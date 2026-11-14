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Jochen Tittmar

Im Trainerstab von Mauricio Pochettino: Kommt es bei Manchester United zu einem Novum in der Vereinsgeschichte?

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Laut des Guardian wird Silvia Tuya in den Trainerstab von Mauricio Pochettino bei Manchester United wechseln.

Neben der 46-jährigen Spanierin soll das gesamte fünfköpfige Trainerteam des Argentiniers demnach von der US-amerikanischen Nationalmannschaft nach England wechseln: Co-Trainer Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Torwarttrainer Toni Jimenez sowie Pochettinos Sohn Sebastiano als Sportwissenschaftler. Eine gesonderte Bestätigung der Red Devils zur Personalie Tuya steht bislang jedoch noch aus.

Mit der Verpflichtung der Sportwissenschaftlerin und Kraft- sowie Konditionstrainerin würde der Klub bei seiner ersten Herrenmannschaft Neuland betreten. Tuya war im Oktober 2024 zum Stab der US-Nationalelf gestoßen und schrieb bereits dort als erstes weibliches Mitglied in der Geschichte des Teams Verbandsgeschichte.

Zuvor arbeitete sie beim FC Levante Badalona in der höchsten spanischen Frauenfußballliga, der Liga F, und lehrte am Nationalen Institut für Sportwissenschaft Kataloniens an der Universität Barcelona.

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Pochettino tritt seinen Dienst am 18. November an, nachdem er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre als Nachfolger von Michael Carrick unterzeichnet hat. Legende Gary Lineker äußerte sich unterdessen im Podcast "The Rest Is Football" skeptisch über die Erfolgsaussichten des ehemaligen Coaches von Tottenham Hotspur und Chelsea.

마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)Getty Images

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Gary Lineker mit deutlichen Aussagen zu Mauricio Pochettino

Der frühere Nationalstürmer sieht die Ursache für die sportliche Misere bei United in den Vereinsstrukturen und prognostiziert Pochettino eine kurze Amtszeit. "Ich sehe Pochettino dort antreten und glaube, sie werden wahrscheinlich einen ordentlichen Start hinlegen und eine Zeit lang ganz gut abschneiden", sagte Lineker und schob hinterher: "Ich denke, für Pochettino ist Manchester United ein großer Verein - groß zumindest dem Namen nach. Er wird dort anfangen und dann wird er von der weiteren Entwicklung entbunden sein. Wenn er in 18 Monaten noch dort ist, wäre ich überrascht."

Für Lineker wiederholt sich im Old Trafford seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson immer dasselbe Muster, bei dem die sportliche Leitung die Konsequenzen für Versäumnisse in der Führungsetage tragen muss. "Es ist immer wieder dasselbe: Der Sündenbock ist immer der Trainer und das sieht man", kritisierte der 65-Jährige. "Ich glaube, die eigentlichen Probleme liegen oberhalb des Trainers. Diese Leute sind allesamt gute Trainer. Schaut euch mal einige der Namen an, die es in den letzten zehn Jahren gab. Wie viele sind es denn jetzt, zwölf Trainer, die seit Alex Ferguson gegangen sind? Und sie gehen alle und sagen, der Verein sei ein Chaos."

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Besonders den Umgang mit Pochettinos Vorgänger Carrick nahm Lineker als Beleg für seine These. "Es wird immer Trainer geben, denen man die Schuld geben kann. Sie haben Carrick im Sommer nicht richtig unterstützt. Er hat in der zweiten Hälfte der letzten Saison brillant gespielt. Zugegeben, sie waren nicht im europäischen Wettbewerb dabei und haben auf Konter gespielt, aber ich weiß nicht, wie lange die Verantwortlichen bei Manchester United damit noch durchkommen können."

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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