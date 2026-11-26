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Pep Guardiola fand in München eine hänzlich andere Situation als einst bei Barca vor, wie er jetzt schilderte. Außerdem hätte er gerne noch Neymar an die Säbener Straße gelotst.

Bayern Münchens ehemaliger Trainer Pep Guardiola hat sich zu seiner erfolgreichen Zeit beim deutschen Rekordmeister geäußert - und geschildert, welche Probleme er dort zu Beginn vorfand.

Der Katalane hatte von 2008 bis 2012 den FC Barcelona zu jeder Menge Triumphen geführt, dann ein Sabbatjahr eingelegt und schließlich 2013 an der Säbener Straße angeheuert. "Die größte und zugleich schwierigste Herausforderung war der Abschied aus Barcelona und der Wechsel nach Deutschland, nachdem der FC Bayern unter Jupp Heynckes das Triple gewonnen hatte", führte Guardiola bei RomarioTV aus. "Es war damals schwierig, die Spieler von meinen Vorstellungen zu überzeugen - nicht, weil sie nicht dazu bereit gewesen wären, sondern weil sie gerade das Triple gewonnen hatten."

Bei Barca habe er nach seiner Beförderung vom Junioren- zum Chefcoach fünf Jahre zuvor eine komplett andere Situation vorgefunden: "Als ich den FC Barcelona übernahm, hatte die Mannschaft die Saison mit 18 Punkten Rückstand auf Real Madrid beendet. Wenn man in einer solchen Situation zu einer Mannschaft kommt, folgen einem die Spieler meist aufmerksamer, weil es zuvor nicht gut gelaufen ist und sie sich Verbesserungen wünschen."

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Anders sei es dagegen bei einem Team, das gerade die Champions League, die Meisterschaft in der Bundesliga und den DFB-Pokal geholt habe. "Was kann man überhaupt noch gewinnen?", fragte Guardiola. "Mehr war praktisch nicht möglich."

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Allerdings habe er in dieser Situation "enorme Hilfe" einiger Spieler erhalten. Guardiola nannte dabei den damaligen Kapitän Philipp Lahm sowie dessen spätere Weltmeisterkollegen Toni Kroos, Manuel Neuer und Thomas Müller.

Guardiola bestätigte auch, dass er den seinerzeit aufstrebenden Superstar Neymar, der noch für den FC Santos in Brasilien spielte, nach München holen wollte. "Damals gab es Gerüchte, dass Neymar zu Barcelona wechseln würde. Allerdings hieß es auch, dass der Transfer noch nicht vollständig abgeschlossen sei. Ich saß mit ihm in einem Raum und versuchte, ihn von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen. Wir sprachen ein wenig über Fußball, aber letztlich entschied er sich für Barcelona."

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Neymar kostete damals eine horrende Ablösesumme, die sich am Ende auf rund 88 Millionen Euro belaufen haben soll. Deutlich zu viel für die Bayern in jener Zeit. Der damalige Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Uli Hoeneß erklärte bereits in jenem Sommer: "Guardiola hatte gewisse Vorstellungen, einen jungen brasilianischen Spieler zu kaufen. Aber wir waren in der Vergangenheit nicht so gut gelegen mit jungen Brasilianern." Grund dafür sei die schwierige Eingewöhnung hinsichtlich Kultur und Klima. "Wenn du dann einen holst, der 20 oder 30 Millionen Euro oder mehr kostet, dann ist es extrem schwierig. Wir haben es im Fall Breno erlebt."

Statt Neymar verpflichteten die Bayern 2013 für die fixe Ablöse von 37 Millionen Euro Mario Götze vom Ligarivalen BVB. Außerdem kam noch Guardiolas Wunschspieler Thiago von Barca. Er kostete 25 Millionen Euro, blieb sieben Jahre beim FCB und entwickelte sich dort zum Volltreffer.

Getty Images

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Wie lange war Pep Guardiola Trainer des FC Bayern?

Guardiola arbeitete drei Jahre lang in München. Unter seiner Leitung stellten die Bayern zahlreiche Rekorde auf und gewannen viele Titel. Unter anderem dreimal die Deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Die große Krönung mit dem Gewinn der Königsklasse blieb allerdings aus.

2016 verabschiedete sich der mittlerweile 55-Jährige mit auslaufendem Vertrag zu Manchester City. Dort blieb er zehn Jahre lang und prägte ebenfalls eine ultra-erfolgreiche Ära. Aktuell ist er vereinslos und legt eine freiwillige Pause ein. Es gilt als wahrscheinlich, dass er als nächstes eine Nationalmannschaft übernimmt.