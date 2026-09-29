Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSAFP
Jochen Tittmar

Informationen von gleich zwei Quellen! Rückkehr von Paris Brunner zum BVB offenbar "theoretisch möglich"

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
AS Monaco
P. Brunner

Gibt es eines Tages ein Comeback von Paris Brunner beim BVB?

Borussia Dortmund besitzt beim zur AS Monaco gewechselten Paris Brunner womöglich eine Rückkaufoption, wie Sky berichtet.

Demnach erfuhr der Pay-TV-Sender von zwei voneinander unabhängigen Quellen innerhalb des Klubs von einer solchen "theoretischen Möglichkeit", wenngleich Details zu finanziellen Modalitäten oder vertraglichen Fristen nicht bekannt sind. In Monaco besitzt das Offensivtalent noch ein bis zum Sommer 2028 datiertes Arbeitspapier.

Der 20-jährige Angreifer erlebt im Fürstentum derzeit einen sportlichen Höhenflug und knüpft an seine Leistungen an, die ihn einst im Nachwuchs der Schwarz-Gelben zum U17-Welt- und Europameister reifen ließ. In seinen ersten sieben Pflichtspieleinsätzen für das Team aus der Ligue 1 verbuchte Brunner bereits sechs Treffer. Auch im Dress der deutschen U21-Nationalmannschaft feierte Brunner am vergangenen Samstag einen Einstand nach Maß, als er beim 4:0-Erfolg in der EM-Qualifikation gegen Lettland direkt doppelt netzte.

Beim BVB war dem Eigengewächs der Durchbruch im Profikader verwehrt geblieben. Neben der enormen Konkurrenz im Angriff trugen auch wiederholte Disziplinlosigkeiten dazu bei, dass sich die Wege im Sommer 2024 trennten.

BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken blickte zuletzt bei der Bild zurück. "Er ist ja U17‑Welt- und Europameister geworden. Auch diesen Spielern muss man einfach auch notwendige Zeit geben. Ich weiß nicht, ob er diese Entwicklung auch bei uns hätte machen können, auch mit den Topstürmern auf seiner Position, die wir hatten", sagte Ricken und führte aus: "Der soll da einfach seinen Job gut machen und dann hat er, glaube ich, noch eine richtig gute Karriere vor sich. Die Türen sind für Paris nicht zu, aber ich glaube, das ist aktuell jetzt nicht das Thema."

imago-sport-1083478773.jpgIMAGO

Paris Brunner auch beim DFB unter Jürgen Klopp auf dem Radar

Im Rahmen der Nominierung Nationalkaders äußerte sich auch Bundestrainer Jürgen Klopp positiv über die Leistungen des gebürtigen Dortmunders. "Ich habe zwar nicht mit ihm gesprochen, aber wir kriegen natürlich alles mit. Ich kenne Paris", sagte der 59-Jährige. Brunner habe es in den letzten Wochen "ganz toll gemacht - das Fußballerische", lobte Klopp.

Dass die Schlagzeilen rund um Brunner nicht abreißen, liegt an einem erneuten Fehltritt. Mitte September handelte sich der Angreifer beim 1:1-Unentschieden der Monegassen in Straßburg eine Sperre von zwei Partien ein, nachdem er seinen eigenen Treffer mit einer Kopf-ab-Geste zelebriert hatte.

Ricken sagte dazu: "Deshalb glaube ich, ist sowas auch unnötig. Lass Taten sprechen. Alle reden gerade über seine Erfolge, jetzt wird er sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, darüber sollte er sich definieren. Nicht über solche Gesten."

In der laufenden Länderspielphase stehen für Brunner mit der U21 noch die Qualifikationsspiele gegen Malta (Mittwoch, 18 Uhr) sowie gegen Georgien (6. Oktober, 18 Uhr) auf dem Programm.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen