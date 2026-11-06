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Deutschland 3 Liga
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Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf
Ingolstadt
Fortuna Düsseldorf
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Anstoßzeit

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf. Beide Klubs befinden sich im Tabellenmittelfeld und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Ingolstadt-Trainer Achim Beierlorzer kann auf eine solide jüngste Bilanz bauen. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die Stabilität gefunden hat – auch wenn die Defensive noch Schwächen zeigt.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Jens Langeneke sah sein Team zuletzt beim 0:0 gegen Meppen ohne Treffer bleiben – nach einem 1:3 gegen Saarbrücken ein weiterer Rückschlag für die Offensivbilanz.

Die Auswärtsbilanz der Fortuna ist durchwachsen. Ein 2:1-Sieg bei Preußen Münster zeigt das Potenzial, doch die Konstanz fehlt. Ingolstadt hat in der Defensive in dieser Saison ebenfalls Gegentore zugelassen, sodass beide Seiten Torgelegenheiten erwarten dürfen.

Die Tabellensituation verleiht der Partie zusätzliches Gewicht. Ingolstadt steht auf Platz sieben, Düsseldorf auf Rang zehn – ein Sieg könnte die Ausgangslage beider Klubs spürbar verändern.

Alle Informationen zur Live-Übertragung gibt es nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf los?

Ingolstadt kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Schanzer 1:1 von TSV Havelse, davor gab es jedoch Erfolge gegen MSV Duisburg (2:1), RW Essen (1:0) und Waldhof Mannheim (3:0 auswärts). Lediglich eine 2:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden trübt die jüngste Bilanz. In fünf Spielen erzielte Ingolstadt sieben Tore und kassierte acht.

Fortuna Düsseldorf weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Unentschieden, einen Sieg und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete torlos – ein 0:0 gegen Meppen. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Hansa Rostock sowie eine 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken. Der 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster war der einzige Dreier in diesem Zeitraum. Die Fortuna traf in fünf Partien fünfmal und kassierte sieben Gegentore.

FCI

FCI - Form

SVW
N2-4
WMA
S0-3
ESN
S1-0
DUI
S2-1
HAV
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
F95

F95 - Form

VEL
U2-2
PRM
S1-2
SAB
N1-3
HRO
U1-1
SVM
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Ingolstadt vs Fortuna Düsseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Beierlorzer

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Form

FCI

FCI - Form

SVW
N2-4
WMA
S0-3
ESN
S1-0
DUI
S2-1
HAV
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
F95

F95 - Form

VEL
U2-2
PRM
S1-2
SAB
N1-3
HRO
U1-1
SVM
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IngolstadtUnentschiedenFortuna Düsseldorf
1
0
4
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
END
2Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
126242821+720
S
N
S
N
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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