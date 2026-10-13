"Ich stimme nicht zu, dass er eine Statue ist": Ajax-Trainer Michel verteidigt Marc-Andre ter Stegen nach Madame-Tussauds-Vergleich

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Ajax tat sich im Spielaufbau gegen Nijmegen schwer, das galt auch für Marc-Andre ter Stegen. Anschließend war das ein großes Thema.

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Marc-Andre ter Stegen (34) sieht sich in den Niederlanden durchaus bereits mit Kritik konfrontiert – und jetzt auch mit einem kuriosen Vergleich.

Nach dem enttäuschenden 1:1 seines Klubs Ajax Amsterdam gegen NEC Nijmegen am vergangenen Spieltag der Eredivisie sah sich Trainer Michel (50) während der Pressekonferenz mit einer kuriosen Frage konfrontiert.

Ein Journalist erkundigte sich nach dem trägen Ajax-Spielaufbau. Unter anderem hatte es zuvor auf dem Rasen eine Szene gegeben, bei der ter Stegen die Kugel lange hielt, ohne sie weiterzuspielen. Die unzufriedenen Fans in der Johan-Cruyff-Arena quittierten das mit Pfiffen. Daher leitete der Medienvertreter seine Frage an Michel ein: "Ihr Torhüter stand dort lange mit dem Ball am Fuß und bewegte sich nicht. Das hat sich irgendwann angefühlt wie in einem Museum dieser Stadt - Madame Tussauds."

Madame Tussauds ist weltweit bekannt für lebensechte Wachsfiguren von Prominenten. Dass sein Schlussmann damit in Verbindung gebracht wird, passte Michel allerdings gar nicht. "Ich stimme nicht zu, dass er eine Statue ist", stellte der Spanier klar und führte dann aus: "Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in manchen Situationen den Ball mehr laufen lassen sollten. In der Szene musste ter Stegen den Ball kurz halten, um Bewegungen beim Gegner zu provozieren."

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Es sei als freier Mann, "ziemlich schwierig, solche Situationen zu kreieren", so Michel weiter: "Und mir ist natürlich auch aufgefallen, dass das Publikum dabei nervös wurde. Wir müssen diese Situationen anders lösen."

Getty Images

Wie läuft es für Marc-Andre ter Stegen bei Ajax?

Beim Remis gegen Nijmegen ging Ajax bereits früh durch Tolu Arokodare in Führung (7.). Allerdings fiel wenig später auch schon der Ausgleich durch ein Elfmetertor von Tjaronn Chery (19.). Weil Ajax trotz 15 Torschüssen gegen die emsig verteidigenden Gäste keinen Sieg herausschoss, bleibt Amsterdam in der Tabelle Fünfter. Der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Feyenoord beträgt fünf Zähler.

Keeper ter Stegen wechselte in diesem Sommer auf Leihbasis vom spanischen Topklub FC Barcelona zu Ajax. Dort wechseln sich Licht und Schatten bei seinen Leistungen ab. In neun Pflichtspielen kassierte er bislang 14 Gegentore und bewahrte in zwei Begegnungen eine weiße Weste. Von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) wurde er vorläufig zur Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft bestimmt und absolvierte auch die erste Partie der vergangenen XXL-Länderspielpause, passenderweise in Amsterdam gegen die Niederlande (1:1).