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Entgegen vieler Gerüchte strebt der ehemalige DFB-Kapitän keinen vorzeitigen Abgang aus Istanbul an.

Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan sieht seine Reservistenrolle bei Galatasaray pragmatisch und denkt nicht an einen vorzeitigen Abschied vom türkischen Topklub. "Ein Wechsel im Winter ist für mich derzeit kein Thema. Ich möchte nächsten Sommer weitere Titel mit Gala feiern", sagte der frühere DFB-Kapitän (36) bei RTL/Sky Sport.

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters will der frühere Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auch "über den Sommer hinaus weiter aktiv Profifußball spielen", wie Gündogan bestätigte. Der 82-malige Nationalspieler war im Sommer 2025 von Manchester City gekommen, um sich bei seinem Herzensklub in Istanbul "einen Kindheitstraum zu erfüllen".

In der laufenden Spielzeit kommt der Teamkollege von Leroy Sane bislang allerdings nur auf drei von insgesamt elf möglichen Einsätzen in der türkischen Süper Lig, die Meister Galatasaray als Spitzenreiter anführt. "Im Profifußball muss man realistisch sein: Niemand ist komplett zufrieden, wenn er wenig bis gar nicht spielt. Gleichzeitig freue ich mich aber extrem für die Mannschaft, dass wir so einen Lauf haben", sagte Gündogan.

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Für den Herbst seiner Karriere war er zuletzt sogar mit einer Rückkehr zum 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht worden. "Natürlich kann ich mir vorstellen, zurückzukehren. In welcher Rolle auch immer. Ob das jetzt noch ein, zwei Jahre als Spieler oder vielleicht als Funktionär, Trainer" ist, hatte Gündogan im Sommer zu den Gerüchten gesagt.