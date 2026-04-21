“Ich komme dorthin, um etwas zu bewegen” – Wie David Beckham die MLS etablierte und die Liga für immer veränderte

Als er 2007 in Los Angeles ankam, bezeichneten viele in Europa dies als einen Schritt in Richtung Ruhestand, als Ablenkung durch Hollywood, als das Ende seiner Ambitionen auf höchstem Niveau. Doch was folgte, war etwas weitaus Größeres. David Beckham wurde zum Katalysator, der die MLS dazu zwang, global zu denken, ihre Regeln zu ändern, Stars anzuziehen und sich selbst als mehr als nur eine Nachwuchsliga am Rande des Weltfußballs zu verstehen.

“Man sagte, er würde „nach Hollywood gehen, um ein halber Filmstar zu werden“.

Das waren zumindest die Worte von Real Madrids Präsident Ramón Calderón, der David Beckhams Abschied vom Verein im Januar 2007 erklärte. Die Zukunft des englischen Nationalmannschaftskapitäns in Madrid stand schon seit Monaten auf der Kippe. Beckham zeigte keine konstanten Leistungen und war unter Fabio Capello in Ungnade gefallen. Vielleicht war sein Weggang schon immer programmiert.

“Man sagte, er würde „nach Hollywood gehen, um ein halber Filmstar zu werden“.

Das waren zumindest die Worte von Real Madrids Präsident Ramón Calderón, der David Beckhams Abschied vom Verein im Januar 2007 erklärte. Die Zukunft des englischen Nationalmannschaftskapitäns in Madrid stand schon seit Monaten auf der Kippe. Beckham zeigte keine konstanten Leistungen und war unter Fabio Capello in Ungnade gefallen. Vielleicht war sein Weggang schon immer programmiert.

Die Sache ist die: Calderón hatte recht.

Beckhams Ankunft in Los Angeles, um einen Fünfjahresvertrag bei den LA Galaxy zu unterschreiben, war eine glanzvolle Angelegenheit. Er hatte sich nie der Promi-Kultur entziehen können, die sein Fußballerleben jahrelang geprägt hatte, und mit seinem Wechsel zu den Galaxy nahm er sie einfach an. Was Kritiker in Spanien lange als Knüppel benutzt hatten, um auf ihn einzuschlagen, machte Beckham sich nun zu eigen – mit der richtigen Prise Fußball dazu.

Die europäische Sichtweise war zutiefst zynisch. Für manche wirkte dies wie eine Ausrede, ein Schritt in Richtung Ruhestand, eine Akzeptanz, dass er es nicht mehr schaffen würde. Im Nachhinein sieht es jedoch viel mehr wie der Schritt eines Vorreiters aus. Beckham wollte etwas Neues, etwas Anderes. Es gibt eine klare Linie zwischen den Irokesenschnitten, den schicken Autos, den Sonnenbrillen und der Ankunft in Los Angeles. Das war kein Zufall. Das war Beckham.

Und für Amerika war das ein echter Glücksfall. Die Major League Soccer steckte noch in den Kinderschuhen. Es herrschte zwar schon ein Anschein von Stabilität, aber an Qualität mangelte es noch. Die Liga war noch dabei, sich selbst zu finden. Beckham war nicht der Ausgangspunkt. Aber er war absolut der Katalysator, den die MLS brauchte. Seine Ankunft veränderte die Wahrnehmung der Liga und zwang die Organisation selbst, sich weiterzuentwickeln. Die MLS konnte es sich nicht mehr leisten, klein zu bleiben. Sie musste größer denken, sich besser vermarkten und den langen, beschwerlichen Weg zur globalen Legitimität beschreiten.

Der richtige Schritt zur richtigen Zeit

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Dies ist eine Geschichte über den US-Fußball und die MLS. Aber es ist auch eine Geschichte über Beckham. Wenn man sich seine Dokumentation ansieht, wird er von manchen immer noch negativ dargestellt, weil er sich damals entschied, nach Amerika zu gehen. Fabio Capello äußerte die Ansicht, dass ein Engagement in der MLS seine Chancen auf einen Einsatz in der Nationalmannschaft zunichte machen würde.

Der Kontext ist entscheidend. Die MLS war damals eine Liga, die im globalen Bewusstsein kaum eine Rolle spielte. Beckhams Zukunft in Madrid war ungewiss. Aber das Gute daran – und das wird oft vergessen – ist, dass Beckham immer noch ein hervorragender Fußballer war, der sich jeden Verein in Europa hätte aussuchen können. Sicher, er würde nie wieder für einen anderen Verein in der Premier League spielen. Aber Italien? Frankreich? Deutschland? Diese Ligen waren immer eine Option, und später versuchte er sich dort ohnehin.

