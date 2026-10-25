Versöhnliche Botschaft von Julian Alvarez nach dem Transfertheater aus dem vergangen Sommer. Der Stürmer von Atletico Madrid hat sich öffentlich für sein Verhalten entschuldigt, nachdem er vor wenigen Monaten noch unbedingt einen Wechsel zum FC Barcelona durchdrücken wollte - sogar von einem Streik war die Rede.

"Ich wollte mich bei unseren Fans für meine Worte während der WM entschuldigen. Das war ein Fehler - sowohl die Art und Weise als auch der Zeitpunkt", wird der Argentinier nun in der Marca zitiert.

Er könne "den Ärger der Leute verstehen. Ich wäre auch wütend gewesen, wenn ich Fan wäre. Und umso mehr, weil sie so hinter mir gestanden haben. Ich möchte mich auch bei der Mannschaft bedanken, weil sie mich in dieser Zeit unterstützt hat."

Was hat Julian Alvarez in seinem brisanten Interview gesagt?

Die von Alvarez angesprochen Worte stammen aus einem Interview nach dem 2:0-Sieg der Albiceleste gegen Österreich, wobei der 26-Jährige dort entschlossen verkündete: "Das Beste für alle ist ein Transfer. Ich will mir meinen Traum erfüllen!"

Es war der Höhepunkt einer wochenlangen Schlammschlacht, die am Ende durch das Schließen des Transferfensters und das Veto der Atletico-Bosse beendet wurde. Alvarez, in Madrid mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet, musste bei den Rojiblancos bleiben.

Ob ein Wechsel nach Katalonien damit nun endgültig vom Tisch ist? Ungewiss. Denn wie Onda Cero und Mundo Deportivo berichten, hat sich Alvarez jüngst von seinem Berater Fernando Hidalgo getrennt. Grund: Unzufriedenheit darüber, wie das vergangene Transferfenster abgelaufen ist.

Neuer Mann an seiner Seite soll Pablo Barquero sein, der im Sommer bereits den Wechsel Rodris von Manchester City zum FC Barcelona einfädelte. Die Zukunft von Alvarez ist also weiterhin offen, wobei der Wunsch nach einem Wechsel zu seinem Traumklub nach wie vor bestehen dürfte.