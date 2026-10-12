Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter gegen Club Brugge beginnt am 13. Oktober 2026 um 15.00 Uhr EST und 19.00 Uhr GMT.

Serie-A-Tabellenführer Inter bringt Champions-League-Erfahrung mit

Inter ist mit fünf Siegen aus sechs Spielen nahezu perfekt in die neue Serie-A-Saison gestartet. In der Champions League hat der Klub allerdings drei Niederlagen in Folge kassiert, eine Serie, die bis in die vergangene Saison zurückreicht. Inter wurde in diesem Wettbewerb 2023 und 2025 jeweils Zweiter. Seit der Niederlage bei Real Madrid am ersten Spieltag der diesjährigen Champions League hat Inter in drei Serie-A-Partien zehn Tore erzielt. Die vier Serie-A-Spiele dieser Saison gegen Parma, Udinese, Napoli und Monza hat der Klub allesamt gewonnen.

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Club Brugge bereitet sich auf das erste Duell mit Inter vor

Der belgische Spitzenklub Club Brugge begann diese Champions-League-Saison mit einer 2:3-Niederlage bei Aston Villa. Dennoch reist die Mannschaft mit Selbstvertrauen an: Drei ihrer letzten vier Auswärtsspiele in allen Wettbewerben hat sie gewonnen. Zudem erzielte sie in ihren letzten vier Pflichtspielen zwölf Tore.

Wichtige Statistiken und Verletzungen

Inter-Stürmer Marcus Thuram ist in Form: In seinen letzten drei Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Brugge reist ohne den wichtigen Verteidiger Hugo Siquet an.

Der Schweizer Torhüter Yann Sommer blieb in dieser Saison fünfmal ohne Gegentor, nachdem er im Juli von Inter gekommen war. Zuvor verbrachte er drei Jahre bei Inter und absolvierte 139 Spiele.

Personal und Kader

Cristian Chivu hat vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt. Auch zu Verletzungen oder Sperren hat Inter bislang keine Angaben gemacht. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Club-Brugge-Trainer Ivan Leko hat seinen Kader noch nicht bestätigt. Zu Verletzungen oder Sperren bei den Gästen liegen derzeit keine Informationen vor. Weitere Neuigkeiten zum Kader werden ergänzt, sobald sie bekannt werden.

Form

Inter verbuchte in seinen letzten fünf Spielen zwei Pflichtspielsiege, ein Remis und eine Niederlage. In diese Serie fällt auch ein Testspielsieg gegen Lumezzane. Zuletzt gewann Inter am 3. Oktober mit 2:0 gegen Lumezzane, während das letzte Pflichtspiel am 19. September mit einem 2:2 gegen Roma endete. In diesen fünf Partien erzielte Inter 13 Tore, kassierte aber auch zehn Gegentreffer. Der 5:3-Sieg gegen Udinese verdeutlicht sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit. Das einzige Champions-League-Spiel in diesem Zeitraum war eine 1:2-Niederlage gegen Real Madrid.

Club Brugge hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 20. September einen 3:0-Sieg gegen Genk, nachdem die Mannschaft in der Woche zuvor Royal Antwerp mit 3:1 besiegt hatte. In der Champions League steht eine Niederlage zu Buche: das 2:3 gegen Aston Villa am 8. September. In den fünf Spielen erzielte Brugge zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das deutet auf eine offensiv ausgerichtete Mannschaft hin, die auch auswärts Tore erzielen kann.

Direkter Vergleich

Zu jüngeren Duellen zwischen Inter und Club Brugge liegen derzeit keine Daten für einen direkten Vergleich vor. Weitere Informationen zur Historie dieser Begegnung werden vor dem Anpfiff ergänzt.

Tabelle

In der Ligaphase der Champions League liegt Club Brugge drei Plätze vor Inter: Der belgische Klub steht auf Rang 22, Inter auf Rang 25. Beide befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Damit treffen zwei Mannschaften direkt aufeinander, die Punkte brauchen, um sich eine sicherere Tabellenposition zu verschaffen.