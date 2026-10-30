"Ich merke im Moment, dass der VAR in den letzten Wochen sehr zurückhaltend ist. Das ist falsch", sagte der 55-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

"Natürlich wollen wir die Verantwortung den Schiedsrichtern geben", erklärte Kovac. Dennoch erwarte er "am Wochenende eine Top-Leistung. Nicht nur vom Schiedsrichter auf dem Platz, sondern auch von demjenigen, der im Keller in Köln sitzt".

Anschließend verwies der Kroate auf mehrere aus seiner Sicht strittige Entscheidungen in dieser Saison. Als jüngstes Beispiel nannte er den Elfmeter gegen den BVB im DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen (3:2) am Dienstag. Schiedsrichter Robert Schröder hatte auf Strafstoß entschieden, nachdem Julian Ryerson Mick Schmetgens im Strafraum zu Boden gezogen hatte. Für Kovac eine Fehlentscheidung: "Für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Ich bin zu lange in diesem Geschäft, als dass mir das jemand erzählen kann, dass das ein Elfmeter war. Das war kein Elfmeter meines Erachtens."

FC Bayern gegen BVB: Tobias Stieler nach strittigen Pfiffen im Fokus

Auch die Schiedsrichteransetzung für das Topspiel war im Vorfeld Thema. Ursprünglich sollte Daniel Siebert die Partie am Samstag leiten, musste jedoch verletzungsbedingt (Wadenverletzung) absagen. Für ihn rückt Tobias Stieler nach. Der Unparteiische ist beim BVB-Anhang durchaus umstritten: Sowohl bei seinem bislang letzten Duell im Mai 2020 als auch zuletzt beim DFB-Pokalspiel zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt sorgten strittige Entscheidungen für Diskussionen. Dem BVB verweigerte er vor sechs Jahren einen durchaus klaren Strafstoß, als Jerome Boateng einen Abschluss von Erling Haaland im Fallen mit dem Arm um den Pfosten gelenkt hatte. Die 0:1-Niederlage der Schwarz-Gelben war damals eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf.

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Kovac wollte die neue Ansetzung allerdings nicht bewerten: "Die Ansetzung des Schiedsrichters können wir nicht beeinflussen, wollen wir auch nicht. Ich gehe davon aus, dass der Schiedsrichter - in dem Fall ist es Stieler - auf dem allerhöchsten Niveau pfeifen wird."

Die jüngsten Eindrücke von Stieler dürften Kovacs Hoffnung auf einen stringenten Einsatz des VAR nicht unbedingt geschürt haben. Beim Pokalspiel zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt verweigerte er den Hamburgern einen eigentlich fälligen Strafstoß, nachdem Robin Koch Zakaria El Ouahdi mit einem überaus harten Körpereinsatz zu Fall gebracht hatte.

Stieler sprach jedoch von einem "klassischen Bodycheck" und davon, dass er in solche Szenen eine "gewisse Schwelle". Der VAR griff nicht ein, was Stieler hinterher überraschenderweise guthieß: "Die Entscheidung war jetzt nicht vollkommen falsch, deswegen sehr gut, dass der VAR das supportet hat, weil das wollen wir." Er gab aber nach Ansicht der Bilder auch zu: "Die bessere Entscheidung wäre Strafstoß gewesen."

Sollte sich ein solcher Vorfall am Samstag zu Ungunsten des BVB wiederholen, dürfte es unbequem für Stieler werden, zumal er am Dienstag auch eine zweite Aktion falsch bewertete. Denn eigentlich hätte er Nnamdi Collins beim Stand von 0:0 mit Gelb-Rot vom Platz schicken müssen, nachdem dieser mit der Schulter David Möller-Wolfe am Kopf erwischte, ohne den Ball zu spielen.