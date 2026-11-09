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Women's Champions League
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Inter gegen Manchester City Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Inter - Manchester City Women
Inter
Manchester City Women
Women's Champions League

So seht Ihr das Women's-Champions-League-Spiel zwischen Inter und Manchester City Women: Anstoßzeit und Team-News

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Women's Champions League - Spielwoche 4
Stadio Brianteo

Inter gegen Manchester City Women wird live auf Disney+ übertragen. Nachfolgend erfährst du, wie du die Partie sehen kannst.

Inter empfängt Manchester City Women im Stadio Brianteo in Monza zu einer Partie der Women's Champions League. Beide Teams haben ihre europäischen Ziele noch vor Augen. Das Spiel könnte für ihren jeweiligen weiteren Weg im Wettbewerb entscheidend sein.

Inter geht nach einer positiven Serie in der Liga mit einem guten Gefühl in diese Begegnung. Die Mannschaft von David Sassarini besiegte die AC Milan im jüngsten Spiel der Serie A Femminile mit 3:0 und bestätigte damit ihre defensive Stabilität, die in dieser Saison zu einem Markenzeichen geworden ist. In der Women's Champions League weiß Inter allerdings, dass das Niveau deutlich höher ist.

Manchester City Women unter Trainer Andree Jeglertz hat die jüngsten Aufgaben in der WSL souverän gemeistert. Die Citizens überrollten West Ham im letzten Ligaspiel mit 5:0. Das Ergebnis belegt die offensive Qualität einer Mannschaft, die konstant hochklassigen Fußball spielen kann.

In Europa spielte City bei seinem jüngsten Auftritt in der Women's Champions League 1:1 gegen Paris Saint-Germain. Damit ist die Qualifikation weiterhin offen. Jeglertz weiß, dass ein Sieg in Italien seiner Mannschaft in der Gruppentabelle einen wichtigen Schub geben würde.

Die beiden Teams belegen in der Tabelle der Women's Champions League den achten beziehungsweise neunten Platz. In dieser Phase des Wettbewerbs zählt also jeder Punkt. Wer in Monza entschlossener auftritt, hat die Chance auf einen bedeutenden Schritt nach vorn.

Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel im TV und im Livestream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Inter vs Manchester City Women Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Sassarini

Bei Inter hat David Sassarini die voraussichtliche Startelf noch nicht bekannt gegeben. Derzeit liegen keine Informationen zu Ausfällen oder Sperren vor. Weitere Meldungen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Manchester City Women hat Andree Jeglertz weder die voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben noch Angaben zu möglichen Ausfällen durch Verletzungen oder Sperren gemacht. Weitere Neuigkeiten zu den Teams werden in den Stunden vor dem Spiel verfügbar sein.

Aktuelle Form

INT

INT - Form

PAR
S3-0
NAP
U0-0
OLL
N6-0
LAZ
S3-0
MIL
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
MCI

MCI - Form

BHA
S3-2
MAN
U1-1
PSG
U1-1
LCL
S1-2
WHU
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter holte in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Sassarini und sein Team gewannen zuletzt mit 3:0 gegen Milan, nachdem sie Lazio mit demselben Ergebnis besiegt hatten. Der einzige Rückschlag in diesem Zeitraum war das deutliche 0:6 gegen OL Lyonnes in der Women's Champions League. Das torlose Unentschieden gegen Napoli Femminile rundet das Bild einer weitgehend stabilen Mannschaft in der Serie A ab.

Manchester City Women verbuchte in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Vor dem 5:0 gegen West Ham hatten die Citizens mit dem 3:2 gegen Brighton und dem 2:1-Auswärtssieg bei London City Lionesses bereits Konstanz bewiesen. Die beiden Unentschieden gegen PSG in der Champions League und gegen Manchester United in der WSL haben das Selbstvertrauen einer Mannschaft, die regelmäßig trifft, nicht beeinträchtigt.

Direkter Vergleich

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen Inter und Manchester City Women liegen keine Daten vor. Auf Grundlage der verfügbaren Informationen lässt sich daher keine Bilanz der bisherigen Begegnungen der beiden Teams erstellen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300192+179
S
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
3
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
S
U
S
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
S
S
N
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
U
S
U
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
312074+35
U
S
U
8
InterInterINT
311127-54
N
U
S
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
U
U
U
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
U
U
U
11
HB KögeHB KögeKÖG
3102510-53
N
S
N
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
13
ServetteServetteSER
3102614-83
S
N
N
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
U
U
N
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
N
U
N
16
BK HäckenBK HäckenBKH
301215-41
U
N
N
17
RomaRomaROM
301208-81
N
N
U
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Tabelle der Women's Champions League steht Inter derzeit auf dem achten Platz, Manchester City Women belegt Rang neun.

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