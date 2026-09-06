"Ich wünsche ihnen alles Gute": Star vom FC Barcelona reagiert auf gegnerische Fans

Gleichzeitig nutzte der Titelverteidiger beim 5:0 (2:0) beim FC Valencia den Patzer von Real Madrid gegen Betis Sevilla an diesem Wochenende.

Beim Startelfdebüt von Königstransfer Rodri erwischten in einer spielfreudigen Barca-Mannschaft gleich mehrere Stars einen guten Nachmittag. Lamine Yamal verbuchte einen Doppelpack, Dani Olmo sammelte als Joker zwei Assists, Fermin traf selbst und legte zweimal auf. Dazu kamen je ein Treffer von Raphinha und Pedri.

Und den größten Applaus erntete dabei Pedri. Der 23-Jährige spielte so begeisternd auf, dass ihm das Heimpublikum in Valencia mit Applaus und Sprechchören huldigte.

Pedri bedankt sich: "Ist immer etwas Schönes"

"Die Fans im Mestalla applaudieren mir trotz der schwierigen Lage von Valencia? Ich muss mich bei allen bedanken", sagte Pedri gegenüber Reportern nach der Partie. "Wenn die Fans der gegnerischen Mannschaft einen feiern, ist das immer etwas Schönes, und ich wünsche ihnen alles Gute für die Saison."

Zuspruch kann der frühere Spitzenklub aus Valencia bestens brauchen. Nach vier Spielen steht der sechsmalige spanische Meister und Champions-League-Finalist von 2000 und 2001 mit nur einem Punkt und einem Tor am Ende der Tabelle in Spanien.