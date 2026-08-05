Ole Book, Sportdirektor von Borussia Dortmund, hält einen Abgang von Felix Nmecha im aktuellen Transferfenster für höchst unwahrscheinlich. Nmecha steht aktuell angeblich bei Newcastle United auf der Wunschliste - doch Book glaubt nicht, dass es zu einem Wechsel kommen wird. "Einen Transfer würde ich im höchsten Maße für unwahrscheinlich halten. Natürlich kann es theoretisch immer mal wieder astronomische Summen geben, aber für Felix Nmecha kann ich das in diesem Sommer ziemlich sicher ausschließen", sagte Book den Journalisten beim BVB-Training.

Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison und auch in den ersten beiden WM-Spielen hatte sich Nmecha für Topklubs interessant gemacht. Auch Real Madrid wurde mit ihm zwischenzeitlich in Verbindung gebracht, doch das angebliche Interesse konkretisierte sich nicht. Aktuell sucht Newcastle United nach dem Abgang von Sandro Tonali und dem bevorstehenden Transfer von Bruno Guimaraes zu Arsenal nach Verstärkungen für die Zentrale. Dabei soll Nmecha der Wunschkandidat der Magpies sein.

Nmecha hat Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die allerdings erst im kommenden Sommer gilt: Dann kann er angeblich für 80 Millionen Euro den Klub verlassen. Als das Real-Interesse möglicherweise noch vorhanden war, wurden 120 Millionen Euro als Schmerzgrenze der Dortmunder gehandelt - doch nun schließt Ole Book einen Abgang fast kategorisch aus.

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Felix Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Borussen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - auch aufgrund von Verletzungen - etablierte er sich unter Trainer Niko Kovac als Leistungsträger im defensiven Mittelfeld. Dort ist er auch für die kommende Saison neben Jobe Bellingham beim BVB fest vorgesehen. In der vergangenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf fünf Treffer und drei Vorlagen.