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Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Inklusive Traumtor! Zwei Neuzugänge des BVB treffen beim Testspielerfolg gegen den FC Arsenal

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FC Arsenal - Borussia Dortmund
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K. Karetsas

Der BVB siegte beim Test in London - auch dank zweier Neuverpflichtungen.

Der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte hat geliefert: Auch dank des Treffers von Konstantinos Karetsas hat Borussia Dortmund das Testspiel beim FC Arsenal 3:2 (2:0) gewonnen.

Nach dem frühen Führungstreffer von Youngster Samuele Inacio (7.) erhöhte Karetsas in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB im Londoner Emirates Stadium mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (29.). In Außenverteidiger Joane Gadou (58.) traf ein weiteres Dortmunder Nachwuchstalent.

Das Tor von Ethan Nwaneri und der von Viktor Gyökeres verwandelte Foulelfmeter (69.) brachten Spannung ins Spiel, doch der Sieg im Finale des Emirates Cup ging an Dortmund.

Am kommenden Samstag (15. August/17.30 Uhr) empfängt der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung zu einem letzten Vorbereitungsspiel die AS Rom.

Bevor es das Team von Trainer Niko Kovac am ersten Bundesliga-Spieltag mit dem Hamburger SV aufnimmt (1. September/18.30 Uhr), steht noch das Duell gegen den FC Bayern im Supercup an (22. August/20.30 Uhr).

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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