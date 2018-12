Iker Casillas schießt gegen Ex-Trainer Jose Mourinho

Iker Casillas und Jose Mourinho werden seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Real Madrid wohl keine Freunde mehr. Das macht nun eine Aussage des Torhüters deutlich.

Torhüter Iker Casillas hat die 1:3-Niederlage von Manchester United beim FC Liverpool am Wochenende in der Premier League zum Anlass genommen, gegen seinen ehemaligen Trainer Jose Mourinho zu schießen.

"Laut einer portugiesischen Zeitung hat jemand gesagt, dass ein Spieler wie ich sich am Ende seiner Karriere befindet. Stimme völlig zu", schrieb der langjährige Spielführer von Real Madrid auf Twitter und schob zynisch nach: "Ich habe eine Frage an diese Zeitung. Es geht dabei um Trainer: Wann sind sie nicht mehr in der Lage, ein Team zu trainieren oder zu führen?"

Mourinho sortierte Casillas bei Real Madrid aus

Hintergrund der Aussagen des Spaniers ist ein Konflikt mit Mourinho, der ihn 2013 bei den Königlichen aussortierte, weshalb zwischen den beiden nun böses Blut herrscht.

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16. Dezember 2018

Während Casillas mittlerweile beim FC Porto spielt, steht Mourinho seit 2016 bei den Red Devils an der Seitenlinie. Durch die Niederlage an der Anfield Road beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze für Manchester United bereits 19 Punkte.