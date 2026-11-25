So seht ihr Inter Club d'Escaldes gegen FC Kopenhagen mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Estadi de la FAF

Inter Club d'Escaldes empfängt den FC Kopenhagen im Estadi de la FAF zu einem Spiel der Conference League. Dabei trifft eines der am schlechtesten platzierten Teams des Wettbewerbs auf eines der am besten platzierten.

Der Klub aus Andorra steht auf Platz 35 der Tabelle, die Gäste aus Dänemark liegen auf Rang sieben.

Escaldes reist mit einem 4:3-Sieg gegen Casa de Portugal in der 1. Division im Rücken an. Nach mehreren Unentschieden zu Hause und einer 1:2-Niederlage gegen FK Crvena Zvezda auf europäischer Bühne zuvor im November war das ein willkommenes Ergebnis.

Bei Felip Ortiz sind weder Verletzungen noch Sperren verzeichnet, sodass ihm der gesamte Kader zur Verfügung steht.

Unter Bo Svensson zeigte sich der FC Kopenhagen auf europäischer Bühne in guter Form und besiegte Iberia 1999 Anfang dieses Monats im Wettbewerb mit 2:1. Der jüngste Auftritt war jedoch ein schwerer Rückschlag: eine 0:5-Niederlage in der Liga beim FC Nordsjaelland.

Svensson muss bei der Reise auf Magnus Mattsson und Diant Ramaj verzichten.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt. Dazu gibt es die Teamnews und einen Blick auf die Form beider Mannschaften.

Teamnews und Kader