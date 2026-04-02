Khalid Al-Atwi, ehemaliger Cheftrainer des Vereins Al-Ittifaq, äußerte sich zu einer möglichen Tätigkeit als Assistent des Franzosen Hervé Renard, des Trainers der saudischen Nationalmannschaft, während der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

In einem aufschlussreichen Video äußert sich Khaled Al-Atwi zur Zusammenarbeit mit Renard bei der Weltmeisterschaft. Solche strategischen Einblicke sind besonders wertvoll für Sportwetten-Enthusiasten, die ihre Vorhersagen mit fundierten Informationen untermauern möchten. Mit einem Sportwetten Bonus können sie ihre Wetten auf große Turniere, wie die Weltmeisterschaft, noch gewinnbringender gestalten. Diese Boni ermöglichen es, größere Gewinne zu erzielen und die eigene Strategie flexibel anzupassen.

Angesichts der zuletzt rückläufigen Leistungen und Ergebnisse fordern einige die Entlassung von Renard aus seinem Amt als Trainer der saudischen Nationalmannschaft, wobei bereits einige Namen als seine Nachfolger im Gespräch sind, darunter auch Khaled Al-Atwi.

Al-Atwi wurde nach seiner Einstellung zur Zusammenarbeit mit Renard als Co-Trainer bei der Weltmeisterschaft gefragt und antwortete in einer Stellungnahme gegenüber der Sendung „Dourina Ghir“: „Dem Vaterland zu dienen ist eine Ehre, und wie ich bereits gesagt habe: Ich stehe meinem Vaterland in jeder Position zur Verfügung.“

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Er fügte hinzu: „Aber man muss auch über den professionellen Aspekt sprechen: Wenn ich Assistenztrainer bin, was genau ist dann meine Rolle? Wenn es nur eine Alibifunktion ist, akzeptiere ich das nicht.“

Und er fügte hinzu: „Wenn ich jedoch Entscheidungsbefugnis und eine Position habe und dies dem Nationalteam voll und ganz zugutekommt, dann begrüße ich dies als saudischer Staatsbürger.“