Ilkay Gündogan steht Raheem Sterling bei: Rassismus? "Müssen damit umgehen"

Im Sommer wurde Ilkay Gündogan mit Rassismus konfrontiert. Deshalb weiß er sehr gut, was City-Kollege Raheem Sterling gerade durchmacht.

Am vergangenen Wochenende wurde der englische Nationalspieler Raheem Sterling von Manchester City beim Gastspiel an der Stamford Bridge (0:2) das Opfer von rassistischen Beleidigungen einiger Chelsea-Fans. Sein Mannschaftskamerad Ilkay Gündogan kann nachvollziehen, in welcher Situation der Angreifer sich befindet.

"Wir müssen damit umgehen", sagte der deutsche Nationalspieler. "Es ist nicht einfach, ich musste es im Sommer selbst erleben. Ich weiß, wie sich das anfühlt und wie es schmerzt."

Manchester City: Ilkay Gündogan erlebte Rassismus nach Foto mit Erdogan

Nach einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kurz vor der WM gab es in Deutschland viele Beleidigungen und Pfiffe für Nationalspieler Gündogan. Dennoch müsse man seiner Meinung nach als Spieler einfach weitermachen.

"Am Ende hast du keine andere Wahl, als stark zu bleiben und diese Phase durchzustehen", so Gündogan weiter. "Das ist ein Problem, das wir alle bekämpfen müssen. Jeder einzelne muss alles dafür tun, dass es besser wird", schloss der 28-Jährige.