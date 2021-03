FC Ingolstadt gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Der FC Ingolstadt trifft in der 3. Liga auf Türkgücü München . Die Partie wird um 19 Uhr in Ingolstadt angepfiffen.

Topspiel am Montag in der 3. Liga: Der Tabellenzweite FC Ingolstadt spielt gegen den Tabellensiebten Türkgücü. Ingolstadt spielt bislang eine tolle Saison, nur Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden steht aktuell besser dar als der FCI. Für Türkgücü ist die Anreise nach Ingolstadt von München aus keine weite, optimalerweise kann man heute beim Favoriten punkten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Ingolstadt gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Vorab gibt es gute Nachrichten, denn jedes Spiel der 3. Liga wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen . Der Pay-TV-Sender Magenta und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD werden die Partien zeigen. Die Sender der ARD haben allerdings nicht für alle Spiele Übertragungsrechte erhalten, insgesamt 86 Begegnungen dürfen im Free-TV gezeigt werden. FC Ingolstadt gegen Türkgücü München wird exklusiv bei Magenta im Pay-TV laufen.