Dann kam das Treffen, das alles veränderte. Im Jahr 2006 teilte Tim Leiweke, damals Miteigentümer von LA Galaxy, dem MLS-Kommissar Don Garber mit, dass Los Angeles bereit sei, einen großen Schritt zu wagen und einen europäischen Star zu verpflichten. Beckham, so sagte er, könne nicht nur der Hauptakteur bei Galaxy sein, sondern auch das Aushängeschild der Liga. Man müsse zwar technische Details lösen – dazu später mehr –, aber Garber war überzeugt.

Was jedoch nicht sofort klar war, war, welchem Verein Beckham beitreten würde. Phil Anschutz, ein Mitbegründer der MLS, besaß zu dieser Zeit drei der 13 Teams der Liga. Die Optionen standen theoretisch offen. Also flog Garber mit Leiweke und einem weiteren Liga-Funktionär nach Madrid, um einen Plan vorzustellen. Beckham sollte das Aushängeschild ihrer Liga werden. Sie würden Wege finden, ihm gutes Geld zu verschaffen. Und es fühlte sich immer so an, als müsse es Los Angeles sein, nicht zuletzt wegen Beckhams Promi-Lebensstil und der Tatsache, dass seine Frau Victoria wohl noch berühmter war.

Garber, Beckham und Victoria trafen sich zum Abendessen. Die Vision wurde dargelegt. Beckham war leicht zu überzeugen. Und warum sollte er das mit 31 auch nicht sein? Das war neu, so etwas hatte es noch nie wirklich gegeben. Beckham hatte schon immer eine Vorreiterrolle inne. Die MLS beharrte zudem darauf, dass sein Vertrag und sein kommerzieller Wert insgesamt über 250 Millionen Dollar betragen würden. Diese Zahl war wahrscheinlich übertrieben, aber der Punkt war klar: Dies war eine Abwechslung für jemanden, der der europäischen Fußballszene vielleicht überdrüssig geworden war.

Beckham sagte jedoch, dass dieser Wechsel keineswegs einen Rücktritt bedeute:

“Ich komme nicht dorthin, um ein Superstar zu sein. Ich komme dorthin, um Teil der Mannschaft zu sein, hart zu arbeiten und hoffentlich Titel zu gewinnen. Bei mir geht es um Fußball. Ich komme dorthin, um etwas zu bewegen. Ich komme dorthin, um Fußball zu spielen”, sagte er damals.

Das war im Januar 2007, und alles war unter Dach und Fach. Nach Ablauf seines Vertrags in Madrid würde Becks den Verein verlassen.





Die “Beckham Rule” und der Lebensstil in Los Angeles





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Doch es gab einige Hürden, die sein Engagement hätten verhindern können. .

Die erste war das Geld. Die MLS konnte sich ihn, wie man es auch dreht und wendet, schlichtweg nicht leisten. Als Garber Beckham das Projekt der Liga erstmals vorstellte, lag die Gehaltsobergrenze der MLS – also der Gesamtbetrag, der für den Aufbau einer kompletten Mannschaft zur Verfügung stand – bei etwa 2 Millionen Dollar. Beckham verdiente Berichten zufolge allein bei Real Madrid in einem einzigen Jahr etwa das Fünffache davon. Es musste sich etwas ändern.

Also tat die MLS etwas, das Beckhams Einfluss als Spieler noch überdauern sollte. Die Liga passte ihre Finanzvorschriften an und führte die “Designated Player”-Regel ein – schnell als “Beckham Rule”“ bezeichnet –, die es den Teams ermöglichte, Spieler außerhalb ihrer normalen Gehaltsobergrenzen zu verpflichten. Es wurde schnell kompliziert. Aber im Endeffekt ermöglichte es dem Galaxy, dem englischen Kapitän eine beträchtliche Summe Geld anzubieten. Das Ergebnis? Beckham verdiente 6,5 Millionen Dollar pro Jahr.

Andere Vereine zogen nach. Chicago Fire, New York Red Bulls und FC Dallas gaben im ersten Jahr, in dem die Regel galt, alle viel Geld aus. D.C. United und Sporting Kansas City folgten bald darauf. Claudio Reyna wechselte zu den Red Bulls. Cuauhtémoc Blanco unterschrieb bei den Fire. Denílson unterzeichnete einen Vertrag beim FC Dallas. Zum ersten Mal konnte die MLS Stars in nennenswertem Umfang verpflichten.

Beckhams Ankunft wurde mit etwas empfangen, das fast schon an Wahnsinn grenzte. Allein seine ersten Medienauftritte dauerten fast vier Stunden.

