"Ich wollte nach dem ersten Jahr schon weg": Medhi Benatia fühlte sich beim FC Bayern nicht wohl

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Der Ex-Nationalspieler Marokkos spielte zwei Jahre lang für den FCB, allerdings wollte er zügig zurück nach Italien.

Medhi Benatia hat über seine Zeit beim FC Bayern gesprochen und erklärt, dass er in München nicht glücklich war. Dies habe er schnell gemerkt.

"Ich wollte nach dem ersten Jahr schon weg und habe gesagt, dass ich wechseln will", verriet der 39-Jährige bei Canal+. "Ich wollte zurück nach Italien. Juventus, Inter und andere Vereine hatten Interesse."

Benatia wechselte 2014 nach guten Spielzeiten bei Udinese Calcio und einem bärenstarken Jahr bei der Roma für 28 Millionen Euro Ablöse zu den Bayern. Dort pendelte er unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola zwischen Stammelf und Ersatzbank. Seine Konkurrenten in der Defensivzentrale hießen unter anderem Jerome Boateng, David Alaba, Dante und Javi Martinez.

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Schließlich wechselte er 2016 auf Leihbasis zu Juve, ein Jahr später verpflichtete der Rekordmeister der Serie A den Innenverteidiger für knapp 17 Millionen Euro fest.

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Nach eigenen Angaben zweifelte er bereits nach wenigen Wochen, dass der Schritt an die Isar der richtige war. "Nach zwei Monaten in Deutschland sagte ich zu meiner Frau: "Weißt du, ich bin nicht sicher, dass ich hier die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich fühle mich nicht wohl", so Benatia. Er habe Italien vermisst, dort sei es für ihn "eine zweite Heimat" gewesen.

Wie oft spielte Medhi Benatia für den FC Bayern?

In den zwei Jahren bei den Bayern absolvierte Benatia 46 Spiele, in denen er drei Tore erzielte und drei Assists lieferte. Mit dem FCB gewann er zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal.

Getty Images

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Auch in Turin erlebte er anschließend eine erfolgreiche Zeit. Benatia holte mit der Alten Dame zwei Scudetti, zweimal die Coppa Italia und einmal den italienischen Supercup. Am wichtigsten sei bei Juventus "die Kultur und Disziplin gewesen", schilderte er.

Anfang 2019 verließ er Juve und wechselte für 8,6 Millionen Euro Ablöse zu Al-Duhail nach Katar. Dort blieb er zwei Jahre und beendete 2021 nach einem kurzen Engagement bei Fatih Karagümrük in der Türkei seine Laufbahn.

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Mittlerweile arbeitet er als Funktionär und war bis zum Sommer dieses Jahres Sportdirektor bei Olympique Marseille.