"In einer deutlich schlechteren Verfassung": Jose Mourinho übt Kritik an Neuzugang von Real Madrid

Im Anschluss an den 2:1-Sieg im zweiten Testspiel der Madrilenen gegen den ungarischen Topklub Ferencvaros Budapest enthüllte Mourinho, dass er mit der körperlichen Verfassung Silvas noch überhaupt nicht einverstanden sei.

"Er gehört zu denen, denen es psychisch guttut, in den Ferien einfach mal nichts zu tun, und er ist in einer deutlich schlechteren körperlichen Verfassung in die Saisonvorbereitung gekommen. Da muss er sich verbessern", meinte der Real-Coach im vereinseigenen TV.

Silva war gegen Ferencvaros zur Halbzeit für Brahim Diaz eingewechselt worden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Königlichen bereits durch einen Treffer von Youngster Mario Rivas, Carlos Espi sorgte in der 49. Spielminute für das 2:0. Das Tor für Budapest erzielte Kenan Kodro.

Gleichwohl fand Mourinho auch lobende Worte für Silva. Der 31-Jährige sei ein großartiger Spieler, der uns im Spielaufbau hilft, wenn er weiter hinten spielt, etwa als Sechser oder Achter", schwärmte Mourinho. "Während des Spiels habe ich gemerkt, dass ihm ein wenig körperliche Kraft fehlte, und habe ihn auf die Zehn vorgerückt. Dort kann er ebenfalls spielen. Er kann auf drei oder vier Positionen eingesetzt werden."

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Bernardo Silva verlässt Manchester City nach neun Jahren

Silva, der als absoluter Wunschspieler Mourinhos gilt, hatte sich den Madrilenen erst im laufenden Sommer angeschlossen, nachdem sein Vertrag bei Manchester City nach neun Jahren und über 300 Pflichtspielen ausgelaufen war. Bei Real unterschrieb er einen Vertrag bis 2028.

Für die Königlichen war der Sieg gegen Ferencvaros der erste Testspielerfolg der Vorbereitung. Anfang August hatte man gegen die Fiorentina 2:2-Unentschieden gespielt. Am nächsten Mittwoch (12.08.) steht ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Deportivo A Coruna an, bevor am kommenden Sonntag (16.08.) das Testspiel beim FC Schalke 04 steigt.

Den Pflichtspielauftakt feiern die Madrilenen wiederum am 22. August mit einem Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona.