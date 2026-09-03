Der argentinische Fußballverband AFA würdigt Lionel Messi nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft am kommenden Wochenende mit einer flächendeckenden Unterbrechung. In allen Spielklassen und Disziplinen des Landes, von den Männer- und Frauenligen über den Futsal bis hin zum Strandfußball, werden Partien am kommenden Spieltag exakt nach zehn Minuten der ersten Halbzeit angehalten.

Wie der argentinische Verband in einer offiziellen Mitteilung festlegte, soll der Spielbetrieb pausieren, um dem Superstar aus Rosario mit einer einminütigen Beifallswelle für seine Verdienste im blau-weißen Trikot der Albiceleste zu danken.

Ein Vorgeschmack auf diese Maßnahme bot sich bereits im argentinischen Pokalwettbewerb: Beim Aufeinandertreffen zwischen den Boca Juniors und Velez Sarsfield im Mario-Alberto-Kempes-Stadion beteiligten sich sämtliche Anwesenden an der Hommage für den Offensivakteur von Inter Miami.

Neben dem symbolischen Beifall verpflichtet der Beschluss des AFA-Vorstands alle Spielstätten mit geeigneter Videotechnik dazu, vor dem Anpfiff das offizielle Verbandsvideo zu Messis Abschied auszustrahlen. Es wird zudem erwartet, dass die Anhänger auf den Rängen die Aktion mit Fahnen, Gesängen und Jubel begleiten.

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Wie viele Spiele machte Lionel Messi für Argentinien?

Die Wahl des Zeitpunkts in der zehnten Minute dient als Referenz an die Rückennummer des 39-jährigen Angreifers. Messi prägte die Nationalmannschaft über Jahre hinweg und hinterlässt historische Bestmarken: Mit 207 Einsätzen und 125 Erzielten Treffern führt er die ewige Statistik sowohl bei den absolvierten Partien als auch bei den Toren als Rekordhalter an.

Der Entscheidung des Verbandes ging die Abschiedserklärung des Kapitäns voraus. Am vergangenen Montag beendete der Angreifer seine Laufbahn im Nationalteam mit einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Brief.

Darin erläuterte er die Beweggründe für seinen Entschluss und bedankte sich bei den heimischen Fans für die langjährige Unterstützung. Während in Verbandskreisen auf die Ausrichtung eines Abschiedsspiels auf heimischem Boden gehofft wird, setzt die AFA mit der aktuellen Anordnung bereits ein erstes Zeichen der Anerkennung für die sportliche Lebensleistung des Superstars.