Inter Mailand vs. AC Florenz heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Serie A

In der italienischen Serie A treffen heute Inter Mailand und Florenz aufeinander. Goal verrät, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der biegen wir langsam, aber sicher auf die Zielgerade der Saison 2019/20 ein. An diesem Mittwoch kommt es um 21.45 Uhr zum Duell zwischen und der .

Bei vier verbleibenden Spielen hat die Fiorentina um Ex-Bayern-Star Franck Ribery im gesicherten Mittelfeld wohl nichts mehr zu befürchten. Zuletzt gab es einen 2:0-Heimsieg gegen den , durch welchen die Viola ihr Punktekonto auf 42 hochschraubte.

Inter ist mittlerweile wieder erster Verfolger von , das zum achten Mal in Folge die italienische Meisterschaft gewinnen könnte.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live sehen - im TV und im LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der Serie A am Mittwoch. Und: Wie beide Teams personell an die Sache herantreten.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live: Das Spiel der Serie A auf einen Blick

Partie Inter Mailand vs. AC Florenz Datum Mittwoch, 22. Juli 2020 Uhrzeit 21.45 Uhr Ort San Siro, Mailand

Inter Mailand vs. AC Florenz heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Die Serie A ist die einzige Top-Liga, welche mit ihrer Saison noch nicht fertig ist. Noch sind vier Spieltage zu gehen und am heutigen Mittwoch kommt es zum Duell Inter Mailand vs. AC Florenz. Viele Fans fragen sich natürlich, wo diese Begegnung heute live gezeigt / übertragen wird.

Dabei haben wir die ausführliche Antwort auf diese Frage, denn die vollen 90 Minuten der Serie A werden heute live im Stream ausgestrahlt. Wo genau, das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live: DAZN überträgt das Spiel im LIVE-STREAM

Es gibt in dieser Saison 2019/20 genau einen Sender, der die Spiele der Serie A live und in voller Länge im LIVE-STREAM ausstrahlt. DAZN, der Streamingsender aus Ismaning, zeigt / überträgt Inter Mailand vs. AC Florenz heute Abend ab 21.30 Uhr in voller Länge live.

Bereits rund 15 Minuten vorher wird mit den Vorberichten losgelegt. Hier werden beide Teams kurz vorgestellt, sowie die letzten Ergebnisse analysiert. Um 21.45 Uhr ertönt dann der Anpfiff.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live auf DAZN

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator: Freddy Harder

Nun wisst Ihr also Bescheid: Wollt Ihr Inter Mailand vs. Florenz heute live sehen, dann führt kein Weg am Streamingsender DAZN vorbei. Doch nicht nur das: Ihr könnt sogar kostenlos einschalten und reinzappen!

Der große Vorteil von DAZN ist, dass der Streamingdienst jedem sich neu registrierenden Sportfan einen Probemonat kostenfrei zur Verfügung stellt. In 30 Tagen könnt Ihr alle LIVE-STREAMs von DAZN kostenlos testen und danach entscheiden, ob Ihr bei DAZN Kunde bleiben bzw. werden wollt. Alle weiteren Details zur Registrierung und wie Ihr noch mehr Geld beim Abo einsparen könnt, findet Ihr hier!

Übrigens: 11,99 Euro kostet ein Monatsabo, ein Jahresabonnement ist für 119,99 Euro erhältlich.



Inter Mailand vs. AC Florenz heute live im TV sehen: Geht das?

Ihr wisst nun also Bescheid, dass Inter Mailand vs. AC Florenz heute live im Stream von DAZN übertragen wird. Egal ob im TV oder im LIVE-STREAM, DAZN ist der einzige Sender, der das Spiel der Serie A heute live ausstrahlt.

Deswegen bedeutet das für alle Fans, dass Inter Mailand vs. AC Florenz auch nicht im Free-TV angeschaut werden kann. Doch DAZN schafft Abhilfe und ermöglicht es Euch, doch am TV-Bildschirm mit dabei zu sein.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute über den LIVE-STREAM im TV schauen

Die Serie A seht Ihr auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr auf diesen die DAZN-App herunterladet und Euch anmeldet. Und: Ihr könnt DAZN sogar mit herkömmlichen TV-Geräten abrufen, indem Ihr Eure Playstation, Xbox One, den Google Chrome Cast oder den Amazon Fire TV Stick verbindet. Hier findet Ihr alle Infos zum Login.

Inter Mailand vs. AC Florenz läuft mit DAZN also nicht nur im LIVE-STREAM, sondern heute auch im TV.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live verpasst? Die Highlights auf Abruf bei DAZN

Das Serie-A-Duell wird heute um 21.45 Uhr erst angepfiffen, logisch, dass nicht alle von Euch die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen werden. Habt Ihr das Spiel verpasst, dann bietet DAZN dennoch den idealen Service, um keine wichtige Szene zu verpassen.

Denn der Sender strahlt die Highlights aller Serie-A-Spiele kurz nach Abpfiff auf der Plattform aus. Der Highlight-Clip ist für alle Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar. Wem die Highlights nicht reichen, kann das Spiel auch jederzeit komplett im Re-Live schauen.

Einzige Voraussetzung für die besten Szenen auf DAZN ist eine Mitgliedschaft.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute im LIVE-TICKER verfolgen: So geht's

Wenn Ihr Euren TV-Bildschirm bereits ausgemacht oder den Laptop bereits zugeklappt habt, dann könnt Ihr Inter Mailand vs. AC Florenz alternativ auch im LIVE-TICKER verfolgen.

Die vollen 90 Minuten werden von Goal begleitet und detailliert beschrieben. Zudem bekommt Ihr interessante Analysen und Statistiken schon vor dem Spiel mit an die Hand. Und das alles ist vollkommen kostenlos! Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live: Der Direktvergleich zwischen beiden Teams

INTER MAILAND 164 Spiele AC FLORENZ 67 Siege 44 53 Remis 53 44 Niederlagen 67 252 Tore 211

Inter Mailand vs. AC Florenz heute live: Die Aufstellung

Um 21.45 Uhr wird im San Siro angestoßen, rund eine Stunde zuvor gibt es an genau dieser Stelle die Aufstellung der Teams. Darf Franck Ribery ran? Hier erfahrt Ihr es.

