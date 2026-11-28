So seht ihr Independiente Medellin gegen Once Caldas mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Independiente Medellin empfängt Once Caldas zu einem Ligaspiel in der Primera A. Die Gastgeber wollen sich von einer Derbyniederlage erholen. Stadion und Austragungsort stehen noch nicht fest.

Medellin verlor am 26. November mit 1:3 gegen Atletico Nacional. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge unter Luis Perea. Bei drei dieser Erfolge hatte seine Mannschaft kein Gegentor kassiert.

Dank dieser Form ist Medellin weiter im Rennen. Das Team belegt Platz drei in der Clausura-Playoff-Gruppe und Rang sechs in der Clausura-Tabelle.

Once Caldas reist nach einer schwierigeren Phase an. Das Team von Hernan Herrera verlor am 25. November mit 0:3 gegen Santa Fe und hat aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt.

Vor dieser deutlichen Niederlage hatte Once Caldas eine Reihe enger Spiele gegen Atletico Nacional bestritten. Am 22. November trennte sich das Team in der Liga 0:0 vom Gegner und zeigte bei einem 2:2 im Pokal Widerstandskraft.

Die Gäste können in diesem Duell allerdings auf einen jüngeren Erfolg verweisen: Am 18. Oktober gewannen sie bei Medellin mit 2:0. Die Gastgeber wollen sich dafür revanchieren.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt, und findet die neuesten Informationen zur Anstoßzeit, zur Personalsituation und zu den Zahlen beider Teams.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream von Independiente Medellin gegen Once Caldas liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

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