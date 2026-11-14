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Laut des Guardian wird Silvia Tuya in den Trainerstab von Mauricio Pochettino bei Manchester United wechseln.

Neben der 46-jährigen Spanierin soll das gesamte fünfköpfige Trainerteam des Argentiniers demnach von der US-amerikanischen Nationalmannschaft nach England wechseln: Co-Trainer Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Torwarttrainer Toni Jimenez sowie Pochettinos Sohn Sebastiano als Sportwissenschaftler. Eine gesonderte Bestätigung der Red Devils zur Personalie Tuya steht bislang jedoch noch aus.

Mit der Verpflichtung der Sportwissenschaftlerin und Kraft- sowie Konditionstrainerin würde der Klub bei seiner ersten Herrenmannschaft Neuland betreten. Tuya war im Oktober 2024 zum Stab der US-Nationalelf gestoßen und schrieb bereits dort als erstes weibliches Mitglied in der Geschichte des Teams Verbandsgeschichte.

Zuvor arbeitete sie beim FC Levante Badalona in der höchsten spanischen Frauenfußballliga, der Liga F, und lehrte am Nationalen Institut für Sportwissenschaft Kataloniens an der Universität Barcelona.

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Pochettino tritt seinen Dienst am 18. November an, nachdem er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre als Nachfolger von Michael Carrick unterzeichnet hat. Legende Gary Lineker äußerte sich unterdessen im Podcast "The Rest Is Football" skeptisch über die Erfolgsaussichten des ehemaligen Coaches von Tottenham Hotspur und Chelsea.

Getty Images

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Gary Lineker mit deutlichen Aussagen zu Mauricio Pochettino

Der frühere Nationalstürmer sieht die Ursache für die sportliche Misere bei United in den Vereinsstrukturen und prognostiziert Pochettino eine kurze Amtszeit. "Ich sehe Pochettino dort antreten und glaube, sie werden wahrscheinlich einen ordentlichen Start hinlegen und eine Zeit lang ganz gut abschneiden", sagte Lineker und schob hinterher: "Ich denke, für Pochettino ist Manchester United ein großer Verein - groß zumindest dem Namen nach. Er wird dort anfangen und dann wird er von der weiteren Entwicklung entbunden sein. Wenn er in 18 Monaten noch dort ist, wäre ich überrascht."

Für Lineker wiederholt sich im Old Trafford seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson immer dasselbe Muster, bei dem die sportliche Leitung die Konsequenzen für Versäumnisse in der Führungsetage tragen muss. "Es ist immer wieder dasselbe: Der Sündenbock ist immer der Trainer und das sieht man", kritisierte der 65-Jährige. "Ich glaube, die eigentlichen Probleme liegen oberhalb des Trainers. Diese Leute sind allesamt gute Trainer. Schaut euch mal einige der Namen an, die es in den letzten zehn Jahren gab. Wie viele sind es denn jetzt, zwölf Trainer, die seit Alex Ferguson gegangen sind? Und sie gehen alle und sagen, der Verein sei ein Chaos."

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Besonders den Umgang mit Pochettinos Vorgänger Carrick nahm Lineker als Beleg für seine These. "Es wird immer Trainer geben, denen man die Schuld geben kann. Sie haben Carrick im Sommer nicht richtig unterstützt. Er hat in der zweiten Hälfte der letzten Saison brillant gespielt. Zugegeben, sie waren nicht im europäischen Wettbewerb dabei und haben auf Konter gespielt, aber ich weiß nicht, wie lange die Verantwortlichen bei Manchester United damit noch durchkommen können."