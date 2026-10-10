Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Klaus Fischer ist der Ansicht, dass Harry Kane vom FC Bayern München den Ballon d'Or verdient habe, glaubt aber nicht daran, dass der Engländer den Goldenen Ball als bester Spieler der Welt am 26. Oktober auch in Empfang nehmen kann.

"Ich würde es ihm gönnen, er hätte es verdient, weil er seit Jahren auf diesem Niveau spielt", sagte Fischer der Abendzeitung. Kane hatte den FC Bayern München erneut mit seinen Toren zum Meistertitel geschossen und mit den Three Lions bei der WM in Nordamerika im Sommer den dritten Platz erreicht.

Ballon d'Or: Lamine Yamal statt Harry Kane?

Dort glänzte auch der Spieler, der nach Meinung von Fischer der gefährlichste Konkurrent für den Bayern-Stürmer beim Ballon d'Or ist: "Lamine Yamal vom FC Barcelona ist auch ein Klassespieler - auf seine Art, rechts draußen auf dem Flügel. Und Yamal ist mit Spanien Weltmeister geworden. Das zählt wahrscheinlich", gab der ehemalige Schalke-Angreifer zu bedenken.

Neben Lamine Yamal und Harry Kane gilt auch noch Kylian Mbappe von Real Madrid als aussichtsreicher Kandidat beim Ballon d'Or. Kane steht in dieser Saison nach sieben Pflichtspielen bei sechs Toren und zwei Assists für die Münchner.