"Ich schreibe ihm eine Nachricht": Antonio Nusa hat sich vor dem Duell in der Champions League mit RB Leipzig etwas Besonderes für Erling Haaland überlegt

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Antonio Nusa wächst bei RB Leipzig immer mehr in die Rolle von Yan Diomande (jetzt Real Madrid) hinein. Für das Duell in der Champions League gegen Manchester City hat er sich einen Plan gegen Erling Haaland zurechtgelegt.

Werbung

RB Leipzig und sein aufstrebender Star Antonio Nusa sind in der Champions League gegen Manchester City der krasse Underdog. Doch Nusa hat sich was überlegt, um seinen Nationalmannschaftskollegen zu stoppen.

Der norwegische Flügelspieler, der in dieser Bundesliga-Saison aufblüht, möchte den Rhythmus seines Nationalmannschaftskollegen mit einer Nachricht vor dem Spiel stören.

Das Duell in der Red Bull Arena hat für Nusa eine besondere persönliche Bedeutung: Er trifft zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf Vereinsebene auf seinen Nationalmannschaftskapitän Haaland. Die beiden Norweger verbindet abseits des Platzes eine enge Freundschaft. Nusa nennt den Stürmer von Manchester City regelmäßig als wichtigen Einfluss auf seine sportliche Entwicklung. Trotz ihrer Freundschaft will Nusa dafür sorgen, dass sein Landsmann Deutschland am Mittwochabend mit leeren Händen verlässt.

Der Flügelspieler bestätigte, dass er vor dem Anpfiff Kontakt zu Haaland aufnehmen will. "Er ist ein großartiger Kerl. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Hoffentlich können wir gewinnen", sagte er der Bild. In der Hoffnung, den Superstar ein wenig aus dem Konzept zu bringen vor dem Anpfiff, will Nusa Haaland schon vor dem Spiel eine Nachricht schreiben. Was da drinstehen soll, verriet er dem Blatt allerdings nicht.

Werbung Werbung

Wie sind die Leistungsdaten von Antonio Nusa?

Als Leipzig dem Verkauf von Yan Diomande an Real Madrid für die astronomische Summe von 125 Millionen Euro zustimmte, fragten sich viele Beobachter, wie der Bundesligist dessen hohe Torbeteiligung ersetzen würde. Nach dem ersten Viertel der Saison zeichnet sich die Antwort jedoch ab: der 21-jährige Nusa. Bereits seit 2024 in Leipzig, hat er in dieser Saison seinen Durchbruch geschafft. Nusa erzielte in der Bundesliga bereits zehn Scorer (vier Tore, sechs Assists).

Verwandte Themen

Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden

Damit führt er die vereinsinterne Rangliste der Torbeteiligungen an. Die Begegnung mit Manchester City ist der ultimative Gradmesser für Nusas Entwicklung. In der Champions League hat er in drei Einsätzen jedoch noch nicht scoren können.

Was Martin Demichelis über Nusa sagt

Trainer Martin Demichelis lobte seinen aufstrebenden Star überschwänglich und bezeichnete ihn als Albtraum für gegnerische Abwehrreihen.

Werbung

Demichelis äußerte sich begeistert über den Einfluss des jungen Spielers auf die Mannschaft. "Es ist schwierig, gegen ihn zu verteidigen. Wir müssen ehrlich sein: Er ist in herausragender Form und macht wirklich den Unterschied", sagte Demichelis.

Wie sieht Erling Haalands Bilanz gegen RB Leipzig aus?

Leipzigs Aufgabe wird durch Haalands herausragende Torbilanz gegen den Klub erschwert. Der norwegische Stürmer betrachtet den deutschen Verein seit Langem als seinen Lieblingsgegner: Für Borussia Dortmund und Manchester City erzielte er gegen Leipzig in nur acht Einsätzen beeindruckende zwölf Tore. Dazu gehören seine fünf Treffer beim 7:0-Sieg von Manchester City im Champions-League-Achtelfinale im März 2023, ein Ergebnis, das den Fans noch immer im Gedächtnis ist.

Werbung

Auch in dieser Europapokalsaison zeigt Haaland keine Anzeichen, nachzulassen: In diesem Wettbewerb hat er bereits viermal getroffen. Manchester City steht in der Premier League komfortabel auf Platz zwei und reist als klarer Favorit nach Deutschland. Für Leipzig, das in seinen ersten drei Europapokalspielen nur einen Sieg geholt hat, wächst der Druck, ein gutes Ergebnis zu erzielen, um die Hoffnung auf den Einzug in die K.-o.-Runde am Leben zu erhalten.