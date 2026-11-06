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Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf. Beide Klubs befinden sich im Tabellenmittelfeld und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Ingolstadt-Trainer Achim Beierlorzer kann auf eine solide jüngste Bilanz bauen. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die Stabilität gefunden hat – auch wenn die Defensive noch Schwächen zeigt.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Jens Langeneke sah sein Team zuletzt beim 0:0 gegen Meppen ohne Treffer bleiben – nach einem 1:3 gegen Saarbrücken ein weiterer Rückschlag für die Offensivbilanz.

Die Auswärtsbilanz der Fortuna ist durchwachsen. Ein 2:1-Sieg bei Preußen Münster zeigt das Potenzial, doch die Konstanz fehlt. Ingolstadt hat in der Defensive in dieser Saison ebenfalls Gegentore zugelassen, sodass beide Seiten Torgelegenheiten erwarten dürfen.

Die Tabellensituation verleiht der Partie zusätzliches Gewicht. Ingolstadt steht auf Platz sieben, Düsseldorf auf Rang zehn – ein Sieg könnte die Ausgangslage beider Klubs spürbar verändern.

Alle Informationen zur Live-Übertragung gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf los?

Ingolstadt kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Schanzer 1:1 von TSV Havelse, davor gab es jedoch Erfolge gegen MSV Duisburg (2:1), RW Essen (1:0) und Waldhof Mannheim (3:0 auswärts). Lediglich eine 2:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden trübt die jüngste Bilanz. In fünf Spielen erzielte Ingolstadt sieben Tore und kassierte acht.

Fortuna Düsseldorf weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Unentschieden, einen Sieg und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete torlos – ein 0:0 gegen Meppen. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Hansa Rostock sowie eine 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken. Der 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster war der einzige Dreier in diesem Zeitraum. Die Fortuna traf in fünf Partien fünfmal und kassierte sieben Gegentore.

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Form

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Bilanz direkte Duelle

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen