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Daniel Buse

"Im höchsten Maße unwahrscheinlich": BVB-Sportdirektor Ole Book schließt Abgang eines Dortmund-Stars aus

Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Nmecha

Auch wenn ein Premier-League-Klub interessiert sein soll: Ole Book glaubt nicht an einen Abgang eines BVB-Mittelfeldspielers.

Ole Book, Sportdirektor von Borussia Dortmund, hält einen Abgang von Felix Nmecha im aktuellen Transferfenster für höchst unwahrscheinlich. Nmecha steht aktuell angeblich bei Newcastle United auf der Wunschliste - doch Book glaubt nicht, dass es zu einem Wechsel kommen wird. "Einen Transfer würde ich im höchsten Maße für unwahrscheinlich halten. Natürlich kann es theoretisch immer mal wieder astronomische Summen geben, aber für Felix Nmecha kann ich das in diesem Sommer ziemlich sicher ausschließen", sagte Book den Journalisten beim BVB-Training.

Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison und auch in den ersten beiden WM-Spielen hatte sich Nmecha für Topklubs interessant gemacht. Auch Real Madrid wurde mit ihm zwischenzeitlich in Verbindung gebracht, doch das angebliche Interesse konkretisierte sich nicht. Aktuell sucht Newcastle United nach dem Abgang von Sandro Tonali und dem bevorstehenden Transfer von Bruno Guimaraes zu Arsenal nach Verstärkungen für die Zentrale. Dabei soll Nmecha der Wunschkandidat der Magpies sein.

Nmecha hat Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die allerdings erst im kommenden Sommer gilt: Dann kann er angeblich für 80 Millionen Euro den Klub verlassen. Als das Real-Interesse möglicherweise noch vorhanden war, wurden 120 Millionen Euro als Schmerzgrenze der Dortmunder gehandelt - doch nun schließt Ole Book einen Abgang fast kategorisch aus.

nmechaGetty Images

Felix Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Borussen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - auch aufgrund von Verletzungen - etablierte er sich unter Trainer Niko Kovac als Leistungsträger im defensiven Mittelfeld. Dort ist er auch für die kommende Saison neben Jobe Bellingham beim BVB fest vorgesehen. In der vergangenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf fünf Treffer und drei Vorlagen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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