ball zu sehr nach außen mit und kann ihn dann nicht mehr gefährlich vors Tor bringen. Handanovic schnappt sich den Ball.

12' Leverkusen erspielt sich inzwischen mehr Ballbesitzphasen. Aber auf die erste Tochance warten wir noch immer - auf beiden Seiten.

9' Es wurde vor dem Spiel gemutmaßt, ob Havertz als falsche Neun spielen würde und Volland über die Außenbahn kommen würde. Bislang sieht es aber tatsächlich so aus, als würde Volland die Spitze übernehmen und Leverkusens Jungstar die rechte Seite besetzen. Nur wenn der Ex-Löwe auf die außen ausweicht, bewegt sich Havertz in die Spitze.

8' Inter ist hier bislang die spielbestimmende Mannschaft, hatte auch schon eine erste gute Aktion in Richtung Bayer-Tor.

6' Inter baut mit Kurzpassspiel auf, obwohl Leverkusen früh presst. Die erste Reihe wird aber mit einem guten Ball von Barella überspielt und Martinez bricht auf rechts durch. Sein Zuspiel in Richtung Lukaku wird von Tah abgefangen.

5' Inter hat in der Anfangsphase den Ball, aber Leverkusen hält gut dagegen. Torchancen hat es bislang nicht gegeben.

2' Inter ist eine von nur zwei italienischen Mannschaften, die noch im Europapokal vertreten sind. Nachdem am Freitag und Samstag Juventus und Napoli aus der ausschieden und die Roma schon am letzten Donnerstag im EL-Achtelfinale an Sevilla scheiterte, ist neben den Nerazzurri nur noch in Europa dabei. La Dea spielt am Mittwoch ihr CL-Viertelfinale gegen PSG.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Die Partie läuft, Leverkusen stößt an.

Vor Beginn | Ein besonderes Auge werden die Leverkusener sicherlich auf Romelu Lukaku haben: Er traf in jedem seiner letzten acht Spiele in der Europa League und erzielte dabei elf Tore, eine Serie, die 2014/15 als Spieler von Everton begann. Auch Conte hatte ein Lob für seinen belgischen Stürmer übrig: "Lukaku hat eine große Saison hinter sich, was auch der Mannschaft zu verdanken ist, die ihn stark unterstützt hat. Romelu hat sich gut in der Mannschaft eingelebt, mit den Teamkollegen hat sich eine sehr schöne Harmonie gebildet."

Vor Beginn | Auf der anderen Seite warnte Antonio Conte vor der Stärke des gegnerischen Teams: "Bayer Leverkusen hat viele talentierte und schnelle Spieler, die für uns im Konterspiel sehr gefährlich sein können", sagte er.

Vor Beginn | Auch wenn er den Gegner dementprechend hoch einschätzt, geht Bosz mit Zuversicht in die Partie: "Wir haben Respekt, aber ich fürchte keinen Gegner", sagt der Bayer-Trainer. "Auch diese Mannschaft können wir brechen. Denn wir haben eine Mannschaft, die immer Tore schießt – in jedem Spiel und gegen jeden Gegner.“

Vor Beginn | Contes Team hat die auf dem 2. Platz abgeschlossen. Die Europa League ist jetzt ein großes Ziel der Mailänder. Denn auch für sie ist es eine Weile her, dass ein Europapokal-Viertelfinale erreicht wurde: In der Saison 2010/11 schied man im CL-Viertelfinale gegen Schalke aus.

Vor Beginn | Für die Werkself ist es das erste Europapokal-Viertelfinale seit der Saison 2007/08. In ein Halbfinale eingezogen ist Bayer zuletzt in der Saison 2000/01 - damals ging es auch gleich bis ins CL-Finale.

Vor Beginn | Inter Mailand und Bayer Leverkusen treffen erst zum dritten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Italiener gewannen 2002/03 in der zweiten Gruppenphase der Champions League beide Duelle, mit 3:2 zu Hause und mit 2:0 auswärts.

