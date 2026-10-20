"Ich sehe keine Zukunft für ihn bei Liverpool!" Dietmar Hamann mit düsterer Prognose für Florian Wirtz

"Ich weiß, wie talentiert er ist und wozu er fähig ist, aber ich glaube, er hat jegliches Vertrauen und jeglichen Glauben an seine Fähigkeiten verloren. Ich glaube nicht, dass er daran glaubt, in der Premier League bestehen zu können. Ich sehe keine Zukunft für Wirtz bei Liverpool", sagte Hamann in einem Interview mit dem Portal Givemesport.

Die Hoffnungen, dass sich die Situation von Wirtz an der Anfield Road durch den Trainerwechsel von Arne Slot auf Andoni Iraola zum besseren wendet, hätten sich nach Ansicht des ehemaligen deutschen Nationalspielers nicht erfüllt. "Seine Leistungen sind nicht besser als in der letzten Saison", urteilte Hamann.

Wirtz war zuletzt nach der 0:3-Klatsche im Topspiel gegen Manchester City am 11. Oktober erneut in den Fokus der Kritik geraten. Weil seine Torbeteiligungen seit seinem 125 Millionen Euro teuren Wechsel von Bayer Leverkusen zu den Reds deutlich zurückgegangen sind, wurde er schon in seiner Debütsaison teils scharf von Ex-Spielern und TV-Experten attackiert.

Verlässt Florian Wirtz den FC Liverpool nach der Saison?

Einer davon ist Jamie Carragher, der dem deutschen Ausnahmespieler schon mehrfach einen Abschied ans Herz gelegt hat. So auch jetzt. "Liverpool wird eine Entscheidung treffen müssen - vielleicht nicht unbedingt im Winter, sondern am Saisonende, wenn kein großes Turnier ansteht und ein freier Sommer bevorsteht. Ich glaube, dann lassen sich Transfers viel schneller und einfacher abwickeln", mutmaßte Carragher im Podcast Hamann & Stankovic von Sky Sport Austria.

Der ehemalige Verteidiger der Reds habe "viel Wohlwollen" in Liverpool gegenüber Wirtz festgestellt: "Die Leute wollten wirklich, dass er Erfolg hat", betonte Carragher, der auch erfahren haben will, dass der deutsche Nationalspieler "ein toller Kerl" sei. Allerdings schieße er einfach "keine Tore" und dies sei in Iraolas System mit breiten Flügelspielern, die eher seltener in Abschlusssituationen kämen, elementar: "Er wirkt in einem Spiel nie so, als könnte er ein Tor schießen."

In seinen 58 Pflichtspielen erzielte Wirtz tatsächlich für seine Verhältnisse äußerst bedenkliche sieben Tore. Bei Bayer Leverkusen waren es 57 Treffer in 197 Spielen, dazu 65 Vorlagen. Immerhin diesbezüglich lief es für den 23-Jährigen in den beiden Spielen nach dem Debakel gegen Manchester City wesentlich besser.

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Florian Wirtz mit Wechsel zu Chelsea und FC Bayern in Verbindung gebracht

Am vergangenen Wochenende glänzte Wirtz beim 2:1-Sieg über den FC Brentford als Strippenzieher, bereitete das zwischenzeitliche 1:1 von Victor Munoz vor und war insgesamt für neun Liverpooler Chancen verantwortlich. Laut Opta hat diesen Wert in der Premier League seit fünf Jahren kein Spieler mehr erreicht. Schon zuvor in der Champions League beim 6:3 gegen den LASK hatte sich Wirtz verbessert präsentiert und beim 3:0 von Bradley Barcola assistiert.

Und immerhin: Hamann relativierte im Podvcast mit Carragher seine Kritik an Wirtz und urteilte, dass Liverpools Spieler es ihm auch schwer machen würden, das Beste aus sich herauszuholen.

Aufgrund der anhaltenden Kritik an ihm werden rund um Wirtz dennoch Transfergerüchte laut. Mal wird er mit einem Wechsel zum FC Chelsea und Förderer Xabi Alonso in Verbindung gebracht, mal mit einer Rückkehr in die Bundesliga zum FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister wollte Wirtz im Sommer 2025 unbedingt verpflichten und wähnte sich in den Verhandlungen mit Vater und Berater Hans sogar schon am Ziel.

Dann entschied sich der Offensivspieler sich allerdings für den Schritt in die Premier League zum FC Liverpool. Als die Nachricht davon Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge erreichte, seien diese nach Angaben der Süddeutschen Zeitung "vor Schreck vom Hocker gefallen".

Florian Wirtz erhält Mitleid vom FC Bayern

Im November des vergangenen Jahres hatte Wirtz dann sogar eine erste Mitleidsbekundung von Hoeneß erhalten, als der deutsche mit großen Anlaufschwierigkeiten in England zu kämpfen hatte. "Der arme Flo Wirtz", sagte Hoeneß, der anschließend über die irren Transferausgaben der Reds herzog. Liverpool hatte in diesem Sommer insgesamt über fast 500 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Neben Wirtz kamen auch noch Alexander Isak (145 Mio.) und Hugo Ekitike (95 Mio.). Der sportliche Ertrag blieb überschaubar.

"Ich habe es schon mal gesagt: Sie brauchen bald fünf Bälle, um zu spielen, weil die Stars ihn alle für sich haben wollen", spottete Hoeneß: "Armer Florian Wirtz, er bekommt den Ball einfach nicht, weil Salah und Szoboszlai und all die anderen nur für sich spielen wollen."

Zuletzt äußerte auch Präsident Herbert Hainer Mitleid für den deutschen Starspieler angesichts der heftige Kritik, die in den vergangenen Wochen auf ihn einprasselte. "Zunächst mal finde ich, dass Florian Wirtz ein herausragender Spieler ist, das ist überhaupt keine Frage", sagte Hainer, "und es tut mir fast ein bisschen leid für ihn, dass er in England jetzt noch nicht die Form gebracht hat, die er bei Leverkusen hatte, weil wir ihn auch für die deutsche Nationalmannschaft brauchen."

Während er in Liverpool nach wie vor noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint, nutzte Wirtz die Länderspielpause und sammelte dort mit einer Gala-Vorstellung für die DFB-Elf gegen Serbien endlich wieder ein bisschen Selbstvertrauen.

Mit den Reds trifft Wirtz nun in der Champions League auf Villarreal. Eine Pflichtaufgabe, sollte man meinen. Am Wochenende steht dann das nächste Topspiel an, wenn Fabian Hürzeler mit seinem Überraschungsteam aus Brighton an die Anfield Road kommt. Brighton gewann fünf der ersten sieben Saisonspiele und ist aktuell der ärgste Verfolger des Spitzenduos bestehend aus ManCity und Arsenal.