Robert Andrich ist bei Bayer Leverkusen aufs Abstellgleis geraten. Das unterstrich Trainer Carles Martinez nun noch einmal mit deutlichen Worten.

Trotz der personellen Engpässe im Kader der Werkself setzt der neue Leverkusener Übungsleiter im Mittelfeld weiterhin nicht auf den erfahrenen Nationalspieler. Weder der Verkauf von Exequiel Palacios zu Premier-League-Klub Ipswich Town noch die Stoffwechselerkrankung des 17-jährigen Talents Kennet Eichhorn sorgen bei Martínez für ein Umdenken bezüglich des 31-jährigen Defensivallrounders.

Der Cheftrainer verdeutlichte auf der Pressekonferenz dessen verfahrene Situation mit deutlichen Worten: "Ehrlich gesagt rede ich nicht mit ihm. Die Einschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt dieselbe. Er war verletzt und hat in der vergangenen Woche nicht gespielt." Eine Annäherung zwischen den beiden Parteien hat es also selbst nach den jüngsten Kaderveränderungen nicht gegeben.

Martínez schob allerdings hinterher: "Natürlich ist die Situation nach dem Abgang von Palacios nicht identisch. Aber ich kann meine Einstellung nicht ändern, wenn ich noch nicht mit Robert gesprochen habe. Wenn sich etwas verändert, werde ich mit ihm sprechen. Wir werden sehen, was auf dem Transfermarkt und in den kommenden Tagen passiert. Wenn alles klar ist, werde ich mit allen Spielern sprechen."

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RB Leipzig soll auf Robert Andrich schielen

Die Bayer-Führungsebene hat dem Mittelfeldakteur einen Wechsel dem Vernehmen nach bereits nahegelegt. Ein möglicher Abnehmer soll RB Leipzig sein, wie es zuletzt laut Sky hieß.

Dort hat der neue Coach Martin Demichelis Handlungsbedarf im Mittelfeldzentrum ausgemacht. Demnach soll es von den Sachsen bisher allerdings "noch keinen direkten Vorstoß" geben. Da die Werkself dem Routinier bei einem passenden Angebot wohl keine Steine in den Weg legen würde, könnte in den verbleibenden Tagen des Sommertransferfensters noch ordentlich Bewegung in die Personalie kommen.

Für den 31-Jährigen wäre es die vorläufige Krönung seines sportlichen Abstiegs. Nachdem Andrich nach dem Wechsel von Meister-Kapitän Lukas Hradecky bei den Rheinländern selbst die Binde übernommen hatte, entmachtete ihn Martinez prompt. Bereits zuvor stellte der Spanier klar: "Aktuell ist es tatsächlich so, dass er auf dieser Position im Mittelfeld zunächst eher eine Nebenrolle einnimmt. Er verdient es, das zu wissen."

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Wer spielte bei der EM 2024 an Robert Andrichs Seite?

Auch im DFB-Team verlor der physisch starke Abräumer seinen einstigen Stammplatz. Bei der Heim-EM 2024 agierte Andrich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann noch als Absicherung neben Toni Kroos.

Da er in der vergangenen Spielzeit in Leverkusen vorrangig in der Dreierkette als Innenverteidiger aufgeboten wurde und sich dort einige schwere Schnitzer erlaubte, strich ihn Nagelsmann aus dem Kader für die anschließende Weltmeisterschaft.

Der gebürtige Potsdamer wechselte im Sommer 2021 von Union Berlin unters Bayer-Kreuz. Im Laufe seiner Profilaufbahn absolvierte er bislang insgesamt 197 Partien in der Bundesliga, in denen ihm 20 Treffer sowie 13 Torvorlagen gelangen. Seit seinem Debüt im November 2023 streifte er in 19 Länderspielen das Trikot der deutschen Nationalmannschaft über.