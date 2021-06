Toto-Pokal-Finale 2021 live: FV Illertissen vs. Türkgücü München heute im TV und im LIVE-STREAM sehen

Mit Spannung erwartet man in Bayern das Finale des Toto-Pokals zwischen Illertissen und Türkgücü München. Hier erfahrt ihr, wo ihr es sehen könnt!

Die Fans des bayerischen Fußballs haben darauf gewartet, heute ist es soweit: Das Finale des Toto-Pokals steht an! Wie jedes Jahr seit 1998 kämpfen zwei Teams um einen der begehrten Plätze in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals - Fernsehgelder und die Chance auf attraktive hochklassige Gegner inklusive.

Das Finalduell zwischen dem FV Illertissen und Türkgücü München bietet zudem reichlich Zündstoff: auf der einen Seite ein 1921 gegründeter Traditionsverein aus der vierten Liga, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feiert, auf der anderen ein ambitionierter Münchner Drittligist, den es in seiner jetzigen Form erst seit 2001 gibt. Fußball-Geschichte vs. Fußball-Moderne? Man darf auf die Stimmung im Stadion gespannt sein!

Apropos Stadion: Hier hat Illertissen den Heimvorteil, das Finale wird im heimischen Vöhlinstadion ausgetragen. Allerdings sind aufgrund der Corona-Maßnahmen nur wenige Zuschauer zugelassen. Deshalb ist es für alle Fußballbegeisterten umso wichtiger zu wissen, wo das Spiel live zu sehen ist!

Ihr wollt das Spiel zwischen FV Illertissen vs. Türkgücü München LIVE im TV sehen? Ihr sucht einen kostenlosen LIVE-STREAM? Goal verrät euch, wie ihr zu jeder Sekunde dabei sein könnt!

FV Illertissen vs. Türkgücü München heute live: Das Finale des Toto-Pokals im Überblick

Begegnung FV Illertissen vs. Türkgücü München Wettbewerb Toto-Pokal (Finale) Datum Sonntag, 27.06.2021 | 14 Uhr Ort Vöhlinstadion, Illertissen

Der FV Illertissen qualifizierte sich durch ein klares 3:0 gegen den VfB Eichstätt für das Finale, während sich Türkgücü in einem umkämpften Match mit 2:1 gegen den TSV Buchbach durchsetzte. Dennoch sind die ehrgeizigen Münchner der Final-Favorit, das Erreichen des DFB-Pokals wurde als klares Ziel ausgegeben.

FV Illertissen vs. Türkgücü München live: Das Finale des Toto-Pokals LIVE im TV

Auf die bayerischen Fußballfans warten gleich zwei gute Nachrichten. Die erste: Das Spiel wird frei empfangbar übertragen! Die zweite: Eine solche Auswahl an Sendern hierfür gab es noch nie!

Das Finale des diesjährigen Toto-Pokals wird von sage und schreibe zwölf (!) Sendern übertragen. Es handelt sich hierbei um bayerische Regionalsender - eine Kooperation, die auch den BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher begeistert: "Fußballherz, was willst Du mehr? So flächendeckend präsent war das Toto-Pokal-Finale noch nie zuvor. Wir wollen ganz bewusst in diesen nach wie vor schwierigen, weil von der Pandemie geprägten Tagen möglichst vielen Zuschauer*innen die Möglichkeit bieten, live mit dabei zu sein."

FV Illertissen vs. Türkgücü München - Das Finale des Toto-Pokals seht ihr LIVE auf folgenden Sendern:

TV Oberfranken

Franken Fernsehen

TV Mainfranken

Oberpfalz TV

TVA Regensburg

München TV

Ingolstadt TV

RFO Rosenheim

Allgäu TV

Niederbayern TV Deggendorf

Niederbayern TV Landshut

Niederbayern TV Passau

FV Illertissen vs. Türkgücü München live: Das Finale des Toto-Pokals im LIVE-STREAM

Wer live dabei sein möchte, möglicherweise aber kein Fernsehgerät in der Nähe hat, hat heutzutage natürlich die Möglichkeit, Fußballspiele per LIVE-STREAM zu verfolgen. Ob Laptop, Smartphone oder Tablet - auch das Toto-Pokal-Finale kann auf allen Endgeräten empfangen werden!

Als wäre das reichliche Angebot an TV-Übertragungen nicht schon genug, bietet der BFV zudem einen besonderen Online-Service an: Das Spiel FV Illertissen vs. Türkgücü München wird live auf YouTube und auf Facebook gestreamt. Hier kann jeder auch mobil dabei sein!

Hier gehts zum YouTube-Stream und hier zum Facebook-Stream des BFV.

Außerdem wird das Match auf den Internetseiten der übertragenden Regionalsender im LIVE-STREAM zu sehen sein.

FV Illertissen vs. Türkgücü München live: Die Aufstellungen im Finale des Toto-Pokals

Aufstellung FV Illertissen: Thiel - Rupp, Zeller, Wegmann, Gölz - Strobel, Maiolo, Rietzler - Keckeisen, Estevez, Telalovic.

Aufstellung Türkgücü München: Vollath - Kusic, Kuhn, Hertner, Vrenezi - Kehl, Gomez - Chato, Tosun, Sararer - Sliskovic.