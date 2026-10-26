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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
redaktion@sid.de (SID-Redaktion)

"Ich wünsche, dass dir das Energie gibt" Harry Kane denkt in der Stunde seines größten Erfolgs an Trainer Vincent Kompany, seine Mitspieler und seine Familie

H. Kane
Bayern München

Harry Kanes Traum hat sich tatsächlich erfüllt. Der Stürmer des FC Bayern München wurde der Ballon d'Or 2026 verliehen.

Harry Kane schlug die Hände vors Gesicht, dann holte sich der Stürmerstar des FC Bayern die Gratulationen ab. "Wow, wow, wow", sagte der Engländer auf der Bühne und pausierte kurz: "Ich bin fast sprachlos. Danke an alle." Der 33-Jährige hat eine außergewöhnliche Saison vergoldet und sich mit dem Gewinn des Ballon d'Or zum Weltfußballer gekrönt.

Kane, der sich unter anderem gegen WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappé und Weltmeister Lamine Yamal durchsetzte, bekam die begehrte Trophäe am Montagabend im Palladium Theatre in London von Ronaldo überreicht - keine zehn Meilen von seinen Wurzeln im Stadtteil Walthamstow entfernt. Auch der deutsche Rekordmeister jubelt.

"Dass ich hier in London bin, hat das Ganze zu etwas ganz Besonderem gemacht. Es war für mich heute Abend ein gutes Omen", sagte Kane mit zittriger Stimme, der Angreifer war den Tränen nahe.

Das goldene Heimspiel war für Kane der Lohn für die bislang beste Saison seiner Karriere. Unfassbare 73 Tore in 65 Pflichtspielen hatte der 33-Jährige für die Bayern und die englische Nationalmannschaft erzielt. Die Bayern schoss er so zum ersten Double seit sechs Jahren, die "Three Lions" führte er bei der WM als Kapitän auf Platz drei. Hinzu kommen die Ehrung als Deutschlands Fußballer des Jahres und der Gewinn des Goldenen Schuhs als bester Torjäger Europas sowie der Gerd-Müller-Trophäe am Montagabend als Stürmer des Jahres.

LEST HIER: DIE GALA ZUM BALLON D'OR ZUM NACHLESEN

"Es war mit Abstand meine beste Saison. Ich bin extrem stolz, diese Zahlen erreicht zu haben", sagte Kane vor Beginn der Zeremonie bei DAZN. Aber: "Es gibt immer mehr, was du tun kannst. Den Ballon d'Or zu gewinnen, war schon immer einer meiner Träume." Bayerns Präsident Herbert Hainer unterstrich: "Es hat keiner so sehr verdient wie Kane."

Bei seiner Rede nach der Verleihung der Trophäe dankte Kane ALLEN seinen Trainern bei Tottenham Hotspur, dem FC Bayern und der englischen Nationalmannschaft und sprach viel mehr über andere als über sich selbst. "Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und euch die Trophäe zu bringen", sagte er in Richtung seiner Kinder, die in München am TV zusahen. Zu Vincent Kompany, der sich nach seinem Zusammenbruch am Freitag im Krankenhaus befindet, sagte er: "Ich wünsche, dass dir das Energie gibt".

Harry Kane ist die "Gallionsfigur des FC Bayern München"

Dabei sind es längst nicht "nur" die Zahlen, die Kane auszeichnen. Bei den Bayern ist er längst viel mehr als ein reiner Strafraumstürmer. Er ist Spielmacher, Ballverteiler, gelegentlich sogar mitkämpfender Verteidiger. Kaum verwunderlich also, dass ihm bei den Münchnern von allen Seiten die Herzen zufliegen. Die 95 Millionen Euro, die die Bayern vor nun über drei Jahren an Tottenham Hotspur überwiesen hatten, haben sich längst ausgezahlt.

Kane sei "eine Galionsfigur unseres Vereins", hatte Vereinspatron Uli Hoeneß in der Welt am Sonntag gesagt und bekannt: "Ich bin verrückt nach Harry Kane." Zumal der Stürmer, wie Karl-Heinz Rummenigge in Münchner Merkur/tz schrieb, nicht nur mit seinen herausragenden Statistiken - sondern auch als "Gegenentwurf" des modernen, viel zu oft auf die bloße Inszenierung bedachten Fußballers überzeuge.

Wie hatte Harry Kane im Vorfeld für sich geworben?

Tatsächlich hatten Kanes Konkurrenten - vor allem Yamal und Mbappé - vor der Verleihung wortgewaltig Eigenwerbung betrieben. Kane ließ lieber seine Taten und andere für sich sprechen. Und profitierte dabei auch von einem Jahr, in dem die großen Titel nicht dank herausragender Einzelkönner, sondern vielmehr von starken Mannschaften gewonnen wurden. So reichte letztlich auch "nur" das Double mit den Bayern, die sich darüber hinaus über das Ende einer Durststrecke freuen durften.

Hat schon einmal ein Spieler des FC Bayern den Ballon d'Or gewonnen?

Seit dem Triumph von Rummenigge 1981 hatte kein Münchner Profi den Ballon d'Or gewonnen. Nun, 45 Jahre später, ist ein Nachfolger gefunden.

Die restlichen Auszeichnungen gingen fast ausschließlich nach Spanien. Weltmeistercoach Luis de la Fuente wurde Trainer des Jahres, bei den Frauen holte Pere Romeu (FC Barcelona) den Preis. Weltfußballerin wurde zum dritten Mal Alexia Putellas, die im Sommer aus Barcelona zu den London City Lionesses gewechselt war. Unai Simón (Athletic Bilbao) und Cata Coll (Barcelona) sicherten sich die Torhüter-Trophäe, Yamal und Vicky López (Barcelona) sind die größten U21-Talente des Jahres. Der FC Barcelona gewann nach dem Quadrupel aus Meisterschaft, Pokal, Supercup und Champions League die Wahl zum besten Frauen-Team.

Als Männer-Mannschaft des Jahres wurde Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ausgezeichnet. Bei den Torhüterinnen kam Ann-Katrin Berger wie im Vorjahr auf Rang zwei. Als beste deutsche Feldspielerin landete die Münchnerin Klara Bühl auf dem zwölften Platz.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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