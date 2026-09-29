Borussia Dortmund besitzt beim zur AS Monaco gewechselten Paris Brunner womöglich eine Rückkaufoption, wie Sky berichtet.

Demnach erfuhr der Pay-TV-Sender von zwei voneinander unabhängigen Quellen innerhalb des Klubs von einer solchen "theoretischen Möglichkeit", wenngleich Details zu finanziellen Modalitäten oder vertraglichen Fristen nicht bekannt sind. In Monaco besitzt das Offensivtalent noch ein bis zum Sommer 2028 datiertes Arbeitspapier.

Der 20-jährige Angreifer erlebt im Fürstentum derzeit einen sportlichen Höhenflug und knüpft an seine Leistungen an, die ihn einst im Nachwuchs der Schwarz-Gelben zum U17-Welt- und Europameister reifen ließ. In seinen ersten sieben Pflichtspieleinsätzen für das Team aus der Ligue 1 verbuchte Brunner bereits sechs Treffer. Auch im Dress der deutschen U21-Nationalmannschaft feierte Brunner am vergangenen Samstag einen Einstand nach Maß, als er beim 4:0-Erfolg in der EM-Qualifikation gegen Lettland direkt doppelt netzte.

Beim BVB war dem Eigengewächs der Durchbruch im Profikader verwehrt geblieben. Neben der enormen Konkurrenz im Angriff trugen auch wiederholte Disziplinlosigkeiten dazu bei, dass sich die Wege im Sommer 2024 trennten.

BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken blickte zuletzt bei der Bild zurück. "Er ist ja U17‑Welt- und Europameister geworden. Auch diesen Spielern muss man einfach auch notwendige Zeit geben. Ich weiß nicht, ob er diese Entwicklung auch bei uns hätte machen können, auch mit den Topstürmern auf seiner Position, die wir hatten", sagte Ricken und führte aus: "Der soll da einfach seinen Job gut machen und dann hat er, glaube ich, noch eine richtig gute Karriere vor sich. Die Türen sind für Paris nicht zu, aber ich glaube, das ist aktuell jetzt nicht das Thema."

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Paris Brunner auch beim DFB unter Jürgen Klopp auf dem Radar

Im Rahmen der Nominierung Nationalkaders äußerte sich auch Bundestrainer Jürgen Klopp positiv über die Leistungen des gebürtigen Dortmunders. "Ich habe zwar nicht mit ihm gesprochen, aber wir kriegen natürlich alles mit. Ich kenne Paris", sagte der 59-Jährige. Brunner habe es in den letzten Wochen "ganz toll gemacht - das Fußballerische", lobte Klopp.

Dass die Schlagzeilen rund um Brunner nicht abreißen, liegt an einem erneuten Fehltritt. Mitte September handelte sich der Angreifer beim 1:1-Unentschieden der Monegassen in Straßburg eine Sperre von zwei Partien ein, nachdem er seinen eigenen Treffer mit einer Kopf-ab-Geste zelebriert hatte.

Ricken sagte dazu: "Deshalb glaube ich, ist sowas auch unnötig. Lass Taten sprechen. Alle reden gerade über seine Erfolge, jetzt wird er sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, darüber sollte er sich definieren. Nicht über solche Gesten."

In der laufenden Länderspielphase stehen für Brunner mit der U21 noch die Qualifikationsspiele gegen Malta (Mittwoch, 18 Uhr) sowie gegen Georgien (6. Oktober, 18 Uhr) auf dem Programm.