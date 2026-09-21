Pascal Groß hat verkündet, dass er im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay dazu bereit gewesen wäre, im Elfmeterschießen anzutreten. Doch dazu kam es nicht, weil der Mittelfeldspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht eingewechselt wurde. Das DFB-Team verlor das Duell vom Punkt, nachdem es zuvor nach 120 Minuten 1:1 gestanden hatte. Wie die TV-Bilder zeigten, hatte Führungsspieler Joshua Kimmich größere Mühe, Schützen für das Elferschießen zu gewinnen, nachdem es sich abgezeichnet hatte, dass mehr als die zuvor festgelegten fünf Spieler pro Team antreten müssen.

Leon Goretzka wollte nicht schießen - und stattdessen übernahm Jonathan Tah die Rolle des sechsten Schützen und verballerte den ersten Elfmeter seiner Karriere. "Ich war auf dieses Szenario vorbereitet, aber ich will da nicht nachkarten", sagte Groß nun auf seinen möglichen Einsatz im Elfmeterschießen im kicker. Im Nachgang sei das allerdings kein Thema mehr mit Bundestrainer Nagelsmann gewesen: "Nein, da gab es kein Gespräch. Ihm tat das Ganze natürlich auch extrem weh, jeder war am Boden", sagte Groß.

Er kam bei der WM in Nordamerika nur im Gruppenspiel gegen Ecuador als Einwechselspieler 17 Minuten lang zum Einsatz. Im Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp fehlte der 35-Jährige, was angesichts seines Alters nicht überraschend kam, auch wenn er zunächst keinen Rücktritt aus dem DFB-Team öffentlich verkündet hatte. "Ich hatte nach der WM mit etwas Abstand bereits entschieden, dass das Thema für mich abgeschlossen ist", bekannte er nun und ergänzte deshalb auch: "Ich hatte mit dem Bundestrainer kein Gespräch. Für mich ist die Nichtnominierung kein Problem."

Wie ist Pascal Groß aktuell in Form?

Groß stand in 19 Länderspielen für Deutschland auf dem Platz. Dabei gelang ihm ein Tor. Mit seinem Klub Brighton ist er ganz stark in die neue Saison gestartet: Als Tabellendritter gehen die Seagulls in die Länderspielpause. Groß kommt in fünf Premier-League-Partien auf überragende drei Tore und vier Assists.