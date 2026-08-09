Der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte hat geliefert: Auch dank des Treffers von Konstantinos Karetsas hat Borussia Dortmund das Testspiel beim FC Arsenal 3:2 (2:0) gewonnen.

Nach dem frühen Führungstreffer von Youngster Samuele Inacio (7.) erhöhte Karetsas in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB im Londoner Emirates Stadium mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (29.). In Außenverteidiger Joane Gadou (58.) traf ein weiteres Dortmunder Nachwuchstalent.

Das Tor von Ethan Nwaneri und der von Viktor Gyökeres verwandelte Foulelfmeter (69.) brachten Spannung ins Spiel, doch der Sieg im Finale des Emirates Cup ging an Dortmund.

Am kommenden Samstag (15. August/17.30 Uhr) empfängt der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung zu einem letzten Vorbereitungsspiel die AS Rom.

Bevor es das Team von Trainer Niko Kovac am ersten Bundesliga-Spieltag mit dem Hamburger SV aufnimmt (1. September/18.30 Uhr), steht noch das Duell gegen den FC Bayern im Supercup an (22. August/20.30 Uhr).