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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

"Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr hier": Jose Mourinho hätte an Vinicius Juniors Stelle längst die Reißleine gezogen

La Liga
José Mourinho
Vinicius Junior
Real Madrid

Reals Coach hat seinen in der Kritik stehenden Starspieler verteidigt.

Jose Mourinho hätte als Vinicius Junior längst die Reißleine gezogen: Die ständigen Anfeindungen, die rassistischen Beleidigungen, die Feindseligkeit in fremden Stadien – all das wäre dem Startrainer von Real Madrid in der Lage des Brasilianers zu viel geworden.

"Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Ich hätte im vergangenen Sommer einen Wechsel in eine Liga, ein Land erzwungen, in dem die gegnerischen Vereine und Stadien ihn respektieren", sagte Mourinho vor dem Ligaduell mit dem FC Sevilla am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN).

Dass Vinicius stattdessen weiterhin das Trikot der Königlichen trägt, nötigt dem Portugiesen größten Respekt ab. "Er ist ein fantastischer Junge. Es spricht enorm für ihn, dass er all das durchsteht und trotzdem noch ein Lächeln im Gesicht hat", schwärmte Mourinho über den 26 Jahre alten Offensivspieler, der sich seit seinem Wechsel nach Madrid 2018 als Reizfigur bei gegnerischen Fans immer wieder rassistischen Beleidigungen ausgesetzt sah.

Erst im Sommer verlängerte Vinicius seinen Vertrag sogar bis 2032. Aus Liebe zum Verein, zur Stadt – und aus der Hoffnung heraus, dass sich die Dinge irgendwann zum Besseren wenden würden, wie Mourinho erklärte. Der Brasilianer lasse sich zwar verletzen, aber nicht unterkriegen.

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Auf dem Rasen läuft es für Vinicius derzeit allerdings alles andere als rund. Beim jüngsten Ligaerfolg gegen Villarreal brannten dem Flügelspieler die Sicherungen durch: Wegen eines Griffs in die Haare seines Gegenspielers flog er vom Platz und wurde anschließend für vier Partien gesperrt. Den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober muss er damit von der Tribüne verfolgen. Auch beim turbulenten 4:3 in der Champions League gegen die AS Rom blieb Vinicius blass, Mourinho nahm ihn vorzeitig vom Feld.

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