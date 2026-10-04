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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

"Inakzeptabel": Schonungslos offener Luka Modric schämt sich nach krachender Klatsche gegen England

UEFA Nations League A
Kroatien - England
Kroatien
L. Modric

Am Ende der Demütigung rang Luka Modric um Erklärungen. Seit 20 Jahren reise er zu Kroatiens Nationalteam, doch nach diesem desaströsen 0:7 (0:4) am Samstagabend gegen England habe er sich das erste Mal "geschämt".

Man könne verlieren, ergänzte der Rekordnationalspieler des Landes kroatischen Medien zufolge, "aber so zu verlieren und den Ruf zu ruinieren, den wir uns über Jahre erarbeitet haben, ist inakzeptabel".

Schon zur Pause war die Partie in Rijeka entschieden gewesen. "Ich schäme mich zutiefst. So kann man keinen Fußball spielen", gab der schonungslos offene Modric (41) zu: "Wenn man mit zwei Spielern weniger spielt, geht das nicht, und wir sahen aus, als wären wir vier oder fünf Spieler weniger. Ein katastrophaler Abend."

Er rief dennoch zum Zusammenhalt auf: "Wir haben schon schwierige Situationen gemeistert, wir haben bitter verloren, aber so ein Gefühl habe ich nach einem Spiel in der Nationalmannschaft noch nie erlebt."

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Kroatiens Presse kritisiert Nationalteam stark

Die heimische Presse ließ kein gutes Haar am Team des Trainer-Rückkehrers Slaven Bilic. "Kroatien präsentierte sich so, wie San Marino üblicherweise gegen Kroatien und England spielt. Und San Marino erwischte keinen guten Tag", analysierte index.hr. Dies sei "die größte Niederlage überhaupt", gestand Bilic: "Es tut mir leid, wir sind enttäuscht, es tut mir leid für die Fans, es tut mir leid für die Kinder auf der Tribüne."

In Rijeka hatten sich beide Teams vor einem jungen Publikum duelliert: Aufgrund rassistischer Entgleisungen der kroatischen Fans im vergangenen Jahr hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) eigentlich ein Geisterspiel angeordnet. Eine Regelung besagt aber, dass Kinder bis zu 14 Jahren trotzdem kostenlos ins Stadion dürfen - und so waren die Tribünen sehr gut besucht.

Am Dienstag (20.45 Uhr) geht es für Modric und seine Mitspieler gegen den Weltmeister Spanien um Schadensbegrenzung.

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