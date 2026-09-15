Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Falko Blöding

"Ich weiß nicht, wie lange sie noch auf Florian Wirtz warten können": Vorzeitiger Abgang vom FC Liverpool wird ins Gespräch gebracht

Premier League
Liverpool - Fulham
Liverpool
F. Wirtz

Florian Wirtz kommt in Liverpool weiter nicht in Tritt. Ein Ex-Nationalspieler rechnet nicht damit, dass sich dies noch ändert.

Der mediale Gegenwind für Mittelfeldstar Florian Wirtz beim FC Liverpool wird wieder stärker. Nach dem durchwachsenen Auftritt des ehemaligen Leverkuseners beim 0:0 der Reds in der Premier League gegen Fulham am Wochenende fällte der englische Ex-Nationalspieler und heutige Sky-Sports-Experte Paul Merson ein drastisches Urteil: "Ich weiß nicht, wie lange sie noch auf Florian Wirtz warten können."

Wirtz spielte gegen die Cottagers wieder im offensiven Mittelfeld, blieb dort aber blass und konnte das erneute Remis Liverpools nicht verhindern. Merson zweifelt mittlerweile an der Eignung Wirtz' für das Spiel des 20-fachen Meisters: "Ich bin ein großer Fan von ihm und ich denke, er ist ein besonderer Spieler. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht."

Die Eignung des Edeltechnikers für die Premier League stellten zuletzt mehrere Ex-Profis in Frage. Liverpool hatte Wirtz 2025 für 125 Millionen Euro von der Werkself verpflichtet, es folgte eine durchwachsene erste Spielzeit auf der Insel. Auch unter dem neuen Trainer Andoni Iraola lässt Wirtz sein Talent zwar immer wieder aufblitzen, von seiner Galaform aus Leverkusener Zeiten ist er jedoch weiter weit entfernt.

In dieser Saison wartet der 23-Jährige noch auf seinen ersten Treffer. Ein magerer Assist steht für ihn nach fünf Pflichtspielen zu Buche. Dazu ist Wirtz laut WhoScored mit 53 Ballverlusten der Spieler in der Premier League, der in dieser Saison am häufigsten die Kugel verlor.

Angesichts dieser Zahlen und der ausbleibenden Entwicklung rechnet Mick Brown damit, dass Liverpool nach dieser Saison einem Wirtz-Verkauf offen gegenüberstehen würde. Der Ex-Scout von Reds-Erzrivale Manchester United erklärte bei Football Insider, Liverpool werde die "Möglichkeit, einen Teil der im Sommer 2025 gezahlten Ablösesumme zurückzubekommen, auf jeden Fall prüfen".

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images


Denn: "Wenn man so viel Geld für einen Spieler ausgibt, will man auch, dass er jede Woche Leistung zeigt, Tore und Assists liefert und dem Team hilft, zu gewinnen. Er ist seinem Preisschild überhaupt noch nicht gerecht geworden. Zwar kann er nicht unbedingt etwas dafür, dass es (das Preisschild, d. Red.) auf ihm lastet, aber trotzdem wird der Verein mit seinem Investment nicht zufrieden sein."

Wirtz steht an der Anfield Road noch bis 2030 unter Vertrag. Vor der Länderspielpause stehen für ihn und seine Mannschaftskameraden noch zwei Partien an: Am Dienstagabend trifft Liverpool im Carabao Cup zuhause auf den Ligarivalen Tottenham Hotspur. Es folgt am Sonntag ein Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth.


Werbung

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen