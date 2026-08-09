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Jose MourinhoGetty Images
Christian Guinin

"In einer deutlich schlechteren Verfassung": Jose Mourinho übt Kritik an Neuzugang von Real Madrid

La Liga
B. Silva
José Mourinho
Real Madrid

Als angeblicher Wunschspieler von Jose Mourinho schloss sich Bernardo Silva in der laufenden Transferperiode Real Madrid an. "The Special One" ist aber noch nicht ganz zufrieden mit dem Portugiesen.

Im Anschluss an den 2:1-Sieg im zweiten Testspiel der Madrilenen gegen den ungarischen Topklub Ferencvaros Budapest enthüllte Mourinho, dass er mit der körperlichen Verfassung Silvas noch überhaupt nicht einverstanden sei.

"Er gehört zu denen, denen es psychisch guttut, in den Ferien einfach mal nichts zu tun, und er ist in einer deutlich schlechteren körperlichen Verfassung in die Saisonvorbereitung gekommen. Da muss er sich verbessern", meinte der Real-Coach im vereinseigenen TV.

Silva war gegen Ferencvaros zur Halbzeit für Brahim Diaz eingewechselt worden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Königlichen bereits durch einen Treffer von Youngster Mario Rivas, Carlos Espi sorgte in der 49. Spielminute für das 2:0. Das Tor für Budapest erzielte Kenan Kodro.

Gleichwohl fand Mourinho auch lobende Worte für Silva. Der 31-Jährige sei ein großartiger Spieler, der uns im Spielaufbau hilft, wenn er weiter hinten spielt, etwa als Sechser oder Achter", schwärmte Mourinho. "Während des Spiels habe ich gemerkt, dass ihm ein wenig körperliche Kraft fehlte, und habe ihn auf die Zehn vorgerückt. Dort kann er ebenfalls spielen. Er kann auf drei oder vier Positionen eingesetzt werden."

Bernardo Silva ManCityGetty Images

Bernardo Silva verlässt Manchester City nach neun Jahren

Silva, der als absoluter Wunschspieler Mourinhos gilt, hatte sich den Madrilenen erst im laufenden Sommer angeschlossen, nachdem sein Vertrag bei Manchester City nach neun Jahren und über 300 Pflichtspielen ausgelaufen war. Bei Real unterschrieb er einen Vertrag bis 2028.

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Für die Königlichen war der Sieg gegen Ferencvaros der erste Testspielerfolg der Vorbereitung. Anfang August hatte man gegen die Fiorentina 2:2-Unentschieden gespielt. Am nächsten Mittwoch (12.08.) steht ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Deportivo A Coruna an, bevor am kommenden Sonntag (16.08.) das Testspiel beim FC Schalke 04 steigt.

Den Pflichtspielauftakt feiern die Madrilenen wiederum am 22. August mit einem Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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