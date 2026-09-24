"Ihm stehen die Türen offen": Ex-Nationalspieler Dele Alli vor sensationellem Neustart in der vierten Liga?

"Die Türen sind offen", sagte Manager Dean Brennan vom FC Barnet. Brennan bestätigte, dass Alli die Trainingseinrichtungen im Norden Londons als Mieter nutze, erklärte jedoch, der frühere Tottenham-Hotspur-Star sei herzlich eingeladen, am Training der ersten Mannschaft des Tabellenführers der League Two teilzunehmen.

Alli "macht gerade eine wirklich schwere Zeit durch", sagte Brennan gegenüber talkSport. "Es gibt offensichtlich einen Grund, warum ihn niemand unter Vertrag genommen hat."

Er glaube aber, dass der 30 Jahre alte 37-malige englische Nationalspieler eine "zweite Chance" verdiene.

"Bei unserem Fußballverein trainieren viele Jungs mit, deren Verträge abgelaufen sind", sagte Brennan. "Wenn Dele bei uns trainieren möchte, stehen ihm die Türen offen. Er kann bei uns wieder fit werden und mit der Mannschaft trainieren."

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Wie erging es Dele Alli nach dem Aus bei Tottenham?

Seit dem Ende seines Vertrags bei den Spurs 2022 hat Alli ganz 29 Pflichtspieleinsätze auf seinen Stationen beim FC Everton, Besiktas und zuletzt in Como zu verzeichnen. Sein letztes Spiel liegt bereits anderthalb Jahre zurück. Bei seinem ersten und einzigen Einsatz für Cesc Fabregas' Como sah Alli als Einwechselspieler nach neun Minuten auf dem Feld gegen die AC Milan die Rote Karte.

Alli war in ganz jungen Jahren einer der besten Spieler Englands und der Premier League. Er wurde zweimal als bester Nachwuchsspieler der Liga ausgezeichnet und spielte an der Seite von Stars wie Harry Kane, Heung-Min Son, Christian Eriksen oder Hugo Lloris um die Meisterschaft und den Champions-League-Titel.

Für die Spurs absolvierte er 269 Pflichtspiele, in denen ihm 67 Tore und 59 Assists gelangen. Mit dem Abschied von Trainer Mauricio Pochettino im Anschluss an das gegen den FC Liverpool verlorene CL-Finale 2019 begann auch Allis Stern zu sinken.

2023 berichtete er in einem Interview von mentalen Problemen und unverarbeiteten Kindheitstraumata.