Der damalige GM von LA Galaxy, Alexi Lalas, behauptete, Beckhams Anwesenheit würde ein Licht auf die Liga selbst werfen.

“Eines der interessanten Dinge, die die Leute meiner Meinung nach sehen werden, ist zunächst einmal die Aufmerksamkeit, die er dem Sport und dem amerikanischen Fußball verschaffen wird. Die Leute werden die Qualität erkennen, die hier herrscht, und mir ist völlig klar, dass viele Menschen in England keine Ahnung haben, was in der Major League Soccer auf oder neben dem Platz vor sich geht”, sagte er. “Aber Tatsache ist, dass wir konkurrenzfähige Mannschaften, konkurrenzfähige Einzelspieler und eine sehr gute und wachsende Liga haben. Es ist nicht so, dass wir uns nicht verbessern könnten, und ich würde unsere Mannschaften sofort gegen einige Premier-League-Teams antreten lassen.”

Dann kam der Promi-Faktor ins Spiel – etwas, auf das die Galaxy, wie Lalas später zugab, nicht ganz vorbereitet waren. Beckhams Frau war, wenn auch nicht ganz so berühmt, so doch sicherlich in derselben Liga unterwegs. Wie die Beckham-Dokumentation später deutlich machte, fühlten sich beide unter den größten Namen der Welt vollkommen wohl. Innerhalb weniger Wochen gab es Partys mit Tom Cruise und Will Smith, an denen Beckham, im schicken Anzug und bereit für die Paparazzi, teilnahm.

Es erforderte jedoch eine gewisse Umstellung. Teamkollege Chris Klein gab später zu, dass es befremdlich war, fast über Nacht von der Anonymität in die Welt Hollywoods zu gelangen.

“[Beckham] war ein Gentleman und sehr zuvorkommend, jemand, der Teil des Teams sein wollte. Aber schon in den ersten Wochen wurden wir zu Partys eingeladen, die von Tom Cruise und Will Smith veranstaltet wurden. Das war alles einfach ein bisschen überwältigend”, sagte er.

Nicht nur Erfolge in den USA für David Beckham





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Dax McCarty erinnert sich noch gut daran. Sein FC Dallas spielte an einem heißen Sommertag im Jahr 2008 gegen LA Galaxy, als sein Teamkollege Adrian Serioux es sich in den Kopf gesetzt hatte, Beckham zu attackieren. Zu Beginn der ersten Halbzeit ging der Kanadier mit gestreckten Stollen in den Zweikampf, lange nachdem der Ball bereits weg war, und rammte Beckham zu Boden. Der Engländer sprang sofort wieder auf und begann sofort, sich mit ihm zu schubsen.

“Er hat Beckham einen Tackling verpasst, den dieser wohl so schnell nicht vergessen wird. Es war fast schon Körperverletzung, und er bekam die rote Karte”, erzählte McCarty GOAL. “[Beckham] sprang sofort wieder auf und ging dem Kerl direkt ins Gesicht … Man merkte in diesem Moment, dass es ihm wichtig war.”

Dieser Moment passte perfekt zu Beckhams Rhetorik. Seit Monaten hatte er betont, dass er nicht zum Urlaub in der MLS sei. Beckham liebte den Fußball und war entschlossen zu zeigen, dass er immer noch auf hohem Niveau spielen konnte. Seine Ambitionen reichten sogar noch weiter.

Auf dem Platz waren die Ergebnisse jedoch durchwachsen. Die Zahlen lesen sich nicht gerade berauschend. In fünf Spielzeiten – dazwischen lagen erfolgreiche Leihphasen bei Milan und Verletzungen – bestritt Beckham 117 Spiele und erzielte 20 Tore. Er schaffte es nur einmal in die MLS Best XI, wurde nie für den MVP nominiert und gewann nie die Auszeichnung zum Spieler des Jahres bei LA Galaxy.

Auch in der Umkleidekabine herrschte Spannung. Beckham übernahm bei seiner Ankunft die Kapitänsbinde von USMNT-Ikone Landon Donovan – eine Entscheidung, von der Donovan fast zwei Jahrzehnte später zugab, dass er sie “nie hätte treffen sollen”.

Dennoch gab es greifbare Erfolge. Beckham gewann zwei MLS Cups und zwei Supporters’ Shields und trug dazu bei, aus einer schwächelnden Galaxy-Mannschaft einen Titelanwärter zu machen.

Seinen größten Einfluss übte er jedoch abseits des Spielfelds aus. Die Galaxy verzeichnete einen Anstieg der Dauerkartenverkäufe, sicherte sich bedeutende Sponsorenverträge und sah zu, wie das Geschäft der Eigentümergruppe boomte. Ligaweit stieg die durchschnittliche Zuschauerzahl von rund 15.500 im Jahr vor Beckhams Ankunft auf 18.800 im Jahr seines Weggangs.

