Inmitten von Gerüchten um die saudische Nationalmannschaft trifft Al-Ittihad eine Entscheidung über die Zukunft von Saad Al-Shehri

Der Verein Al-Ittifaq hat eine Entscheidung bezüglich der Zukunft seines Trainers Saad Al-Shehri in der kommenden Saison getroffen, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach er die saudische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 als Nachfolger des französischen Trainers Hervé Renard übernehmen könnte.

Presseberichten zufolge hatte der saudische Fußballverband Kontakt zu Saad Al-Shehri aufgenommen, um ihn als Nachfolger von Renard für die Leitung der A-Nationalmannschaft in der kommenden Zeit zu gewinnen, was sein Agent Rafi Al-Shehrani jedoch dementierte.

Die saudische Zeitung „Al-Riyadiah“ berichtete, dass der Verein Al-Ittifaq beschlossen habe, die Vertragsverlängerung mit Trainer Saad Al-Shehri bis zum Ende der laufenden Saison auszusetzen, um eine Bewertung seiner fachlichen Arbeit mit der Mannschaft in der vergangenen Zeit vorzunehmen.

Der saudische Trainer übernahm im Januar 2025 die Leitung von Al-Ittifaq als Nachfolger des Engländers Steven Gerrard und erzielte mit ihm 20 Siege in 44 Spielen, bei 14 Niederlagen, während 10 Spiele unentschieden endeten.

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Die Zeitung erklärte, dass man innerhalb des Ost-Clubs beabsichtige, Saad Al-Shehri in der kommenden Saison in seiner Position als Cheftrainer der Mannschaft zu behalten.

Saad Al-Shehri hat seinerseits bereits mit den Vorbereitungen für die kommende Saison begonnen, indem er ein Treffen mit dem technischen Ausschuss abhielt, um zahlreiche Angelegenheiten zu besprechen, die die Bedürfnisse der Mannschaft, die Spieler, deren Verträge verlängert werden sollen, sowie diejenigen, die den Verein verlassen werden, betreffen.

All diese Schritte hängen jedoch von seiner Entscheidung über die Leitung der saudischen Nationalmannschaft in der kommenden Zeit ab, zumal sein Agent Rafi Al-Shahrani bekräftigt hat, dass er nicht zögern werde, den Auftrag anzunehmen, sobald ihm ein offizielles Angebot vorliegt.

Al-Ittihad belegt derzeit mit 39 Punkten den siebten Platz in der Tabelle der saudischen Liga, drei Punkte hinter Al-Ittihad, das auf dem sechsten Platz liegt.