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Ibrahim Maza & Patrik Schick Leverkusengetty
Marko Brkic

"Ich will nicht mehr gegen dich spielen!" Gegner rät Star von Bayer Leverkusen zum Wechsel

Bundesliga
I. Maza
D. Undav
Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusens Ibrahim Maza zählt jetzt schon zu den besten Spielern der Bundesliga. Deniz Undav vom VfB Stuttgart traut dem 20-Jährigen allerdings noch deutlich mehr zu und gab dem offensiven Mittelfeldspieler sogar einen besonderen Karrieretipp.

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Nach dem 4:2-Sieg der Stuttgarter gegen Bayer Leverkusen am Samstag kamen Maza und Stuttgarts Bilal El Khannouss in den Katakomben ins Gespräch. Auch Undav schaltete sich ein und richtete laut der Bild folgende Worte an den Leverkusener: "Geh mal nach Paris, Alter, ich will nicht mehr gegen dich spielen!" Ein bemerkenswertes Kompliment des Nationalstürmers an den 20-jährigen Offensivspieler - schließlich ist Paris Saint-Germain nicht nur seit Jahren die Nummer eins in Frankreich, sondern auch amtierender Champions-League-Sieger.

Im Interview mit Sky bekräftigte Undav anschließend seine Einschätzung: "Mit Maza hat Leverkusen einen überragenden Spieler, er zieht Räume und gewinnt Duelle." Auch auf dem Platz hatte der Algerier überzeugt: Beim Duell mit Stuttgart war er einer der auffälligsten Leverkusener und erzielte per Kopf den Treffer zum 2:4.

Tatsächlich wurde Maza zuletzt sogar bereits mit einem Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht. Dem algerischen Journalisten Brahim Hanifi zufolge soll der französische Topklub den gebürtigen Berliner "um jeden Preis" verpflichten wollen. Auch Sky berichtete, dass PSG bereits im Winter konkrete Schritte unternehmen könnte, um Maza aus Leverkusen loszueisen. Demnach sei der Algerier als möglicher Ersatz für Khvicha Kvaratskhelia im Gespräch, der sich schwer am Knie verletzt hat und womöglich die gesamte Saison ausfallen könnte.

Schon in der vergangenen Saison hatte Maza beim Afrika-Cup für Algerien auf sich aufmerksam gemacht. Im Sommer 2025 wechselte der Offensivspieler für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC nach Leverkusen. Dort war er auch als möglicher Nachfolger von Florian Wirtz vorgesehen. In der laufenden Saison kommt der 20-Jährige bislang auf vier Tore und drei Vorlagen in zwölf Pflichtspielen.

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Bei der Ballon-d'Or-Verleihung belegte Maza zudem bei der Wahl zur Kopa Trophy für den besten Nachwuchsspieler den neunten Platz. Dabei bekam er von keinem Geringeren als Lionel Messi eine Stimme.

Maza hätte 2025 übrigens auch beim VfB Stuttgart landen können. Ein Transfer kam damals jedoch nicht zustande. "Es gibt viele Gründe, warum Verein und Spieler oft nicht zusammenkommen. Über eine gegenseitige Interessensbekundung ging es seinerzeit nicht hinaus", erklärte VfB-Boss Fabian Wohlgemuth gegenüber der Bild. Stattdessen entschied sich Maza für Leverkusen, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht.

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