Trainer Niko Kovac hat unlängst abermals seinen Vertrag beim BVB bis 2029 verlängert. Die Sport Bild will erfahren haben, dass das Arbeitspapier neben Erfolgsprämien auch eine sogenannte "Feuer-Klausel" beinhaltet.

Demnach gibt es eine Vereinbarung zwischen Kovac und der Vereinsführung, dass der Vertrag umgehend aufgelöst wird, falls der 55-Jährige scheitert. Zum Zeitpunkt der möglichen Freistellung werde das ausstehende Restgehalt bis Juni 2029 errechnet und zu 50 Prozent an Kovac ausbezahlt.

Der Vorteil: Der BVB hätte Kovac von der Gehaltsliste herunter - und er selbst könnte umgehend wieder mit anderen Vereinen verhandeln, die wiederum keine Ablöse bezahlen müssten.

Niko Kovac kassiert bei Titelgewinn wohl mächtig ab

Im Falle des Erfolgs winken Kovac hingegen gleich mehrere Prämien. Neben seinem Grundgehalt, welches im Bereich von fünf Millionen Euro liegen soll, würde er für den Meistertitel weitere 1,2 Millionen Euro kassieren. Dieselbe Summe winke ihm auch bei einem Triumph in der Champions League. Außerdem spüle der Gewinn des DFB-Pokals 500.000 Euro auf sein Konto.

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In den Verhandlungen, die bereits zum Ende der vergangenen Saison gestartet seien, habe Kovac diesmal auf einen langfristigen Vertrag gepocht. Im August 2025 hatte er noch eine Ausdehnung seines Kontrakts um nur ein weiteres Jahr akzeptiert. Nun kamen zwei Jahre obendrauf. Ein klares Zeichen dafür, dass er gemeinsam mit Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Lars Ricken etwas aufbauen will.