Die Wahrnehmung ist schwerer zu messen. Aber zumindest trug Beckhams Anwesenheit dazu bei, die breitere Fußballwelt davon zu überzeugen, dass auch außerhalb Europas und Südamerikas ernstzunehmender Fußball gespielt wurde. Stars waren schon zuvor gekommen – Pelé und Franz Beckenbauer spielten bekanntlich für den New York Cosmos in der alten NASL –, aber nur wenige weltbekannte Namen folgten. Fast jede bedeutende Persönlichkeit, die später in die MLS kam, tat dies in einer Liga, die Beckham mitgeprägt hatte. Thierry Henry sticht dabei besonders hervor.

“Es ist gut für das Spiel, es ist gut für den Sport in diesem Land“, sagte Beckham 2011. “Ich, Thierry und er sind schon einmal aufeinandergetroffen, weil wir das zuvor bei Manchester United und Arsenal getan haben … also werden die Leute darüber reden. Das verschafft dem Fußball in diesem Land viel Aufmerksamkeit in verschiedenen Ländern.”

Miami, Messi und was danach kam





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Es fehlte noch ein letztes Puzzlestück. Als Teil von Beckhams ursprünglichem Vertrag bei den Galaxy wurde ihm das Recht eingeräumt, eine Expansionsfranchise zu einem Vorzugspreis zu erwerben. Die MLS befand sich damals noch im Wachstum. Als Beckham kam, gab es 13 Teams, und die Liga erholte sich noch immer vom Verlust zweier Vereine in den frühen 2000er Jahren. Während seiner aktiven Karriere kamen sechs weitere Teams hinzu. Von Anfang an lag die Vermutung nahe, dass Beckham irgendwann einen Verein besitzen würde.

Die Bedingungen waren einfach. Es würde ihn “nur”§ 25 Millionen Dollar kosten, und jeder Markt stand zur Verfügung – außer New York City.

Miami kristallisierte sich als der logischste Standort heraus. Die Stadt hatte tiefe fußballerische Wurzeln, und ein früherer Verein – der Miami Fusion – hatte bereits die Lage sondiert, bevor er auflöste. Im Jahr 2014 machte Beckham von seiner Option Gebrauch und bekundete seine Absicht, ein Team nach Südflorida zu holen. Selbst damals war es ein Schnäppchen, vor allem angesichts der Tatsache, dass der LAFC etwa zur gleichen Zeit 110 Millionen Dollar für seinen Expansionsplatz gezahlt hatte.

Beckhams Ambitionen waren nie bescheiden. Ja, er wollte, dass der Verein – später Inter Miami genannt – wettbewerbsfähig sein sollte. Aber es gab auch das Gefühl, dass er seine eigene, von Prominenten geprägte Vision des Sports widerspiegeln würde. Das war Fußball als Unterhaltung, aufgebaut um die größten Namen des Sports.

Was uns zum Sommer 2023 bringt. Lionel Messi hatte das Leben in Paris satt. Er wollte nie wirklich ein PSG-Spieler sein, nachdem sein Abschied von Barcelona durch den finanziellen Zusammenbruch des Vereins erzwungen worden war. Ein Wechsel in die MLS war schon lange im Gespräch. Anfang August wurde er Realität.

War Beckhams Ankunft 2007 schon transformativ, so war die von Messi bahnbrechend. Miami bezahlte ihn großzügig und garantierte ihm Berichten zufolge nach seiner Karriere eine Beteiligung am Verein. In einer passenden Wendung tat Beckham für Messi das, was die MLS einst für ihn getan hatte – er sicherte ihm eine geschäftliche Zukunft jenseits seiner aktiven Karriere.

So bleibt Beckhams Vermächtnis letztlich bestehen. Er war der Erste. Er änderte die Regeln. Und fast zwei Jahrzehnte später folgte der größte Spieler der Welt dem Weg, den er mitgeprägt hatte.

Als Beckham damals ankam, beschrieb Don Garber diesen Schritt in schwungvollen Worten.

“David Beckham ist eine weltweite Sportikone, die den Fußballsport in Amerika über die Grenzen dieser Sportart hinaus tragen wird“, sagte Garber. “Seine Entscheidung, seine glanzvolle Karriere in der Major League Soccer fortzusetzen, ist ein Beweis dafür, dass sich Amerika rasch zu einer echten ‘Fußballnation’ entwickelt, deren Herzstück die MLS ist.”

Fast 20 Jahre später könnte Garber durchaus Recht gehabt haben.