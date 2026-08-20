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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Im Kader gegen den BVB? FC Bayern München trifft wohl Entscheidung bei Jamal Musiala

Deutschland Super Cup
Borussia Dortmund - Bayern München
Borussia Dortmund
Bayern München
J. Musiala

Im Supercup wird der FC Bayern gegen den BVB auf Musiala verzichten müssen.

Bayern München wird nach Medienberichten ohne Jamal Musiala um den ersten Titel der neuen Saison spielen. Im Franz-Beckenbauer-Supercup beim Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr) werde der 23-Jährige nicht im Kader stehen, das berichten am Donnerstagabend die Münchner tz und die Bild übereinstimmend. Nationalspieler Musiala war zuletzt zweimal innerhalb weniger Tage auf dem Fußballplatz zusammengebrochen, anschließend hatte er eine "neurologische Dysfunktion" öffentlich gemacht.

Bayern-Trainer Vincent Kompany, so berichtet die Bild, werde die Kaderentscheidung am Freitagvormittag im Rahmen der Pressekonferenz verkünden. Es handele sich allerdings nur um eine Maßnahme für den Supercup, beim Ligastart gegen den VfB Stuttgart am 28. August soll Musiala demnach wieder im Kader stehen.

Der Offensivspieler war beim Test des FC Bayern in Heidenheim am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal in nur vier Tagen auf dem Platz zusammengesackt. Er schrieb anschließend bei Instagram von "temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion" zurückzuführen seien. Ihm gehe es gut, er wolle den Fans "auch die Sorgen nehmen. Es besteht kein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko."


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