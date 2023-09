"Ich will mehr": Cristiano Ronaldo hat nach 850 Toren noch nicht genug

Cristiano Ronaldo will trotz seines Meilensteins weiter das machen, was er am besten kann: Tore erzielen!

WAS IST PASSIERT? Der Erfolgshunger von Superstar Cristiano Ronaldo ist auch nach seinem 850. Karrieretor noch längst nicht gestillt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich will mehr", stellte der 38 Jahre alte Portugiese am Mittwoch auf einer Pressekonferenz seines Nationalteams vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Bratislava gegen Gastgeber Slowakei seine Ambitionen klar: "Solange ich spiele, will ich die Latte sehr hoch legen. Ich muss groß denken."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hatte am vergangenen Wochenende beim 5:1-Sieg seines saudischen Vereins Al-Nassr zum 850. Mal in seiner schillernden Karriere getroffen. Mit 123 Treffern in 200 Einsätzen für Ex-Europameister Portugal ist "CR7" auch Länderspiel-Weltrekordtorschütze.

WAS WURDE NOCH GESAGT? An ein Ende seiner Karriere denkt der fünfmalige Weltfußballer weiterhin nicht. "Ich möchte weitermachen, weil ich mich gut und nützlich fühle", sagte Ronaldo.

