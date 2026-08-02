"Im Training schon besser gesehen": Hansi Flick rechnet schonungslos mit Karim Adeyemis Debüt für Barcelona ab

"Er hat viel mehr Potenzial, als er gezeigt hat. Im Training habe ich schon einen besseren Karim gesehen", befand der Cheftrainer der Katalanen im Anschluss an das 2:2-Remis seiner Mannschaft gegen Birmingham City, bei dem Adeyemi in den ersten 45 Minuten auf dem Platz stand.

Der Neuzugang, der von Borussia Dortmund kam, ließ im Duell mit dem englischen Zweitligisten seine Klasse zwar ein ums andere Mal aufblitzen, insgesamt fiel er jedoch hauptsächlich durch ungenaue Pässe und schwache Abschlüsse auf. Zur Pause machte er für den schwedischen Youngster Roony Bardghji Platz.

"Viele Dinge" von Adeyemi im Spiel seien "nicht so gut" gewesen, erläuterte Flick. "Aber er ist auch erst in der ersten Trainingswoche, also ist das normal. Seine Schnelligkeit und seine Abschlussqualität sind gut, er hat viel Potenzial. Und ich denke auch, dass er uns viel geben kann."

Barca hatte die Verpflichtung des 24-Jährigen erst vor wenigen Tagen offiziell bekanntgegeben. Eine Sockelablöse in Höhe von kolportierten 22 Millionen Euro plus bis zu sieben Millionen Euro an Bonuszahlungen wandern im Gegenzug in die Taschen des BVB. Bei den Katalanen unterschrieb Adeyemi einen Vertrag bis 2031.

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Spanische Weltmeister noch nicht für den FC Barcelona im Einsatz

Statt dem elffachen deutschen Nationalspieler avancierte gegen Birmingham ein anderer Debütant für Barca zum Matchwinner. Der erst 18 Jahre alte Ägypter Hamza Abdelkarim, im Juni von Al Ahly geholt, erzielte einen Doppelpack.

Barcelonas frischgebackene Weltmeister wie Lamine Yamal, Ferran Torres oder Pau Cubarsi standen noch nicht im Kader. Ebenfalls nicht dabei war Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der kurz vor einer Leihe zu Ajax Amsterdam steht.

Barcelona und Adeyemi starten am 23. August in die neue LaLiga-Saison, wenn der 29-malige spanische Meister auswärts beim FC Elche ran muss.