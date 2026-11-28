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Wann ist Anstoß bei Ingolstadt gegen Jahn Regensburg?

Ingolstadt empfängt in der 3. Liga Jahn Regensburg. Es ist ein Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Tabellenvierzehnten.

Die Schanzer unter Trainer Achim Beierlorzer erlebten zuletzt einen Dämpfer. Am 22. November verlor Ingolstadt mit 0:5 beim VfB Stuttgart II.

Davor hatte die Mannschaft eine ordentliche Serie gespielt. Auf das 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf folgte zwar nur ein 1:1 bei TSV Havelse, doch gegen MSV Duisburg und RW Essen gab es zuvor zwei Siege.

Jahn Regensburg reist mit etwas mehr Rückenwind an. Das Team von Sascha Hildmann gewann am 21. November mit 2:1 gegen die Würzburger Kickers.

Der Sieg beendete eine Phase mit wechselhaften Ergebnissen. Zuvor hatte Regensburg gegen Meppen mit 1:2 verloren, gegen Hansa Rostock aber mit 2:1 gewonnen.

Beide Klubs brauchen Punkte, um sich im Mittelfeld der Tabelle zu stabilisieren. Hier finden Sie alle Informationen, wo Sie die Partie live sehen können.

Wie lief es zuletzt für Ingolstadt und Jahn Regensburg?

Ingolstadt holte aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt setzte es ein 0:5 beim VfB Stuttgart II. Zuvor gewann das Team mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt erzielte Ingolstadt sieben Tore und kassierte neun.

Jahn Regensburg kommt auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel gewann der Klub mit 2:1 gegen die Würzburger Kickers. Gegen Meppen hatte es ein 1:2 gegeben, gegen Wehen Wiesbaden ein 0:0. Regensburg schoss fünf Tore und ließ fünf zu.

Wie stellen Ingolstadt und Jahn Regensburg auf?

In welcher Form sind Ingolstadt und Jahn Regensburg?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Ingolstadt und Jahn Regensburg in der Tabelle?