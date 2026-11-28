Inter gegen Genoa wird von DAZN übertragen, das die Rechte an allen Spielen der Serie A hält, sowie von Sky Sport und NOW. Hier findet Ihr die verfügbaren TV-Sender und Livestream-Optionen für das Spiel.

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Ihr möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt den Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Verbindet Euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Rechte hält.

Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Rechte hält. Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto oder meldet Euch beim offiziellen Anbieter an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Italien Serie A - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter empfängt Genoa am Samstagabend im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand zu einem Serie-A-Spiel.

Die Mannschaft von Cristian Chivu ist mit 29 Punkten Tabellendritter und hat an den ersten zwölf Spieltagen 32 Tore erzielt, mehr als jedes andere Team der Liga. Inters Offensive geht nach dem 2:0 am Mittwoch in der Champions League gegen Stuttgart mit Rückenwind in die Partie. Sucic traf per Elfmeter, Lautaro Martinez erzielte nach mehr als einem Monat wieder ein Tor.

Vor dem Sieg auf europäischer Bühne hatte Inter in einer torreichen Partie bei Atalanta in Bergamo 4:4 gespielt. Offen ist, wie es Bastoni nach dem Spiel gegen Stuttgart geht. Er musste in der ersten Halbzeit wegen eines muskulären Problems am Oberschenkel ausgewechselt werden.

Genoa von Daniele De Rossi ist mit 16 Punkten Zehnter und hat vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Am vergangenen Sonntag siegte Genoa auswärts bei Sassuolo mit 2:0. Milutin Osmajic erzielte beide Tore, Justin Bijlow parierte sieben Schüsse.

Im San Siro will Genoa eine Negativserie beenden: In den letzten zehn Serie-A-Auswärtsspielen bei Inter gelang der Mannschaft nur ein Tor.

Hier findet Ihr alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream für das Spiel.

Team-News

Bei den Gastgebern dürfte Chivu auf folgende Startelf setzen: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Bonny, Zielinski und Calhanoglu fallen verletzt aus, gesperrt ist niemand.

Genoa von De Rossi dürfte mit folgender Startelf antreten: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Colombo und Nuredini stehen nicht zur Verfügung, Sperren gibt es keine. Weitere Informationen folgen näher am Anstoß.

Aktuelle Form

Inter holte aus den letzten fünf Spielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das jüngste Ergebnis ist das 2:0 in der Champions League gegen Stuttgart am 25. November. Zuvor gab es in der Liga ein 4:4 gegen Atalanta, davor ein 2:0 gegen Como und einen 3:0-Auswärtssieg bei Feyenoord. Die Niederlage war das 1:3 im Derby gegen Milan.

Genoa gewann viermal und verlor einmal, Unentschieden gab es keine. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Das jüngste Spiel war das 2:0 bei Sassuolo am 22. November. Zuvor hatte Genoa Lecce mit 2:1, Juventus mit 2:0 und Venezia mit 1:0 besiegt. Die einzige Niederlage war das 1:2 gegen Milan.

Direkte Duelle

Das letzte Duell war das Serie-A-Spiel zwischen Inter und Genoa am 28. Februar 2026, das 2:0 endete. Von den letzten fünf Begegnungen gewann Inter vier, dazu gab es ein Unentschieden und keinen Sieg für Genoa. Inter erzielte neun Tore und kassierte vier Gegentreffer. Das 2:2 am 17. August 2024 in Genua war das einzige dieser Spiele, das Inter nicht gewann.

Tabelle

In der Serie A steht Inter auf Platz drei, Genoa ist Zehnter.