Vor Beginn | Kurfristiger Wechsel bei der Werkself. Sven Bender muss aufgrund einer Verletzung kurzfristig passen, für ihn kommt Jonathan Tah von Anfang an zum Einsatz.

++++ UPDATE ++++



Sven Bender muss kurzfristig verletzt passen, seinen Platz in der Startelf übernimmt Jonathan Tah.



🔜 #InterB04 | #UEL | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 10, 2020

Vor Beginn | Fakten vor der Partie

Antonio Conte schickt die gleiche Elf ins Rennen, die am Mittwoch in Gelsenkirchen mit 2:0 gegen Getafe gewann.

Bei der Werkself aus Leverkusen gibt es 2 Wechsel gegenüber dem 1-0 gegen die : Julian Baumgartlinger und Kerem Demirbay beginnen statt dem gelbgesperrten Charles Aranguiz und Florian Wirtz (Bank).

Baumgartlinger darf erstmals in dieser EL-Saison beginnen. In der CL stand er in den ersten 3 Spielen in der Startelf - alle 3 gingen verloren.

Romelu Lukaku erzielte in seiner Karriere 16 Europa-League-Tore - exakt doppelt so viele wie Leverkusens heutige Startelf zusammengerechnet.

Schwer zu knacken: Inter Mailand ist seit 5 Pflichtspielen ohne Gegentor. Aber: Leverkusen traf in 25 der letzten 26 Pflichtspiele (nur beim 0-2 bei nicht).

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Europa League zur Begegnung im Viertelfinale zwischen Inter Mailand und Bayer Leverkusen.

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Inter Mailand:

Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lautaro Martinez, Lukaku

Bank: Padelli, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Valero, Eriksen, Esposito, Agoume, Biraghi, Skrniar, Candreva

Bayer Leverkusen setzt auf folgende Aufstellung:

Hradecky - L.Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger, Palacios - Diaby, Demirbay, Havertz - Volland

Bank: Özcan - Dragovic, Bailey, Amiri, Alario, Wendell, Weiser, Wirtz, Bellarabi

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Inter Mailand und Bayer 04 Leverkusen treffen erst zum 3. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Italiener gewannen 2002/03 in der 2. Gruppenphase der Champions League beide Duelle, mit 3-2 zu Hause und mit 2-0 auswärts.

Inter gewann nur 1 seiner letzten 8 Duelle mit deutschen Teams in großen europäischen Wettbewerben (1 Remis, 6 Niederlagen), während Leverkusen jedes seiner letzten 3 solchen Duelle mit italienischen Klubs verlor.

Inter steht erstmals seit der Champions-League-Saison 2010/11 in einem Europapokal-Viertelfinale, als es eine Niederlage gegen den gab. Letztmals ein europäisches Halbfinale erreichte Inter 2009/10 auf dem Weg zum Champions-League-Titel.

Bayer 04 Leverkusen steht erstmals seit der UEFA-Cup-Saison 2007/08 wieder in einem Viertelfinale eines großen europäischen Wettbewerbs. Letztmals in ein europäisches Halbfinale zog Leverkusen 2001/02 ein, als es die Werkself bis ins Finale der Champions League schaffte.

Inter-Stürmer Romelu Lukaku traf in jedem seiner letzten 8 Spiele in der Europa League und erzielte dabei 11 Tore, eine Serie, die 2014/15 als Spieler von Everton begann. Er ist erst der zweite Spieler, der in 8 Spielen in Folge in UEFA-Cup/Europa League traf – zuvor schaffte dies nur Alan Shearer 2004/05. 9-mal in Folge traf noch kein Spieler.

