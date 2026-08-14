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KabarGetty Images

Ihm winkt sogar die Champions League! BVB macht Abgang von Talent offiziell

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A. Kabar

Das Talent verlässt den BVB per Leihe und kann sich womöglich auch in der Champions League beweisen.

Bundesligist Borussia Dortmund will seinem Talent Almugera Kabar zu mehr Spielpraxis verhelfen und leiht den 20 Jahre alten Linksverteidiger bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen aus.

Der deutsche Juniorennationalspieler, Welt- und Europameister mit der U17, kam 2019 als 13-Jähriger in den BVB-Nachwuchs und durchlief alle Nachwuchsmannschaften.

Zu Beginn der Saison 2024/25 rückte er zu den Profis auf und wurde erstmals im Oktober 2024 in der Bundesliga eingesetzt. Insgesamt kommt Kabar, der noch einen Vertrag bis 2028 beim Vizemeister besitzt, bisher auf sechs Bundesliga-Spiele.

Möglicherweise darf sich der Abwehrmann in Nijmegen sogar auf Champions-League-Fußball freuen. In der Qualifikation zur Königsklasse haben sich die Niederländer gerade gegen Olympiakos Piräus durchgesetzt und müssen jetzt nur noch eine Hürde überspringen, um in die Ligaphase einzuziehen. Allerdings: In den Playoffs wartet mit Bodö/Glimt, dem CL-Sensationsteam der Vorsaison, ein harter Brocken.


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