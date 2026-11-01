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Das Spiel zwischen Inter und Lazio in der Serie A Femminile wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend erfährst du, wie du die Übertragung sehen kannst.

Inter und Lazio treffen in der Serie A Femminile aufeinander. Die beiden Teams haben sehr unterschiedliche Ambitionen und befinden sich in sehr unterschiedlicher Form. Inters Team von David Sassarini empfängt Lazio unter Gianluca Grassadonia in einem Spiel, das konkrete Auswirkungen auf die Tabellenlage beider Mannschaften haben kann.

Inter geht nach einer deutlichen 0:6-Niederlage gegen OL Lyonnes in der Women's Champions League in diese Partie. Das Ergebnis beendete eine positive Serie in der Liga. Das Team von Sassarini belegt in der Serie A Femminile den dritten Platz. Diese Platzierung zeugt von der Stabilität, die Sassarini im Laufe der Saison aufgebaut hat.

Lazio unter Grassadonia durchlebt dagegen eine schwierige Phase. Das Team steht auf Rang elf und reist nach drei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen an. Diese Bilanz hat Lazio in den unteren Teil der Tabelle zurückgeworfen.

In den jüngsten Duellen der beiden Teams hat sich Inter mit einer gewissen Regelmäßigkeit gegen Lazio durchgesetzt, darunter beim deutlichen 5:2 im vergangenen April. Diese Beständigkeit der Ergebnisse wirkt sich zwangsläufig darauf aus, mit welcher Einstellung beide Mannschaften in die Partie gehen.

Für Inter bietet sich nach der deutlichen Niederlage auf europäischer Bühne die Gelegenheit, die eigene Position im oberen Tabellenbereich zu festigen. Für Lazio sind drei Punkte dagegen nahezu Pflicht, um sich von der Gefahrenzone zu entfernen. Nachfolgend findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Inter hat David Sassarini bislang weder die offizielle Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben. Neuigkeiten zu Inter werden veröffentlicht, sobald sie kurz vor dem Anpfiff vorliegen.

Auch für Lazio unter Gianluca Grassadonia liegen derzeit weder eine voraussichtliche Aufstellung noch Informationen zu fehlenden oder gesperrten Spielerinnen vor. Weitere Neuigkeiten zu Lazio werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Aktuelle Form

Inter hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die jüngste Niederlage gab es in der Women's Champions League gegen OL Lyonnes. Das deutliche 0:6 beendete eine positive Phase in der Liga. Zuvor hatte Inter Parma Calcio 1913 mit 3:0 und Como Women mit 2:0 besiegt. In den fünf betrachteten Partien blieb Inter zweimal ohne Gegentor.

Lazio geht mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Como Women, davor eine 0:1-Niederlage gegen Ternana Femminile. Lazio verlor zudem mit 1:3 gegen Roma und mit 1:2 gegen Fiorentina und holte aus den vergangenen drei Auswärtsspielen in der Liga nur einen Punkt.

Direkte Duelle

Inter besiegte Lazio im April 2026 in der Serie A Femminile mit 5:2. Es war das jüngste direkte Duell der beiden Teams. In den vergangenen fünf Begegnungen gewann Inter dreimal, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Lazio. Das 4:4 im Februar 2025 war die ausgeglichenste Partie dieser Serie. Inter setzte sich außerdem im November 2025 mit 2:0 und im November 2024 mit 1:0 durch.

Tabelle

In der Serie A Femminile belegt Inter den dritten Platz, Lazio steht auf Rang elf. Inter will in der Gruppe der Teams bleiben, die um die Spitzenplätze kämpfen. Lazio braucht dagegen Punkte, um sich vom unteren Tabellenbereich zu entfernen.