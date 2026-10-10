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Niclas Füllkrug celebration against BVB IMAGO / pepphoto

"Ich mach das Tor ja für uns und nicht gegen sie": Niclas Füllkrug verrät Grund für Jubel gegen Ex-Klub Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug hatte bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon vor dem Anpfiff so eine Ahnung.

"20.30 Uhr, Signal Iduna Park, da kommt der Champions-League-Fülle raus", sagte der Ex-Dortmunder nach seinem späten Tor beim 2:2 (0:0) von Werder Bremen beim BVB am Sky-Mikrofon und lachte, "es hat sich ein bisschen so angefühlt, eine ganz tolle Atmosphäre, ein tolles Stadion."

Eigentlich war sein Ex-Klub auf dem Weg zum fünften Sieg im fünften Bundesligaspiel, als Füllkrug in der Nachspielzeit noch ausglich - mit seinem allerersten Tor gegen die Borussia, das er ausgiebig feierte. Ganz anders als viele Profis, die sich bei Treffern gegen die alten Kollegen zurückhalten. "Den Jubel konnte ich mir nicht verkneifen", sagte er und erläuterte: "Ich mach das Tor ja für uns und nicht gegen sie." Er habe "den BVB sehr gern", betonte er, schaue "viele Spiele" und habe sich vor dem Anpfiff auch "kurz bei der Gelben Wand bedankt".

Insgesamt fühlte sich das Remis nach der turbulenten Schlussphase mit vier Toren ab der 80. Minute und zwischenzeitlicher 2:0-Führung für Dortmund wie ein Sieg an, meinte Füllkrug, "wenn man so zurückkommt". Es sei "die Belohnung, die man bekommt, wenn man positiv ist und diese Bereitschaft zeigt", betonte der 33-Jährige, der in der Saison 2023/24 in 43 Spielen für den BVB 15 Tore erzielt hatte.

14-mal hat er in 24 Länderspielen für Deutschland getroffen, doch seit Juni 2025 nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt. Auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hatte ihn nicht in den XXL-Kader für die ersten vier Spiele berufen. "Er hat erklärt, dass es ihm um die Zukunft geht", sagte Füllkrug.

Ausschließen wollte er eine Rückkehr ins DFB-Team dennoch nicht. "Wenn mein Land mich braucht, bin ich für mein Land da", sagte er und fügte grinsend an: "Auch wenn ich 43 bin." Gleichzeitig stellte er klar: "Aber ich bettle nicht darum, ich fordere nichts."

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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