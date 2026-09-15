Der mediale Gegenwind für Mittelfeldstar Florian Wirtz beim FC Liverpool wird wieder stärker. Nach dem durchwachsenen Auftritt des ehemaligen Leverkuseners beim 0:0 der Reds in der Premier League gegen Fulham am Wochenende fällte der englische Ex-Nationalspieler und heutige Sky-Sports-Experte Paul Merson ein drastisches Urteil: "Ich weiß nicht, wie lange sie noch auf Florian Wirtz warten können."

Wirtz spielte gegen die Cottagers wieder im offensiven Mittelfeld, blieb dort aber blass und konnte das erneute Remis Liverpools nicht verhindern. Merson zweifelt mittlerweile an der Eignung Wirtz' für das Spiel des 20-fachen Meisters: "Ich bin ein großer Fan von ihm und ich denke, er ist ein besonderer Spieler. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht."

Die Eignung des Edeltechnikers für die Premier League stellten zuletzt mehrere Ex-Profis in Frage. Liverpool hatte Wirtz 2025 für 125 Millionen Euro von der Werkself verpflichtet, es folgte eine durchwachsene erste Spielzeit auf der Insel. Auch unter dem neuen Trainer Andoni Iraola lässt Wirtz sein Talent zwar immer wieder aufblitzen, von seiner Galaform aus Leverkusener Zeiten ist er jedoch weiter weit entfernt.

In dieser Saison wartet der 23-Jährige noch auf seinen ersten Treffer. Ein magerer Assist steht für ihn nach fünf Pflichtspielen zu Buche. Dazu ist Wirtz laut WhoScored mit 53 Ballverlusten der Spieler in der Premier League, der in dieser Saison am häufigsten die Kugel verlor.

Angesichts dieser Zahlen und der ausbleibenden Entwicklung rechnet Mick Brown damit, dass Liverpool nach dieser Saison einem Wirtz-Verkauf offen gegenüberstehen würde. Der Ex-Scout von Reds-Erzrivale Manchester United erklärte bei Football Insider, Liverpool werde die "Möglichkeit, einen Teil der im Sommer 2025 gezahlten Ablösesumme zurückzubekommen, auf jeden Fall prüfen".

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Denn: "Wenn man so viel Geld für einen Spieler ausgibt, will man auch, dass er jede Woche Leistung zeigt, Tore und Assists liefert und dem Team hilft, zu gewinnen. Er ist seinem Preisschild überhaupt noch nicht gerecht geworden. Zwar kann er nicht unbedingt etwas dafür, dass es (das Preisschild, d. Red.) auf ihm lastet, aber trotzdem wird der Verein mit seinem Investment nicht zufrieden sein."

Wirtz steht an der Anfield Road noch bis 2030 unter Vertrag. Vor der Länderspielpause stehen für ihn und seine Mannschaftskameraden noch zwei Partien an: Am Dienstagabend trifft Liverpool im Carabao Cup zuhause auf den Ligarivalen Tottenham Hotspur. Es folgt am Sonntag ein Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth.