Quelle: imago images / Ralf Ibing

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen heute ... im TV DAZN via Smart TV / RTL im LIVE-STREAM DAZN / TV Now LIVE-TICKER Goal

In der Europa League wird heute das Viertelfinale ausgespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Quelle: imago images / Beautiful Sports

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Hopp oder top" gegen Inter: Völler freut sich auf K.o.-Runde

Bundesligist Bayer Leverkusen bezieht am Sonntag in Düsseldorf sein Quarantäne-Hotel - und will länger bleiben. Die Hammeraufgabe gegen das Starensemble von Inter Mailand soll erst der Anfang für ein magisches Finalturnier sein.

100 Meter neben der eigenen Wohnung in ein Hotel ziehen? Für Peter Bosz wird dieses Szenario Realität. "Die Situation ist tatsächlich ein bisschen komisch. Aber vielleicht kann ich ja meiner Frau hin und wieder aus dem Hotelfenster zuwinken", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen der Bild am Sonntag süffisant. Doch für den großen Traum vom Europa-League-Titel nimmt der Niederländer auch die von der UEFA vorgeschriebene Hotel-Quarantäne gerne in Kauf.

Er kommt mit seinem Team, um länger zu bleiben. Gegen das Starensemble von Inter Mailand soll am Montag im Viertelfinale in Düsseldorf (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN und RTL) noch lange nicht Schluss sein. "Es sind noch acht Mannschaften dabei, wir sind eine davon. Mit jedem weiteren Spiel wird die Chance größer", sagte der 56-Jährige angriffslustig.

Auch einen Gegner wie Inter müsse sein Team "nicht fürchten", so der Niederländer: "Wir wissen, dass Inter eine gute Mannschaft hat. Aber auch so eine Mannschaft können wir knacken. Wir müssen es selber sehr gut machen und dürfen uns nicht so viele Fehler leisten." Schließlich kann beim Finalturnier in Nordrhein-Westfalen ein schlechter Tag das Aus bedeuten, die Entscheidungen fallen in nur einem Duell.

"Bei diesem Format ist alles anders. Es ist eine K.o.-Runde, es fühlt sich also wie ein Finale an", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler der Gazzetta dello Sport. In nur einem Duell könne Bayer jedes Team dieser Welt schlagen, schließlich habe die Werkself in dieser Bundesliga-Saison auch schon Bayern München und bezwungen, betonte der 60-Jährige, der seine Mannschaft leicht in der Außenseiterrolle sieht.

Kapitän Lars Bender fügte hinzu: "Es geht nur hopp oder top. Es ist alles möglich." Besonders ankommen wird es in diesen großen Spielen auf den vom umworbenen Kai Havertz. Ohne den Nationalspieler in Bestform, dürften die großen Träume der Rheinländer schon gegen Mailand jäh platzen. Vielleicht lässt sich Havertz von einer Lobeshymne vom Chef zusätzlich beflügeln. "Für mich ist er der beste meiner Zeit in Leverkusen", lobte Völler: "Wir hatten Emerson, Michael Ballack, Ze Roberto und Toni Kroos, aber er ist an der Spitze. Er ist ein Mix zwischen Ballack und Mesut Özil, aber er hat ihre besten Seiten."

Neben Havertz wird es gegen den seit neun Pflichtspielen ungeschlagenen italienischen Vize-Meister vor allem auf die Defensive ankommen. Mit Romelu Lukaku, Lautaro Martinez und Christian Eriksen ist die Offensive des Champions-League-Siegers von 2010, der im Achtelfinale den mit 2:0 bezwang, gespickt mit Topstars. "Dank Lukakus Wucht in Kombination mit dem Tempo von Martinez können sie uns bei jedem Konter weh tun", warnte Völler, dessen Mannschaft auf den gelbgesperrten Mittelfeldstabilisator Charles Aranguiz verzichten muss.

Vor allem dürfe Bayer nicht in Rückstand geraten, so der Weltmeister von 1990 weiter: "Wenn Inter die Führung übernimmt, wird es für uns extrem schwierig sein, sie zu schlagen." Und dann könnte Bosz seine Frau womöglich früher wieder in den Arm nehmen, als ihm lieb ist.

Quelle: SID

Inter Mailand vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick