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Daniel Buse

"Im Moment liegt mein Hauptaugenmerk nicht darauf": Harry Kane vom FC Bayern hat speziellen Rekord noch im Kopf

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Auch wenn sich seine Karriere langsam dem Ende entgegenneigt, hat der Angreifer noch ein Ziel im Blick.

Harry Kane vom FC Bayern München hat nicht ausgeschlossen, dass er in seiner Karriere noch den Torrekord in der Premier League in Angriff nehmen wird. Der englische Stürmer verlängerte erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2029, sodass er bei zu diesem Zeitpunkt bereits knapp 36 Jahre alt wäre. Eine Rückkehr in die Premier League, in der er lange Jahre für Tottenham spielte und traf, ist für ihn danach aber nicht ausgeschlossen.

"Man muss die Dinge manchmal einfach auf sich zukommen lassen, an sich selbst glauben und weiter hart arbeiten. Das hat für mich momentan oberste Priorität", sagte Kane der Sport Bild. Bislang lässt der Engländer bei seinen Leistungen nicht nach, obwohl er bereits 33 Jahre alte ist. Erst vor wenigen Wochen sicherte er sich überraschend den Ballon d'Or als weltbester Spieler vor Kylian Mbappe (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona).

Für die Journalisten in England ist ein Comeback in der Premier League ein großes Thema - denn schließlich könnte Kane noch die Bestmarke bei den erzielten Treffern knacken. Dazu würde der Bayern-Star allerdings wohl mindestens zwei gute Jahre benötigen. Denn die 260 Tore von Alan Shearer sind für ihn noch 47 Treffer entfernt, da er bei 213 Toren steht. Ob ihm im Alter von 36 und 37 Jahren in der anspruchsvollen Premier League noch derart viele Erfolgserlebnisse gelingen, ist fraglich.

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"Ich würde niemals ausschließen, irgendwann den Torrekord der Premier League zu brechen. Aber im Moment liegt mein Hauptaugenmerk nicht darauf", bekannte Kane. Seiner Aussage zufolge hat er vor allem den Champions-League-Titel mit den Münchnern im Blick - und mit den Three Lions einen internationalen Pokal, vorzugsweise bei der 2028 anstehenden Europameisterschaft, die im eigenen Land und in Irland ausgetragen wird.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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