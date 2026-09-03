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Lionel MessiGetty Images
Jochen Tittmar

In ganz Argentinien! Lionel Messi wird nach Ende seiner Karriere in der Nationalelf spezielle Ehre zuteil

Argentinien Primera Division
Argentinien
L. Messi

Lionel Messi erhält in Argentinien eine besondere Hommage.

Der argentinische Fußballverband AFA würdigt Lionel Messi nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft am kommenden Wochenende mit einer flächendeckenden Unterbrechung. In allen Spielklassen und Disziplinen des Landes, von den Männer- und Frauenligen über den Futsal bis hin zum Strandfußball, werden Partien am kommenden Spieltag exakt nach zehn Minuten der ersten Halbzeit angehalten.

Wie der argentinische Verband in einer offiziellen Mitteilung festlegte, soll der Spielbetrieb pausieren, um dem Superstar aus Rosario mit einer einminütigen Beifallswelle für seine Verdienste im blau-weißen Trikot der Albiceleste zu danken.

Ein Vorgeschmack auf diese Maßnahme bot sich bereits im argentinischen Pokalwettbewerb: Beim Aufeinandertreffen zwischen den Boca Juniors und Velez Sarsfield im Mario-Alberto-Kempes-Stadion beteiligten sich sämtliche Anwesenden an der Hommage für den Offensivakteur von Inter Miami.

Neben dem symbolischen Beifall verpflichtet der Beschluss des AFA-Vorstands alle Spielstätten mit geeigneter Videotechnik dazu, vor dem Anpfiff das offizielle Verbandsvideo zu Messis Abschied auszustrahlen. Es wird zudem erwartet, dass die Anhänger auf den Rängen die Aktion mit Fahnen, Gesängen und Jubel begleiten.

Lionel MessiGetty Images

Wie viele Spiele machte Lionel Messi für Argentinien?

Die Wahl des Zeitpunkts in der zehnten Minute dient als Referenz an die Rückennummer des 39-jährigen Angreifers. Messi prägte die Nationalmannschaft über Jahre hinweg und hinterlässt historische Bestmarken: Mit 207 Einsätzen und 125 Erzielten Treffern führt er die ewige Statistik sowohl bei den absolvierten Partien als auch bei den Toren als Rekordhalter an.

Der Entscheidung des Verbandes ging die Abschiedserklärung des Kapitäns voraus. Am vergangenen Montag beendete der Angreifer seine Laufbahn im Nationalteam mit einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Brief.

Darin erläuterte er die Beweggründe für seinen Entschluss und bedankte sich bei den heimischen Fans für die langjährige Unterstützung. Während in Verbandskreisen auf die Ausrichtung eines Abschiedsspiels auf heimischem Boden gehofft wird, setzt die AFA mit der aktuellen Anordnung bereits ein erstes Zeichen der Anerkennung für die sportliche Lebensleistung des Superstars.

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Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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